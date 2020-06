Ta samoživitelka je nečekaně podruhé těhotná... Richterová v Partii vyprávěla příběh a Maláčová se neudržela: Páté přes deváté, zmatenost!

reklama

Podle ekonomů hrozí, že po koronakrizi se zvýší nezaměstnanost na podzim na hladinu 7 nebo možná až 10 procent.

„Já jsem měla v pátek poradu se všemi řediteli úřadů práce, abych věděla, co se děje. My vycházíme z odhadů ekonomů – odborníků. Tyto odhady říkají, že to bude 7 až 10 procent, a my v tuto chvíli poctivě říkáme, že je to spíše věštění z křišťálové koule. Já v tuhle chvíli nechci ani strašit, ani dávat falešnou naději, ale hlavní cíl v tuto chvíli je, aby to vůbec nenastalo,“ poznamenala ministryně. Asi 20 procent firem prý čerpá program Antivirus, který funguje dobře.

Richterová to viděla zcela jinak.

„Lidé nejenže nedostanou pomoc včas, ale ani v dostatečně důstojných podmínkách. Ozvala se mi paní, žadatelka o dávku mimořádné okamžité pomoci, že úředníci za ní přišli domů a vyzvali ji, ať tu žádost stáhne. Ona je samoživitelka a teď je nečekaně podruhé těhotná,“ předložila jeden z příběhů Richterová.

„Myslím, že výroky paní poslankyně jsou zmatené, je to páté přes deváté. Je potřeba se podívat, jaká jsou fakta, ty historky jsou často nepravdivé, abych byla korektní. V tuto chvíli úřady práce fungují výborně,“ kontrovala Maláčová.

Richterová položila na stůl ještě jeden příběh. Příběh seniorky, která v minulosti nepotřebovala žádat o sociální pomoc, ale teď je na tom tak špatně, že musela požádat o dávky mimořádné okamžité pomoci a byla v šoku z toho, co musí všechno doložit. „To je přesně ten druh pomoci, kterou potřebují lidé, kteří ji nikdy dřív nepotřebovali a teď v krizi jsou v šoku, co všechno se musí splnit, když chcete žádat o tuto dávku,“ kroutila hlavou poslankyně.

Ministryně začala úředníky okamžitě bránit.

„Je potřeba taky říci, a mě to na vás velmi mrzí, paní poslankyně, že my jsme měli trojnásobek běžné agendy, ti lidé jeli i o víkendech. K pochybením dochází, protože všichni jsme lidi,“ podotkla členka vlády s tím, že pracovníci úřadů práce si zaslouží spíš pochválit, než kritizovat.

Richterová však trvala na tom, že někteří lidé se přes dva měsíce marně dožadovali dávek ošetřovného a museli se spoléhat na potravinové balíčky. „Ty rozváží i (moderátorka ČT) Nora Fridrichová, mimo jiné,“ ocenila pirátka moderátorku pořadu 168 hodin.

Maláčová však znovu vyrazila do protiútoku. „Tak si pojďme říci, jak to je, tady je pán, který dostává 15 tisíc na dávkách, ale v koronakrizi si požádal o dávku 50 tisíc korun, kvůli výpadku příjmů, a to je neskutečná manipulace,“ rozohnila se členka vlády.

„Českou ekonomiku by mohlo výrazně ohrozit, pokud se nepodaří rozjet znovu automobilový průmysl. Tady se ukazují dvě slabá místa České republiky. To je digitalizace, a pak to, že jsme stále zemí montoven, bohužel,“ sdělila Richterová.

Maláčová uznala, že to by byl opravdu problém, přiznala, že doufá, že nenastane, ale kdyby k tomu přece jen došlo, bude potřeba reagovat. „Myslím, že by mohlo být přijato i šrotovné na národní úrovni,“ nabídla jednu z variant členka vlády.

V obecné rovině by prý Maláčová uvítala, kdyby i v Česku fungoval německý systém tzv. kurzarbeitu. V tuto chvíli ale považuje za ještě důležitější, aby ani v časech krize prudce nepadaly mzdy.

„My nechceme, aby lidé přicházeli o práci, ale my také nechceme, aby docházelo k poklesu objemu mezd. Já nechci, aby byl ten několikaletý vývoj nárůstu mezd, tak aby byl během několika měsíců koronakrize vymazán,“ zdůraznila členka vlády. Proto kabinet tlačí na firmy, aby propouštěly co nejméně, ale také aby co nejméně snižovaly mzdy. V tuto chvíli je to nastaveno tak, že firma, která žádá o pomoc, smí propustit maximálně 10 procent zaměstnanců a ostatním smí snížit platy maximálně o 10 procent.

Richterová konstatovala, že tento systém je možná příliš přísný, možná se vše dalo nastavit na 20 procent.

Vedle toho Maláčové vyčetla, že se stále nepodařilo uvést do provozu moderní systém výplaty dávek, který by lidem pomohl i v koronakizi.

„Já myslím, že by paní poslankyně měla být fér a měla by říct, že všechno zdržují soudní spory,“ zdůraznila Maláčová.

Richterová oponovala, že kdyby ministerstvo poskytlo větší součinnost, mohlo by vše proběhnout rychleji.

Nakonec došlo i na Babiše a na usnesení Evropského parlamentu, který se kvůli možnému střetu zájmů postavil velmi kriticky proti premiérovi Andreji Babišovi.

„Je to trochu ostuda, že se to řeší v Bruselu. Je to ostuda Česká republiky, že si neumíme problémy řešit doma. Myslím si, že nejlepší cesta je, ať o tom rozhodne soud. Proto jsme přes vládu poslali dvě žaloby, ať nám konečně řeknou, jak to tedy je,“ řekla Maláčová.

Dovolávala se i případu Jany Nečasové Nagyové a expremiéra Petra Nečase, že nebude možné využít získané odposlechy. „Myslet si můžeme cokoliv, ale rozhodovat musí soud,“ zdůraznila ministryně.

Richterová konstatovala, že Babiš se mohl svého střetu zájmů zbavit už dávno tím, že by Agrofert nečerpal evropské dotace, nebo by kupříkladu Agrofert prodal. Nyní 510 poslanců Evropského parlamentu dalo najevo, že Babiš pravděpodobně má problém, a měl ho už dávno vyřešit.

