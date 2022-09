Tajné služby, na ně! Dohra Václaváku. V TV se dělo to nejhorší

Sobotní demonstrace proti vládě stále budí vášně a rozpory o tom, zdali byla „prokremelská“ či případně nakolik. Vyjádření k tomu poskytl jeden z řečníků – předseda strany PRO Jindřich Rajchl a v pořadu 360° CNN Prima News uvedl, že jsou tyto narážky liché. „Ti lidé tam nedorazili kvůli Putinovi ani kvůli Rusku. Ti lidé tam dorazili, protože jsou nespokojení s vládou,“ tvrdil a odmítl slova premiéra Petra Fialy (ODS). Politolog Miloš Gregor však má o náklonu řečníků k Rusku jasno. „Politici by se měli zajímat o ty lidi, co byli na demonstraci. O ty lidi na pódiu se zpravidla zajímají zpravodajské služby,“ řekl.

„Chtějí z nás opět udělat vazala Moskvy,“ stojí si za svým ministerský předseda a poukazuje na názory některých řečníků, kteří jsou pro vystoupení z NATO a z EU a dle premiéra takovéto kroky označují za „řešení drahých energií“.



Politolog Miloš Gregor, působící na Masarykově univerzitě, v pondělním vysílání pořadu 360° CNN Prima News souhlasil s tím, že mnoho řečníků na této demonstraci byly „staré známé firmy“ a poukázal, že se lidé na pódiu angažují v různých tématech, která „jsou proruská a zastávají proruské názory“.

„Proruský“ má být dle něj i organizátor Vrabel, který se má věnovat „kariéře v oblasti realit v Srbsku“, zatímco má podle serveru Aktuálně.cz v Česku dlužit tři miliony korun a je na něj vypsáno 27 exekučních řízení. Politolog upozornil, že měl Vrábel po ruském napadení Ukrajiny sdílet propagandu Kremlu například o „denacifikaci Ukrajiny“.

Proruský je podle Gregora také spoluorganizátor demonstrace Jiří Havel či „stalinista“ Josef Skála, o němž se v rámci jeho účasti na demonstraci šíří jeho slova ze životopisu, v němž se má psát, že okupaci v srpnu 1968 „přivítal s nadšením a ulehčením“.



„Fialův výrok, že dnešní demonstraci svolaly proruské síly, je naprosto legitimní a fakticky správný. Od komunistů po nácky je to pojí všechny,“ tvrdil Gregor na svém twitterovém účtu a tento svůj postoj potvrdil i ve studiu.

Podotkl však, že je otázkou, „kdo jsou lidé, kteří na demonstraci přišli“. Ve svém příspěvku na twitteru totiž odmítl, že by dorazili jen lidé s „afilací k Putinovi“.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právník a předseda strany PRO Jindřich Rajchl slova o proruských řečnících odmítl. „Drtivá většina lidí, kteří tam byli a stáli na tom pódiu, byli za prvé odborníci a lidé, kteří mají na srdci budoucnost naší země,“ nesouhlasil se svým oponentem.



Premiér Fiala dle něho svým původním výrokem „dehonestoval“ a „urazil“ všechny lidi, kteří na početnou demonstraci na Václavské náměstí dorazili.



„Ti lidé tam nedorazili kvůli Putinovi ani kvůli Rusku. Ti lidé tam dorazili, protože jsou nespokojení s vládou Petra Fialy a obávají se budoucnosti. A obávají se jí oprávněně, protože tahle vláda je ta nejhorší vláda, kterou jsme tu měli od roku 1989, a to s naprostým přehledem,“ mínil předseda strany PRO, který chce proti vládě demonstrovat opět v neděli 11. září na Staroměstském náměstí v Praze za účasti kandidátů strany do Senátu a epidemiologa Jiřího Berana.



K výtkám, že byl na pódiu i proruský aktivista a spolupracovník ruských médií Žarko Jovanovič, Rajchl míní, že jde o „klasickou taktiku oponentů“. „Nemají žádné věcné argumenty a řešení prezentovaných témat,“ řekl s tím, že se tak snaží akorát dehonestovat přítomné. Upozornil, že Jovanovič tam vůbec nehovořil a byl na místě jen kvůli zajištění videopřenosu z místa.

„Překvapuje mě, že se uchylují k těmto argumentům. Vědí totiž, že nejsou schopni se bavit o tématu. Ani jeden z vládních činitelů nehovořil, o čem se na pódiu mluvilo – o tom, co skutečně trápí Českou republiku a o tom, proč tam ti lidé dorazili z celé republiky,“ pravil.



„Bavíte se o tom, kdo tam stál, ale ne o tom, co tam zaznělo,“ doplnil.



Například růst cen elektřiny nemá podle něj s Putinem vůbec nic společného a příčinami jsou emisní povolenky či naše účast na lipské burze. Právě toto by prý vláda měla řešit prioritně místo toho, kdo byl na pódiu.



Řešit situaci s energiemi má vláda více také podle Gregora a politici by se měli zajímat o lidi, kteří přišli proti vládě protestovat. Původní prohlášení premiéra dle jeho mínění „bylo nešťastné“, jelikož se vůbec nevěnovalo návštěvníkům demonstrace.



Někteří lidé prý podle politologa „přišli vyjádřit svou nevoli a bohužel se jim stalo, že na pódiu mluvili antisystémoví prokremelští extremisté“.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně uhodil na Rajchla v souvislosti s jeho snahou trestně stíhat ministryni obrany Janu Černochovou (ODS). „Snad si nevysloužím trestní oznámení, jak on to rád dělá svým oponentům, ale on replikuje ruskou propagandu zástupce Ruska OSN,“ uvedl Gregor s tím, že se podle něj Černochová podpory terorismu svým výrokem k atentátu na Duginovou nedopustila. Rajchl však na to namítal, že se k výroku Černochové vyjádřil už před tím, než tak na její adresu učinil zástupce Ruska v OSN. Že šlo o teroristický útok, je si jistý.



Vyjednat smlouvu s Ruskem o dodávkách plynu by nám pak podle Gregora nepomohlo. „Buďto Rusko lže a ty plynovody nejsou porušené a může nám plyn posílat a neposílá, anebo jsou porušené a plyn by nám stejně neposílalo, ani kdybychom měli bilaterární smlouvu,“ řekl pak s odkazem na ruské tvrzení o nutnosti zastavit dodávky plynu do Evropy z důvodu technické poruchy. Že by něco naše malá republika zmohla proti „diktátorovi, který je novodobým Hitlerem“, je prý naivní představa.



„Na pódiu zněl požadavek na vystoupení z NATO. Nejsem energetický analytik, ale úplně nevím, jak nám má vystoupení z NATO pomoci v energetických otázkách,“ pronesl.

„Mám pochopení pro demonstranty, kteří přišli, protože jsou nespokojeni s vysokými cenami energií a vládou. Je to legitimní a je to součást demokracie… Co mě mrzí, že se těchto lidí nemůže chopit protisystémová opozice a musí k tomu přicházet tyhle prokremelské spolky,“ uzavřel s tím, že požadavky řečníků naznačují jejich příklon k Rusku.



Rajchl na to ještě znovu namítl, že on ani jeho strana příklon k Rusku nemají.

