Takáč z ČT ho tlačil, Kupka mlžil. Co bude po volbách? Pořád je brzo

reklama

Anketa Je Světlana Witowská dobrá moderátorka? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 14308 lidí

Na to, zda společně s Piráty a Starosty vytvoří stojedničkovou koalici, si podle Kupky je nutné počkat. Ale... „Tady v tom případě si troufnu tvrdit, že existuje naprosto reálná šance, že koalice SPOLU s koalicí PirSTAN dosáhne na tu nadpoloviční většinu hlasů v Poslanecké sněmovně,“ poznamenal Kupka, jenž věří, že by SPOLU mohlo získat i více než 26 procent hlasů.

„Nechci předjímat, nemám křišťálovou kouli, tady vyjadřuji své zbožné přání a zároveň důvěru v to, že jak jsme strávili hodně času mezi voliči v České republice, jak Petr Fiala, tak samozřejmě lídři KDU-ČSL, TOP 09, takže se to právě sečte v těch dalších hodinách a minutách sčítání,“ uvedl Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsem hodně pokorný k tomu, co teprve teď ukážou výsledky, jak se projeví nárůst SPOLU i PirSTAN, vyčkejme, jak to dopadne, ale je jasné, že k prvním kontaktům mezi lídry dnes docházet bude,“ řekl Kupka.

A jaký má Kupka výhled na další politické kroky? Bude se jednat i s hnutím ANO, pokud jej osloví? „Pravděpodobně v tu dobu budeme mít nějaký kontakt s PirSTAN za sebou, po sečtení těch finálních hlasů, abychom věděli, co opravdu máme v ruce. S jakými kartami můžeme hrát. Finální hra se bude logicky odvíjet od toho, co nám voliči rozdají. Ale to není nyní možné přečíst,“ sdělil Kupka. „Čili nyní to není absolutní: s hnutím ANO ne?“ ptal se Kupky dále moderátor Daniel Takáč. „To z mého vyjádření ale nelze říct,“ odvětil Kupka, ale Takáč se bránil, že to není tak rezolutní jako dříve. „Je to rezolutní. Čekáme na volební výsledky. Je za námi mnoho dnů opravdu intenzivní kampaně, dennodenního kontaktu, to, co přinesla koalice SPOLU, byl kontakt mnoha a mnoha členů,“ oponoval Kupka. „K té změně je přece reálné přistoupit jedině s koalicí PirSTAN,“ míní Kupka.

Reportérka ČT24 se pak dále Kupky ptala, zda je v případě, že nebude dosažena 101 s PirSTAN, pro koalici SPOLU jediná cesta do opozice. „Předjímáte něco, do čeho se pouštět nechci. Jsme ještě pořád před tím sečtením hlasů. Volební místnosti se uzavřely, ale teď je potřeba počkat na to, co to opravdu bude znamenat z hlediska té politické reality,“ dodal Kupka.

Takáč se však dále ptal na to, zda opravdu SPOLU nemá strategii. „Představte si, že se budete ptát běžců, kteří jsou ještě pořád na té trati, co budou dělat, když nevyhrají, tak samozřejmě... znamená to pro nás opravdu vyhodnotit, jaké karty máme v ruce, a to do těch finálních výsledků jisté nebude, tak se nebudu pouštět do spekulací,“ dodal Kupka.

A kdy se tedy veřejnost případně dozví plán B? „Je potřeba sečkat na sečtení hlasů. Klíčové je jednání s PirSTAN, jak nastartovat změnu v České republice,“ sdělil Kupka a odmítl odpovědět, kdy by případně nastal čas na jednání s hnutím ANO. „Ty karty prostě nemám,“ uzavřel Kupka.

Psali jsme: Jen dva piráti jsou ve Sněmovně. Jen dva! Zbytek „ukradl“ STAN „V haj*lu.“ Vypněte ty výsledky. Už se ví, co bude „A máme tady volebního lídra PirStanu Víta... Eee! Ivana Bartoše.“ Redaktorce bylo horko v přímém přenosu 20 procent sečteno. Piráti zatím hluboko pod průzkumy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.