Tak a hotovo. Pavel Novotný se vztekal a bude znova: ODS se ozvala

reklama

Poslední naděje řeporyjského starosty Pavla Novotného na podzimní kandidaturu do Sněmovny jsou pryč. Alespoň soudě z jeho veřejných vyjádření na sociálních sítích, které politik ODS během víkendu zásobil bouřlivými výroky.

Vraťme se ale krátce do minulosti. Není to tak dávno, co se Novotného jméno objevilo jako možná spása pražské kandidátky koalice SPOLU poté, co po podezření ze sexuálního násilí na ženách odstoupil Dominik Feri.

Někdejší mladá naděje TOP 09 měla do Sněmovny kandidovat ze čtvrtého místa a krátce po jeho rezignaci se v ODS začaly množit hlasy, že by po Feriho kauze mohl v hlavním městě pomoci právě mediálně mimořádně známý Pavel Novotný.

Anketa Je dobře, aby byly děti pod 16 let očkovány proti covidu-19? Ano 15% Ne 80% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2929 lidí

„Vymknuta z kloubů doba šílí, říkám s Hamletem. Má-li politická strana v téhle době vysvětlovat svůj program, musí do toho šílenství vstoupit. Neměl by Pavel Novotný dostat šanci na posledním místě kandidátky? Navzdory přešlapům se mnohé z toho, co říkal o Rusku, ukázalo přesné,“ napsala 1. června na svém twitterovém profilu vlivná pražská politička ODS Alexandra Udženija.

S touto myšlenkou souhlasil i někdejší europoslanec ODS Edvard Kožušník, podle něhož mohl Novotný sehrát podobně pozitivní roli jako Dominik Feri. „Souhlas. Jasně a stručně. Tak jak Dominik Feri měl přinést v Praze pár procent navíc, tak je může přinést i Pavel Novotný,“ uvedl Kožušník.

Neuplynuly ani tři týdny a všechno je jinak, přestože se kandidátky oficiálně uzavírají až počátkem srpna. Významná část pražské ODS byla zjevně opačného názoru a kontroverzního starostu, který pro ostrá slova i vulgarity nejde daleko, si na kandidátce nepřála. Právě to mělo řeporyjského starostu naštvat a vyvolat sérii bouřlivých příspěvků na Twitteru.

„Jo, už ten tweet jdu mazat... Ne, nikdo nevolal... Nemůžu takhle brečet, nemůžu... Musím tu sedět jak píča a držet hubu a nechat si srát na hlavu... Hned to bude. Já vím, co strana potřebuje. Abych to nějak kousnul. Pro Janu, Renatu…,“ napsal politik. Janou a Renatou zřejmě myslel starostku Prahy 2 Janu Černochovou a starostku Prahy 5 Renátu Zajíčkovou.

Jízda ale pokračovala a vzápětí se na Novotného profilu objevil další tweet. „Tweet jsem smazal. Ale jak já vás nenávidím. Už nedám vteřinu, vteřinu svého života politikaření. Je na to moc krátký. Sebrali jste mi šanci a s jakoukoli jinou v budoucnu vám dám pěstí, než otevřete pusu. Můj čas byl teď. Zkurvený region. Nejde vám o stranu. Bojíte se. Sráči.“

Co přesně se stalo, že Novotný spustil tak silnou slovní lavinu? Podle šéfa pražské ODS Tomáše Portlíka bylo od počátku jasné, že Novotný kandidovat nemůže, protože byl podmínečně odsouzen, a tím porušuje předem dané podmínky ODS pro účast ve volbách.

„Především chci veřejně zopakovat, že to čtvrté místo na pražské kandidátce náleží TOP 09, a pokud se Pavel nedohodne s TOP 09, tak tam nebude. Tak to prostě je. Mohlo by to asi přebít nějaké jméno, ale důvod, proč tím jménem nemůže být Pavel Novotný, není v tom, že by ho pražská ODS nenominovala, ale protože nesplnil podmínky kandidatury. Je podmínečně odsouzen, čili není co řešit. On tvrdí, že v minulosti i tací kandidovali, ale tak to není, ve stanovách to máme celou dobu, takže se není o čem bavit. O jeho výlevech jsem slyšel, ale moc nerozumím tomu, čemu Pavel nadává. Jestli vyčítá pražské ODS, že neumožní kandidovat na základě stanov podmínečně odsouzenému člověku, tak ano, takový člověk prostě kandidovat nemůže a je to správně,“ uvádí Portlík pro ParlamentníListy.cz.

Připomíná i Novotného jiné starší vyjádření. „Další věc je, že před časem Pavel mluvil o tom, že po volbách vystoupí z ODS. Takže o co tady jde? Jak je to při amerických svatbách, kdy se říká, jestli máte proti tomuto svazku nějaké námitky, řekněte je teď, nebo mlčte navždy. Totéž s jeho vystoupením. Jde o takové odcházení, neodcházení. Jestliže řekl, že vystoupí, měl to udělat hned, anebo mlčet. Žádná jiná cesta z hlediska nějakého čistého postupu neexistuje,“ připomíná šéf pražské ODS.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Tomáš Portlík ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pavel se označuje jako extrémní starosta, v Řeporyjích ho evidentně mají rádi, dělá tam poctivou práci a prvek shovívavosti k politickému řemeslu patří bez ohledu na to, jestli jedni budou říkat, že se chová eticky, a druzí, že hrubě neeticky. Zkrátka má svůj svérázný styl. Pavel tvrdil, že post starosty je jeho meta, že toho chce dosáhnout a nikam jinam kandidovat nechce. Pak najednou prohlásil, že by do Sněmovny kandidoval, což bylo fajn a je škoda, že do té ‚soutěže‘ nemohl projít. Není to o tom, jestli pro něho je, nebo není na kandidátce místo, ale debata o tom nikdy ani nemohla nastat, protože nesplňuje podmínky. To je celé. On to dobře ví, a jestli má pocit, že by se kvůli němu měla stanovit výjimka, měl to navrhnout nebo to říct nahlas a měli bychom se čeho chytit,“ pokračuje.

Jestli se prý někdy vážněji řešilo, že by na kandidátce být mohl, vše se podle něho odehrálo pouze na sociálních sítích. „Uvolněné místo po Dominiku Ferim prostě patří TOP 09. Kdyby ho nominovali oni, pak ano a dá se to řešit. Pokud jde o nás coby ODS, v době, kdy se scházely návrhy na kandidátku, bedlivě jsem sledoval, jaká jména přijdou z jeho Prahy 13 a zda tam bude Pavel uveden, ale on v těch nominacích prostě nebyl. A nemůžu se při sestavování celé kandidátky zaměřovat pouze na jednoho člověka, ale snažit se složit tým lidí, za nimiž Praha bude stát,“ dodává Tomáš Portlík.

ParlamentníListy.cz se zeptaly i poslankyně ODS a starostky Prahy 2 Jany Černochové, co o celé věci soudí. I s ohledem na to, že ji Pavel Novotný ve svých tweetech zmiňoval. „ODS zásadně volí svoje kandidáty v řádných primárních a demokratických volbách. A pan Novotný v těchto primárkách vůbec nekandidoval, takže nemám co komentovat. Nikdy nebyl můj protikandidát,“ řekla nám Jana Černochová.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: D*bil Klaus, zm*d Putin. Pavel Novotný z ODS popřál exprezidentovi po svém Chachá. Jágr utřel Pavla Novotného za urážky. Karlem Gottem Je mi úplně jedno, že jsi Rom. Tvůj život skončil, b*zerante. Pavel Novotný (ODS) zatočil s hříšníkem Další estráda Novotného. Jednou vůl, vždycky vůl, vzkazují mu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.