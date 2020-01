Tak nic... Babiš může slavit rozpad „Demobloku“? Zvrat české politiky

Na sobotním sjezdu byl za šéfa lidovců zvolen poslanec Marian Jurečka. A to podle komentátorů znamená, že spojování s ODS je definitivně odmítnuto a Jurečka se chystá na spolupráci s Babišem. Podle publicistky Lucie Sulovské z Echo24 šel Jurečka Babišovi ve vládě na ruku více než někteří ministři za ANO. Ale podle Karolíny Stonjekové neměli lidovci jinou možnost, protože Jan Bartošek „spíše než lídra připomíná nudného úředníka“. Ozval se také europoslanec Jan Zahradil s vysvětlením, co jsou lidovci zač.

Na sobotním sjezdu KDU-ČSL byl Marek Výborný jako předseda lidovců nahrazen poslancem a bývalým ministrem Marianem Jurečkou. Post první místopředsedkyně uhájila Šárka Jelínková, řadovými místopředsedy zůstávají Jan Bartošek a Petr Hladík. Do předsednictva však byl nově zvolen europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec Ondřej Benešík. Anketa Chcete, aby v Česku proběhlo referendum o vystoupení z Evropské unie? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 1022 lidí

V rámci snahy porazit Andreje Babiše ve volbách padl už několikrát návrh na spojování opozičních stran, mimo jiné i ODS a KDU-ČSL. Ovšem podle několika komentátorů právě zvolením Mariana Jurečky tento nápad definitivně padá. Tvrdí to například Karolína Stonjeková ve svém komentáři na webu televize Prima. Dle ní nebyl žádný jiný kandidát kromě Jurečky možný. „Jeden z jeho vyzyvatelů, Jan Bartošek, spíše než lídra připomíná nudného úředníka,“ okomentovala poslance KDU-ČSL a dodala, že neznámá jména nebyla v čase, kdy KDU-ČSL čekají dvoje volby, racionální volbou.

Jak Stonjeková připomíná, Jurečka byl ministrem zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky. „Je pravda, že Jurečka si nejednou na fungování ve společně vládě s Babišem stěžoval, ale pravdou je i to, že lidovci zkrátka a dobře neumějí existovat mimo vládu,“ míní komentátorka s tím, že období mimo vládu lidovcům nesvědčí. „Zvolení Mariana Jurečky tak symbolicky uzavírá politicky nepříliš úspěšnou kapitolu ‚demoblok‘ a uzavírá i možnost užší spolupráce s ODS, a naopak více než symbolicky pootevírá vrátka koaliční spolupráci s očekávatelným vítězem příštích voleb,“ shrnuje Stonjeková. Podle ní to znamená, že Andrej Babiš si bude moci po volbách vybírat a šance, že by zůstal po volbách bez koaličního potenciálu, je mizivá.

Ani ODS prý není k Babišovi tak nesmiřitelná. „Stačí jen připomenout, že pokusné balónky směrem k Babišovi vysílala už před kongresem i ODS, například rozhovor šedé eminence strany Pavla Blažka, pro kterou bude bezmála deset let v opozici také pořádně tvrdým chlebem. Nyní se snaží nezavírat vrátka ke spolupráci s ANO ani lidovci, kteří se nakonec nějakým zázrakem do Sněmovny přece jen dostanou, jako ostatně i vždycky předtím,“ říká komentátorka.

Jaký je jeho postoj k občanským demokratům, Jurečka projevil týden před volbou, kdy komentoval na Twitteru slova tehdy ještě předsedy Marka Výborného. „S plnou odpovědností říkám: my křesťanští demokraté, podobně jako vy – občanští demokraté – chceme dosáhnout změny. Musíme společně vyhrát sněmovní volby! Jsme na jedné společné lodi české politiky a já se nebojím říct na jedné palubě či v jedné kajutě,“ prohlásil Výborný, ale Jurečka se do spolupráce nehrnul: „Těžko být s někým na palubě či v kajutě, když se ODS podílela v minulosti na pokřivení volebního systému, díky kterému je mimo jiné i současná situace a stále odmítá tento omyl opoziční smlouvy pomoci napravit a podpořit novelu volebního zákona z dílny KDU-ČSL.“

Že spolupráce s ODS definitivně padá, mínila i publicistka Lucie Sulovská: „No jo no. A konzervativní blok ODS s KDU kandidující vedle liberálního bloku TOPky a STANu, působil jako nápad docela příčetně. A je to fuč.“

„Jurečka ODS zhejtil na Twitteru během kongresu a de facto spolupráci vyloučil. Zároveň to byl ministr, co šel na ruku Babišovi víc než někteří za ANO. Zatím do politických análů vešel dvakrát. Když z Babiše sňal břemeno bojovat za prodloužení výhod pro producenty biopaliv první generace a když zvedl stropy pro dotace v unijním programu rozvoje venkova z 50 na 150 milionů korun, čímž významně nahrál agrokoncernům v čele s nějakým Agrofertem,“ pravila ještě o bývalém ministrovi zemědělství.

Podle Jana Zahradila je vzkaz, který zvolením Jurečky lidovci vyslali, jasný: „Nevěříme, že se podaří Babiše porazit nebo vytvořit koalici proti němu. Tak si k němu nezavírejme vrátka.“

Narozdíl od Stonjekové Sulovská mínila, že zvolení Jana Bartoška by nevadilo. „Bartošek je sice politický úředník, žádný alfa samec, ale u strany, která má ambice na 8–10 procent, to nevadí. Je to problém u strany, která chce vyhrávat volby. Měl program spojování, racionálního spojování (ne všichni do jednoho hrnce). To je jediné, co může Babiše aktuálně porazit,“ tvrdila.

Opozice je podle ní „v blbém stavu“. „Pokud nikdo nemá nápad, jak to hned teď změnit, musíme se naučit fungovat v tom, co je. Babiš není Orbán, nikdy nebude mít 50, má svých 30, přičemž zároveň likviduje svoje koaliční partnery, u nichž vážně hrozí, že se příště nedostane jeden z nich, nebo oba. Opozice by pak spolu měla víc, za předpokladu, že se všechny strany dostanou. Na což bych nevsadila ani zlámanou grešli, pokud půjde každý sám. Ano, byla by to přechodová vláda a stála by za hovno. Ale ukončila by Babiše, on by se ukončil, protože do politiky nešel proto, aby seděl v opozici. Jurečka může na tomhle ‚optimistickém‘ scénáři změnit úplně všechno. Pro Babiše bude dokonce lepší koaliční partner než to, co má teď,“ napsala.

Ozval se také člen pražské ODS Jan Paluska, který řekl, že zvolení Jurečky může někoho mrzet a jemu by konzervativní blok ODS/KDU-ČSL nevadil. Ale podle něho je všechno zlé k něčemu dobré. „Pokud chce být ODS v příští vládě, což bych teda byl rád, mohl by jí tenhle fakt nakopnout buď k tomu, aby začala tvořit skutečnou alternativu k hnutí ANO,“ prohlásil Paluska s tím, že to bude vyžadovat, aby ODS přestala podřezávat ty, kdo přijdou s nějakým, i kontroverzním návrhem. „Nebo alespoň začala budovat koaliční potenciál, vzhledem k tomu, že vítěze voleb za 2 roky za současného stavu všichni známe,“ dodal. Dle Palusky je cokoliv, co vytrhne zdejší politickou scénu z úmorné letargie à la „Babiš je gauner“ požehnání.

„Mě to nemrzí, protože si snad konečně přestaneme dělat o KDU-ČSL mylné představy. Ta strana to takhle chce, má to v genech, nestojí o spojování, otevírá si vrátka na všechny strany, svůj minimální zisk umí naprosto brutálně maximalizovat. Je to legitimní pozice, my mějme jinou,“ vyzval pod příspěvkem europoslanec ODS Jan Zahradil.

