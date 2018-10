Tak blbý zase nejsem, rozčílil se Moravec na Hamáčka

Anketa Je Václav Moravec kvalitní moderátor? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 8287 lidí

V nedělních Otázkách Václava Moravce se setkali dva politici poražení v senátních volbách. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který prohrál střet s Martinem Červíčkem za ODS v Náchodě, a předseda ČSSD Jan Hamáček. Ale zatímco Bělobrádek mohl tvrdit, že lidovci celkově patří k vítězům senátních voleb, Hamáčkovi nezbylo po této sobotě nic víc než oči pro pláč. ČSSD obhájila jediný senátorský mandát ze 13, které měla ve hře. Co to bude znamenat pro stranu? A co to bude znamenat pro vládu, ve které sedí?

„Já očekávám, že více vládních návrhů zákonů bude v Senátu narážet. Určitě to budou zákony v sociální oblasti, ať je to karenční doba nebo ať je to zálohové výživné,“ nabídl příklad Hamáček. Bělobrádek by si přál, aby Senát vládu neválcoval. To ovšem předpokládá, že vláda pošle do Senátu jen ty návrhy zákonů, které budou přijatelné i pro většinu Senátu.

Bělobrádek ale už teď cítí, že lidovci nebudou nesilnějším klubem, takže nebudou nominovat svého kandidáta na post předsedy horní parlamentní komory. Předsedou by se podle něj měl stát člen politické strany, který bude schopen hledat konsenzus a zároveň bude mít mezi senátory jasnou autoritu. Tím dopředu tak trochu vyřadil ze hry nezávislého senátora Jiřího Drahoše.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček doplnil, že Senát považuje za důležitou pojistku demokracie, ať už ho povede kdokoliv. Od premiéra Andreje Babiše nepovažuje za správné, že kritizoval nízkou volební účast v senátních volbách, když se sám neobtěžoval dorazit ke druhému kolu. „Není úplně fér, když neuspěji v nějakých volbách, shazovat vinu na systém a říkat, ono to nefunguje, my to změníme,“ podotkl na Babišovu adresu Hamáček.

Bělobrádek mu dal za pravdu. „Je to typické pro pana Babiše, že když se mu něco hodí, tak je to dobře, a když se mu něco nehodí, tak je to špatně,“ rýpl si do předsedy vlády šéf lidovců. Smetl ze stolu i Babišovy stesky na téma, že je hnutí ANO obcházeno v mnoha městech, ačkoli tam volby vyhrálo a koalice tam vznikají bez něj. „Buď máte koaliční potenciál, nebo nemáte,“ uvedl prostě a krátce Bělobrádek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček varoval i před nápady na přímou volbu starostů. Praxe z Polska i ze Slovenska ukazuje, že to nese velké problémy. Stačí se prý podívat na to, co předvedl slovenský radikální politik Marian Kotleba, když se stal županem Banskobystrického kraje.

Předseda ČSSD pozvedl hlas i proti zavedení elektronických voleb. V době hackerů prý nemáme jistotu, že se nikdo nepokusí ovlivňovat průběh a výsledky voleb. Moravec Hamáčkovi okamžitě připomněl, že soud nařídil opakování voleb i v Rakousku, kde se lidem rozlepovaly volební obálky. „Já mám plnou důvěru v úředníky ministerstva vnitra a věřím, že to lepidlo napřed vyzkouší, než ho objednají,“ poznamenal se smíchem Hamáček.

Moravec poté přehodil výhybku. Zeptal se na vztahy ve vládě. Hamáček zdůraznil, že se vládu podařilo dojednat před třemi měsíci a určitě nemá smysl hádat se o tom, jestli ČSSD má z vlády zase odejít. „Podle mého názoru to zastoupení ve vládě důstojné je. Pane redaktore, nezlobte se na mě. ČSSD prosadila některé své priority, hodnotit vládu po třech měsících, když dva měsíce byly prázdniny, tak to podle mě nemá smysl. Pokud jsem někde já udělal chybu, tak spíš v tom, že jsme byl příliš měkký. Já jsem se snažil uhlazovat spory v ČSSD, ale musí to mít jasné hranice. Pokud je v té straně někdo, kdo zpochybňuje naše členství v EU, tak na české politické scéně má řadu subjektů, ke kterým může přejít,“ rozčílil se Hamáček.

„Pokud je v Ústeckém kraji největším problémem náš vztah s Maďarskem, tak to asi žijeme každý v jiné republice,“ vypálil ještě Hamáček. Moravec se okamžitě zeptal, zda naráží na poslance Jaroslava Foldynu. „Když mluvíte o Ústeckém kraji a o našem vztahu k Maďarsku, tak poslancem v Ústeckém kraji je Jaroslav Foldyna, tak blbý zase nejsem,“ ozval se Moravec. „Jsem částečně blbý, ale tak úplně ne,“ přisadil si ještě Moravec. „Ale já vás z ničeho nepodezírám, jen říkám, že když někdo chce zpochybňovat naše členství v EU, tak může přejít do řady jiných stran,“ reagoval Hamáček.

Prý se ze všech sil snažil o to, aby ČSSD v komunálních a senátních volbách uspěla. Senátní volby sice ČSSD totálně projela, ale Hamáček se kvůli tomu nechce nechat zastřelit. „Není možné teďka říkat: Hamáček neobhájil 13 mandátů, tak ho zastřelíme. Třináct mandátů jsme prostě obhájit nemohli. Já jsem připraven ustavit programový tým z těch úspěšných politiků, ať je to Petr Vícha, nebo Honza Birke, ale jestli zase někdo přijde s tím, že máme z té vlády odejít, tak to nemá smysl,“ zlobil se dál předseda ČSSD.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Došlo i na situaci v KDU-ČSL. Pavel Bělobrádek ještě před sobotním uzavřením volebních místností oznámil, že v roce 2019 nebude obhajovat post předsedy strany, který zastával osm let. Věří, že je mezi lidovci dost schopných lidé, kteří příští rok vdechnou stoleté lidové straně nový život. Svého favorita však nechtěl jmenovat, aby snad někomu nedal polibek smrti.

Pár slov zaznělo i k ODS. Bělobrádek má za to, že občanští demokraté sice opět posilují, ale pokud tam budou lidé jako poslanec Václav Klaus mladší nebo europoslanec Jan Zahradil, tak tento růst bude mít své limity, protože pro část lidí je kvůli těmto politikům ODS stále nevolitelná.

„A není v tom trochu vaše osobní hořkost, protože když Jan Zahradil upozorňoval na to, že jste v Náchodě prohrál senátní volby, tak zveřejnil vaši fotku ze sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu?“ zeptal se Moravec. „Toto v tom hraje roli, ale nejde o osobní hořkost,“ zdůraznil Bělobrádek.

Mgr. Václav Klaus ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec se také zeptal, zda Hamáček jako ministr vnitra ustoupil údajnému tlaku z Hradu a nechal z odborné zprávy vyškrtnout zmínky o extremistických prvcích hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. „Ta zpráva teď půjde na vládu a když ji vláda projedná, tak bude zveřejněna tak, jak ji sepsali experti,“ odvětil Hamáček.

Než moderátor uzavřel první hodinu debaty, zeptal se ještě na to, zda se prezident Miloš Zeman nesnaží rozkolisat Bezpečnostní informační službu, když tvrdí, že ředitel civilní rozvědky Michal Koudelka není člověkem na svém místě. „Snaží se prezident republiky rozkolísat BIS?“ otázal se Moravec „To je spekulace, do které se nechci pouštět,“ odvětil na to Bělobrádek s tím, že ve spojitosti s Hradem už by nás podobné věty neměly překvapovat. Hosté se shodli na tom, že rozhodnutí o osudu pana Koudelky není na prezidentovi, nýbrž na vládě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Porážka Babiše, fiasko vládních stran. Přečtěte si, co píší v zahraničí o českých volbách Senátorské kluby se přetahují o profesora Drahoše. Může rozhodnout o tom, kdo bude předsedou ČSSD přijde po senátních volbách o miliony, polepší si hlavně ODS Lidovci musí najít někoho, kdo s nimi vyhraje volby, vysvětlil Bělobrádek svůj odchod. Volební výbuch prý v jeho rozhodnutí nehrál roli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp