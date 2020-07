Tam byla EU bohyně! Odešla z TOPky i Milionu chvilek. Xaverovi odhalila vše

Byla v TOP 09, ale pak se s nimi rozešla. „Pro ně byla Evropská unie prostě bohyní,“ uvedla současná členka ODS Andrea Novotná důvod odchodu. Stanjura s Fialou jsou podle ní „měkcí“ a nejsou to „chlapi s koulema“. A k měkkému křídlu ODS řadí i Miroslavu Němcovou. Sama se identifikuje s Janem Zahradilem. Pavel Novotný by podle ní rozzářil Sněmovnu a Milion chvilek si myslí, že mluvit s lidmi je populismus a tak přesvědčuje přesvědčené. „My jsme tady měli totalitu, my jsme tu měli komunismus, oni ne, oni nevědí, co to je, tak je to pro ně samozřejmě strašně atraktivní, když vidí to rovnostářství,“ prohlásila o západní Evropě.

Moderátor pak vyzvídal, proč byla Novotná nejdříve v TOP 09 a nyní je u Občanských demokratů. „Topka pro mě byla takovou mladickou nerozvážností, to mi bylo o pět let méně a měla jsem tam kamaráda. Velmi dobrého kamaráda, kterého si dodnes vážím, a on mi řekl, ať se přijdu mezi ně podívat. Tak jsem přišla a už jsem tam zůstala,“ popsala svou „mladickou nerozvážnost“.

„Jenže po čase jsem zjistila, že pouhé kamarádství není dobrý důvod, proč vstupovat do nějaké politické strany, protože jsem přicházela na to, že si s nimi názorově a programově nerozumím. A hledala jsem jinou alternativu a v té době mi padla do oka ODS, protože je to silná, tradiční, stabilní strana. Je tady už dlouho, dokázala se vyhrabat z různých potíží a mně byla nejvíc sympatická i programem,“ vysvětlila, proč odešla do strany nyní vedené Petrem Fialou.

Xaver se pak zaměřil na její článek „Proč už nejsem chvilkařkou“. Novotná uvedla, že hledá ve věcech, ke kterým se přidá, hlubší smysl a u Milionu chvilek jí právě začal unikat. „Nevěděla jsem, a dodnes nevím, kam oni chtějí pokračovat, protože to, co dělají, je neefektivní. Já v tom nevidím hlubší význam. To jsou demonstrace, to je křik na ulicích. To je neustále antibabiš.“ Xaver namítl, že je důležité upozorňovat na „nehezké věci“ v naší společnosti, ale podle Novotné je důležitý i výsledek, který Milion chvilek nemá. Moderátor mínil, že výsledkem bylo 250 tisíc lidí na Letné. „Ale pořád je to míň, než má Andrej Babiš ve volbách,“ poznamenala. K Milionu chvilek přičichla proto, protože k nim nyní tíhnou lidé, kteří se podíleli na kampani Michala Horáčka. Takže se opět přišla podívat, ale pochopila, že tento spolek není pro ni.

Mladá politička konstatovala, že na vítězství je potřeba silná strana se silným programem. A to řekla i chvilkařům, u kterých se zúčastnila pár schůzek vedení. „Tam je problém, že oni to berou ideologicky a já prakticky. A já jim říkala, teď už neříkám, teď už mě neposlouchají, abychom se inspirovali od samotného Andreje Babiše. On to dělá dobře, on s těmi lidmi mluví, má výborný marketing. A kdyby se něco takového použilo i u nás, tak bychom měli mnohem lepší výsledky. Jenže tam vám všichni řeknou, my přeci nebudeme jako on, my se k tomu nesnížíme, tak to je pak těžké. On má 30 %...“

Xaver chtěl vědět, co znamená to snížení. Dle Novotné tak chvilkaři označují populismus. „Oni to nazývají populismem, to, že mluvíte s lidmi, to, že se o ně zajímáte,“ řekla s tím, že chvilkaři v podstatě přesvědčují už přesvědčené.

Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

V ODS se podle vlastních slov řadí ke konzervativnějšímu proudu. „Je pravda, že v současné době současné vedení, pan Fiala, pan Stanjura, na mě působí trošku měkce, ale to neznamená, že je to špatně. Oni prostě takoví jsou,“ připustila a Xaver se zeptal, co to znamená měkce. „Zase si to převeďme na výsledky, když si to převedeme na výsledky, tak oni takové výsledky jako pan Babiš nemají. Takže něco je špatně,“ dodala.

Moderátor vyzvídal dál. „Nejsou to chlapi s koulema,“ popsala Novotná současné vedení, Xaver vzpomenul na Topolánka a Novotná doplnila, že ač si o Topolánkovi můžeme myslet, co chceme, měl razanci, charisma a dokázal lidi strhnout. „Já proti panu Fialovi vůbec nic nemám, Bože můj, je to můj předseda. Jsem mu loajální. Ale nemá v sobě to, co má pan Topolánek, když jste ho zmínil. To nikdo nemůže popřít,“ zhodnotila. Když se moderátor zeptal, koho by si ve vedení představovala, uvedla senátora ODS Martina Červíčka, bývalého policejního prezidenta. Padla i otázka na její názor na Miroslavu Němcovou a její případnou kandidaturu v prezidentských volbách. Novotná mínila, že by Němcová uměla dobře reprezentovat, byla by první ženou na postu, což se jí zamlouvá, ale patří k „měkkému“ křídlu, se kterým úplně nesouhlasí.

Naopak k tvrdšímu křídlu, se kterým více souzní, řadí lídra europoslanců ODS Jana Zahradila. Ale v české politice prý moc silných osobností nevidí. Xaver nadhodil jméno starosty Řeporyjí, Pavla Novotného a jeho jmenovkyně mínila, že ten by Sněmovnu „rozzářil“. Starosta podle ní dokazuje, jaké názorové šíře je ODS schopná a „pokud je jenom jeden, tak je ještě v pohodě“. Novotný by dle jejího názoru měl trochu zapracovat na formě, ale o to už se údajně snaží. Také souhlasila, že by se opoziční politici měli poučit od Andreje Babiše a Miloše Zemana.

Ve vztahu k unii uvedla Novotná, že by byla pro to, aby se EU reformovala, protože se odklonila od původního smyslu, zlevicovatěla a zliberalizovala. „Celkově ta západní Evropa liberalizuje, to vidíme na těch aktivistických hnutích, mně to prostě není sympatické. A proč to tak je? Oni tam nikdy skutečně liberální proud neměli. My jsme tady měli totalitu, my jsme tu měli komunismus, oni ne, oni nevědí, co to je, tak je to pro ně samozřejmě strašně atraktivní, když vidí to rovnostářství,“ prohlásila.

