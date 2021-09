Tasemnice Babiš, burcovali PirStan z pódia, zatímco jsme mluvili se zkušeným voličem v důchodu. Tohle nám řekl

V Ústí nad Labem, které se stává hlavním centrem předvolebního dění, zahájili ve čtvrtek odpoledne Piráti a Starostové horkou část své kampaně. Na ni se s přítelkyní přišel podívat za rok sedmdesátiletý Tepličan. „Můj šálek kávy to není. Ale chovám se, jak nám říkají, že máme, tedy tržně. Kdo mi dá víc, ten bude mít můj hlas. Když mi dá Ivan dvacet tisíc, dám to jemu. Ale víc věřím Andrejovi, že mi dá víc,“ prozradil s tím, že bude volit ANO, zatímco jeho partnerka je nadšenou fanynkou Pirátů.

reklama

Akce se konala v centru Ústí nad Labem na Lidickém náměstí. Ale už cestou k němu, na Mírovém náměstí, mohli lidé narazit na propagační stánek Pirátů a Starostů a o kousek dál i na kolportéra Koaličních listů Honzu. Starší muž prozradil svoji hlavní dobrovolnickou motivaci, kterou je nechuť k Andreji Babišovi. „Ptám se lidí, jestli půjdou volit. Někdo řekne, že ne. Jiný, že ano. Na to vždycky reaguju – ANO proboha ne. Babiš okrádá tuhle zemi tak, že to budou splácet ještě příští generace,“ myslí si.

Na Lidickém náměstí postávali příznivci i členové Pirátů a Starostů, občas se však u stánku s občerstvením objevil i někdo s jiným názorem. Anebo zrovna přes náměstí měl cestu. Jako dvě hodně staré dámy, které se na zrovna probíhající proslovy politiků tvářily kysele. „Těmhle tady moc nevěříme. Pan Babiš nám zvednul důchod, a proto ho máme radši,“ stručně vysvětlily a co nejrychlejším možným tempem, kterého byly schopny, se snažily opustit nepřátelské politické území.

Na zahájení horké části kampaně si Piráti a Starostové objednali horké odpoledne. Do stínu se schoval devětašedesátiletý Tepličan. „Můj šálek kávy to není. Jsem tu ale s přítelkyní, ta je velkou příznivkyní Pirátů a je támhle u Ivana,“ ukazuje na hlouček, který se utvořil kolem lídra Pirátů. „Mně bude za rok sedmdesát, beru to, jak to je. Chovám se, jak nám říkají, že máme, tedy tržně. Kdo mi dá víc, ten má můj hlas. Když mi dá Ivan dvacet tisíc, dám to jemu. Ale víc věřím Andrejovi, že mi dá víc,“ říká s úsměvem a prozrazuje, že ho bude volit. Před pár dny se dokonce dostal na slavnou tiskovou konferenci hnutí ANO, která se konala také v Ústí nad Labem, tedy na kopci nad ním na Větruši. „Náhodou jsem se o tom doslechl. Bylo to uzavřené pro novináře. Řekl jsem však, že jsem sympatizant hnutí ANO. Ptali se, jestli nemám vajíčka, tak jsem říkal, že dvě kožený a že je nedám. Smáli se a pustili mě tam. Babiš mi dal a podepsal knížku a při té tiskové konferenci jsem stál těsně vedle něj, když tam vpadnul jeho syn natáčený tím režisérem,“ vzpomínal.

Fotogalerie: - Babiš do roztrhání těla

Havel s Klausem po revoluci rozvrátili republiku. Otevřeli vrata, aby se to tu rozkradlo

Anketa Je generace lidí narozených po roce 1980 připravena plně převzít vládu nad Českem? Je 3% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8394 lidí

K současné dost patové situaci ohledně preferencí měl jasno. „Však oni to nějak slepí, jako vždycky. Před volbami na sebe útočí a pak, když se jim to hodí, se dohodnou. Něco si slíbí, že tihle protlačí tohle a tamti zase něco jiného a bude to. Já na bráchu, brácha na mě. Vždyť to tak vždycky je.“ To už přichází jeho přítelkyně. „Jsem ráda za tuto akci mých Pirátů. Jsem pro ně, fandím jim, sedím za ně i ve volební komisi. Jsem ráda, že jsem se k tomu dostala,“ prozradila. A také to, že Piráty volí kvůli programu. „Zaujal mě už loni. A když byl covid, tak lidi říkali, že ostatní strany nic nedělají. Ale já vím, že zrovna Piráti Babišovi radili a on jednal podle pirátských nápadů. Co oni navrhli, tak podle toho on jednal. Nebylo to z jeho hlavy, ale od Pirátů. A Babiš si to pak přisvojuje,“ myslela si.

Na zahájení kampaně v Ústí nad Labem. Foto: Oldřich Szaban

Poté se oba odeberou přes celé Lidické náměstí k ústeckému divadlu, kde byl zaparkovaný autobus nazvaný pojízdné korupční muzeum vlády. Tam byly k vidění a přečtení podle mínění Pirátů a Starostů různé vládní skandály. Například o předražených respirátorech zakoupených Ministerstvem zdravotnictví na začátku nouzového stavu. Nebo povídání o řepce. „Zatímco zbytek Evropy od řepky v pohonných hmotách ustupuje, na žlutých polích v Česku kvete byznys napojený na stát. Byznys Andreje Babiše,“ píše se v něm. Návštěvník autobusu se dozví něco i o kůrovcové kalamitě, diplomce Taťány Malé a k vidění je výstavka ministrů zdravotnictví za poslední rok.

Psali jsme: Magor Volný! Želízka a vyvést ho!” Uvolněný Babiš. Odnesli to všichni Mračková Vildumetzová (ANO): Zastavte se u nás na stánku Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 205. Mýtus o Sisyfovi Výborný (KDU-ČSL): Ve školství se musí pracovat i s rodiči

Zmrazíme výdaje státu

Oficiální část programu byla zahájena ve 14 hodin a vystoupili oba předsedové a koaliční lídři Ivan Bartoš a Vít Rakušan. Hlavním heslem této části kampaně je dle jejich slov země bez korupce a budoucnost bez dluhů. Mluvili o tasemnici korupce, která vysává stát a je potřeba se jí zbavit. „Vůbec nejdůležitější je nechat tyto tasemnice vyhladovět. Proto první věc, kterou uděláme, je, že zmrazíme výdaje tohoto státu. A tím ho donutíme k šetření, aby se konečně přestal zadlužovat,“ slíbil Vít Rakušan s tím, že už s tím zkušenosti mají. „Já jsem oddlužoval Kolín a my společně v koalici s Piráty jsme dosáhli toho, že hlavní město Praha má teď nejnižší zadlužení za posledních dvacet let,“ řekl.

Reakce premiéra Babiše pro PL: Hulváti! Urážka ženy. Babiš vyletěl z kampaně Pirátů a STANu

Podle Ivana Bartoše chtějí Česko dostat na evropskou špičku, kde nyní není. A určitě to nechtějí dělat tím, že budou zvyšovat daně. „Ani nechceme bohatým brát. Dokonce ani netvrdíme, že se tak stane rychle mávnutím kouzelného proutku. Ono to samozřejmě bude trvat. Nebude to snadné a my všichni pro to budeme muset něco udělat,“ sdělil lídr Starostů.

Lídr Pirátů zase prozradil, že mají plán, jak to udělat a nastartovat českou ekonomiku. „Chceme do české ekonomiky nasměrovat bilion korun. Investic převážně ze soukromých zdrojů, ale i evropských peněz. Zvýšíme tak celkový výkon ekonomiky, lidi budou mít lepší platy a zvýší se daňové výnosy státu,“ uvedl Ivan Bartoš.

Kampaň v Ústí nad Labem. Foto: Oldřich Szaban

Poté upozornili, že jsou ohroženy evropské dotace proudící do České republiky. „Kvůli obřímu střetu zájmů našeho premiéra Andreje Babiše. Nemůžeme tímhle stylem investovat a soukromý sektor nemůže investovat do výstavby bytů, vysokorychlostního internetu, do moderní infrastruktury. Proč? Protože mu tenhle stát ani trochu nepomáhá. Naopak. Tento stát soukromému sektoru v posledních letech jenom škodí a škodí. My říkáme, že tohle musí skončit. Tohle chceme společně s vámi změnit,“ řekl Rakušan.

„Moderní stát Pirátů a Starostů podporuje investice do toho, co bude trendem v budoucnosti. Jsou to investice do robotizace, do nanotechnologií, biotechnologií a do genetiky. Moderní stát investuje do vzdělání, do vědy a výzkumu. Tam mají směřovat investice a dotace. Ne do modernizace linky na toustový chleba, nebo do nějakého rekreačního zařízení pana premiéra. Jenže tu tasemnici, jak jsme o ní mluvili, ten mozek až tak nezajímá. Tu zajímají peníze a ta střeva. Nás ale mozek zajímá. Chceme být mozkem Evropy, nikoliv její montovnou,“ uvedl Bartoš.

Naším cílem je, aby v Česku bylo dvě stě tisíc robotů

Jejich cílem je udělat z Česka evropskou technologickou velmoc. „Přechod na tento průmysl bude znamenat i nízkoemisní výrobu. To znamená, že lidi budou pracovat v lepším prostředí, zlepší se životní prostředí i mzdy. Tato vláda splnila jen deset procent ve svých závazcích na ochranu životního prostředí. Chceme a prosadíme, aby se stát tímto vážně zabýval a investice šly tímto směrem,“ konstatoval předseda Pirátů.

Chtějí vybudovat milion přípojek na vysokorychlostní internet a urychlit robotizaci. „Naším cílem je, aby v Česku bylo dvě stě tisíc robotů, které lidem ulehčí práci. Česká ekonomika tak bude mít vyšší produktivitu práce. Chceme se dostat na úroveň Německa. To znamená mít na sto obyvatel jednoho robota,“ prozradil Bartoš.

Na závěr proslovu dal Rakušan velmi významný slib. „Jsme jediná politická síla v České republice, která jasně a otevřeně říká, že s těmihle parazity my po volbách nebudeme mít vůbec nic společného. A říkáme to úplně všichni. U nás neuslyšíte hlasy, že bez toho největšího tasemníka bychom se nakonec s nimi přece jenom dohodli. Ne. My chceme po volbách v České republice začít opravdu s čistým stolem. Chceme odřezat všechny články této tasemnice, která nás tady už osm let sužuje. Chceme, aby stát zase sloužil lidem a ne jednomu holdingu. A to lze jedině bez hnutí ANO,“ řekl Rakušan.

Na následné tiskové konferenci se oba lídři vyjadřovali k předvolebním průzkumům. Ty jsou různé, nicméně ukazují stagnaci preferencí této koalice, která je dostala až na třetí místo za ANO a koalici Spolu. „Viděl jsem průzkum Medianu, který ukazoval, že se v minulých dnech zastavil propad. Měli jsme tam naopak malý nárůst nahoru. My tomu stoupajícímu trendu věříme. Našim členským základnám jsme dali závazek 25 procent. Děláme pro to všechno. Oba jsme projeli všech čtrnáct krajů v republice a ještě jednou to uděláme. Myslím, že naše kampaň graduje. Chceme v závěru zabodovat a volby vyhrát,“ zakončil optimisticky Rakušan. Zda se jeho optimismus střetne s realitou, uvidíme za měsíc.

Psali jsme: Ministerstvo obrany: Na akci Prague Harley Days cílila armáda hlavně na aktivní záložníky MZV: Ministr Kulhánek navštíví Moldavsko, setká se s premiérkou Vích (SPD) Povinné očkování? Rychle mizející svoboda volby Fiala by byl skvělý premiér, ale Bartoš taky, zasnil se odcházející kníže. Změna přijde až zmizí Zeman. Kdo ho má nahradit?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.