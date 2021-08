Symbol vyloučených lokalit se probouzí k životu. Čunek ocenil “reinkanaci” Chanova a přidal pár dobrých rad

reklama

Když turista přijížděl od Teplic do Mostu, naskytl se mu nevšední pohled na panelové domy, kterým chybí okna a vypadají jako po náletu bombardérů. To už dnes neplatí, výškové domy byly strženy a nebudí tolik vášní a emocí. I uvnitř komunity došlo ke změně postojů. Je to sice malý krok pro Chanov, ale o to podstatnější návod pro ostatní, že když se chce, tak to jde. A příklady táhnou. Místní jsou právem hrdí, že se jejich sídliště objevilo v populárním seriálu Most. “Byla to legrace to natáčet, Chanov všichni vnímají jako by se tu střílelo za bílého dne. Máme své problémy, ale rozhodně máme energii a chuť měnit věci k lepšímu,” svěřil se místní rodák.

Při své “vizitě” to dokázal vyzdvihnout senátor Jiří Čunek. „Mostecký Chanov jsem navštívil již několikrát. Teď jsem se vracel po několika letech a musím říct, že se v něm odvedl kus práce. Zmizely ty nejhorší vysoké paneláky bez oken, dveří a vlastně čehokoliv a vzniklo nové multifunkční centrum,” ocenil bývalý starosta Vsetína. Vybudované centrum hraje klíčovou roli v rozvoji komunitního života sídliště nad obcí Chanov. „Probíhají zde rekvalifikační kurzy, zájmové kroužky, ale také výuka prvního ročníku místního učiliště. Práci a praxi zde mohou najít i uchazeči z úřadu práce. Lidé, kteří zde pracují, odvádějí skvělou a namáhavou práci,” vyjmenoval jen zlomek nabízených aktivit Čunek.

Zdroj: FCB J. Čunek

Druhým dechem musel celou přeměnu Chanova podrobit i kritickému pohledu. Především je podle názoru senátora každoročním problémem způsob financování, kdy je pořádná “fuška” sehnat peníze na celý provoz zařízení a tady by mělo do systému přitéct více finančních prostředků. Především lze ocenit projekty, které fungují a jdou ostatním příkladem. „Druhou a podle mne zásadní slabinou je, že veškerá činnost a účast na aktivitách probíhá na základě dobrovolnosti,” hledal prostory pro další zlepšení a lepší nastavení systému Čunek. Samozřejmostí jsou povinnosti, které plynou z čerpání finančních prostředků formou sociálních dávek. „Myslím, že ti kteří čerpají od státu dávky, tak si musí plnit své povinnost, posílat děti do škol, uklízet společné prostory, hledat si práci. To je podle mne zásadní,” vypíchl senátor při návštěvě Mostu.

Zdroj: FCB J. Čunek

Jak šel v Chanově čas...

Co udělat s Chanovem se řeší už od revoluce, kdy se postupně situace zhoršovala. V roce 2019 byl představen plán na stržení prázdného domu číslo 3 a sestěhování obyvatel do kontejnerových domů. Ty vešly ve známost jako čunkodomky, do kterých byli za starosty Jiřího Čunka na Vsetíně přestěhování lidé původně obývající demolovaný objekt v centru města. V roce 2020 město pokračovalo v přípravě záměru i přes petice ze strany místních a protestní ukončení spolupráce s městem ze strany Agentury pro sociální začleňování. Blok číslo 3 byl pak zbourán v průběhu září 2020. V polovině března 2021 bylo vypsáno výběrové řízení na stavbu kontejnerového domu, přičemž zahájení prací se předpokládalo v květnu 2021.

“V Chanově jsem si prošel domy, které by město ještě rádo zbouralo a místo nich mělo právě vzniknout bydlení po vzoru Vsetína. Někteří se do něj těšili, jiní byli proti. Zatím to ovšem vypadá, že bydlení nevznikne, protože nabídnutá cena je vyšší, než město očekávalo,” pronesl Čunek. Na konci května 2021 došlo ke zrušení veřejné zakázky, což vedení města zdůvodnilo příliš vysokou cenou nabídek. Nejnižší nabídka pracovala s částkou 34 milionů korun. Město tak začalo opět uvažovat spíše o možnosti rekonstrukce některých bytů či stěhování některých rodin z poškozených domů.

„Musím ale říct, že úspěch přestěhování na Vsetíně nebyl jen v přestěhování, ale že jsme po nových nájemnících začali vyžadovat dodržovaní domovního řádu a navázali na to nájemní smlouvy,” doplnil Čunek.

