Tady vede Zeman! Další průzkum z novin. A pokud jde o prezidentovu „sprostotu“, vyslovil se lid jasně

Podle průzkumu agentury SANEP by Miloš Zeman získal 46,2 procenta a Jiří Drahoš 45,4 procenta. Respondenti průzkumu také vyjádřili souhlas s tím, že druhé kolo přímé prezidentské volby je jakýmsi referendem o Miloši Zemanovi. Souhlasí s tím 28,3 % lidí, spíše souhlasí 34,5 %.

Anketa Kterého ze dvou kandidátů na prezidenta byste rádi pozvali domů na večeři? Miloše Zemana 87% Jiřího Drahoše 6% Oba 2% Ani jednoho 5% hlasovalo: 12468 lidí

A co lidem nejvíce vadí na současné hlavě státu? Téměř 21 procent lidí uvedlo, že jim vadí vstřícnost k Rusku a Číně, 14 procentům vadí škraloupy nejbližších spolupracovníků, 13 procentům pak jmenování premiérem Andreje Babiše. Sedm procent lidí si pak vzpomnělo na neověřená prohlášení typu Peroutkova článku či na vulgární slovník hlavy státu.

Lidé však také uvedli, co jim vadí na Jiřím Drahošovi. Téměř 19 procent lidí zmínilo, že jim vadí například pocit, že volič neví, co od němůže v budoucnosti čekat, 16 procent lidí pak také zmínilo nepevnost názorů, téměř 13 procent nezkušenost v politice. Více než 4 procenta lidí pak zmínilo to, že jim vadí, že Jiří Drahoš spolupracuje v kampani s člověkem, jenž je spojován s kauzou Davida Ratha.

Příští prezident by se pak podle téměř 33 procent lidí měl zaměřit na odmítání povinných kvót na přijímání uprchlíků, 28 procent lidí pak uvedlo kroky, které by vedly k ustavení silné vlády s důvěrou Sněmovny, 16 procent lidí zmínilo očistu okolí od spolupracovníků, kteří mají poškozený morální kredit.

A co bude nejpodstatnější pro voliče ve 2. kole? Pro 31 procent dotázaných je to zabránění znovuzvolení Miloše Zemana, 22 procent voličů pak zmínilo orientaci v otázkách domácí a zahraniční politiky. Téměř osm procent pak zmínilo postoj k přijímání migrantů.

Psali jsme: Krumer (SPO): Pane Drahoši, politika není o přeříznutém prknu a prvním Tibeťanovi Přemysl Votava: Jsme pro ně jen ta lůza Trochu bordel? Noviny pátraly po pozadí peněz na Zemanovu kampaň Zdeněk Jemelík: Zákonodárci a právo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef