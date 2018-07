Tady Andreje Babiše nemají rádi. Kde? Nebude potěšen

Průhonice, malebná obec u Prahy s blízkým parkem, se zalíbila Andreji Babišovi už v 90. letech a tak se do ní přestěhoval. A není zdaleka sám, komu se zde líbí. Ale co na přírůstek nových a movitých obyvatel říkají starousedlíci? „To už nejsou Průhonice, to jsou Babišovice,“ říká žena na náměstí. Zprávu přinesl web aktualne.cz.

Krásná příroda v rozlehlém parku zapsaném v UNESCO, krátká dojezdová vzdálenost do centra Prahy i napojení na dálnici D1 dělají z Průhonic oblíbené místo pro bydlení. V roce 2004 v nich žilo dva tisíce obyvatel. Nyní se toto číslo blíží třem tisícům. Ale noví obyvatelé jsou poněkud jiného střihu než zbytek.

Anketa Je Česká republika právní stát? Je 5% Není 95% hlasovalo: 2002 lidí

Od devadesátých let se vesnice změnila. V jejím středu jsou restaurace, v nichž pohled na jídelní lístek vyvolá představu, že se nacházíme v centru Prahy. Ta úplně nejdražší, restaurace Paloma s michelinským kuchařem Nicolasem Decherchim, vedle které stojí stejnojmenná luxusní cukrárna, patří současnému premiérovi. I když jsou ceny pro místní usedlíky prohibitivní, o zákazníky zřejmě nemají nouzi. Andrej Babiš v Průhonicích investoval i do jiných nemovistostí. Koupil a zrekonstruoval sokolovnu, ve které si nyní hrají děti, zatímco jejich rodiče si dávají dezert a kávu v blízké restauraci.

Cena je však na Středočeský kraj vysoká. „V řeznictví je bufet a to je jediné místo, kde se tady může člověk normálně najíst,“ naříká žena, která ve městě žije již 40 let. Starostka Průhonic ji opravuje. Prý jsou ve městě podniky, kde se dá najíst a napít za rozumnou cenu, dva. Prý by ale byla šťastná, kdyby se z některé restaurace stala „normální hospoda“. V Průhonicích se také začalo stavět. Ale nová zástavba se prý skládá výrazně z vilek, které staví firma spojená s Agrofertem. Bytové domy se nestaví. A cena vily podle makléře z M&M Reality nejde pod 10 milionů korun.

Fotogalerie: - Lidé, které chtějí vystěhovat

Jak se snáší nový a staří usedlíci? „Ta obec už nežije nějakým vesnickým životem. Sounáležitost se úplně vytrácí. Ti lidé tu bydlí, ale veškerý jejich život se odehrává v Praze,“ tvrdí Petr Lukáš, předseda spolku Krajina pro život. Patří k odpůrcům nynějšího směřování Průhonic. Starostka ale Babišovi nevytýká, že do Průhonic přivedl bohatší klientelu. „Investuje do svého majetku a udržuje ho dobře a řádně. Na základě plánovací smlouvy přispěl obci 30 miliony a nyní chce v rámci vilové čtvrti vybudovat dětské hřiště. To včetně komunikací převede do majetku obce. A to není vůbec běžné,“ podotýká.

Plány na zvelebování Průhonic nekončí. Mezi objekty, které chtějí Babišovy firmy zrekonstruovat, patří například místní benzinová pumpa. U té má vyrůst hospoda s různými druhy piv. Otázka zní, kolik si jich místní budou moci ze svého platu dovolit.

Psali jsme: Poctiví lidi, často důchodci. Nehorázné, říká starosta Horoměřic, kde bydlí klienti H-Systemu. A sděluje, co bude dál Jaromír Bosák znovu o Rusku. Přitápí pod kotel Babiš: Monsport nepočítá s tím, že se ti lidé vystěhují Končí možnost podávání připomínek k Metropolitnímu plánu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas