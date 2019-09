Téměř 60 vojáků získalo medaile za působení v zahraničí

„Nejde o žádnou marginální záležitost, protože počítáme funkce v řádu stovek. Zajistit přípravu, výběr, vyslání těchto lidí do struktur, sledování jejich výkonu ve strukturách, řešení běžných věcí, které s tím souvisí, a pak zpětný návrat, zařazení do armády, vysílání dalších... Už jenom z těch počtů vyplývá, že jde o poměrně rozsáhlou personální operaci,“ řekl ČTK první zástupce náčelníka generálního štábu, generálporučík Jaromír Zůna.

Podle něj Česko patří k absolutní špičce, pokud jde o spolehlivost a plnění závazků. Na armádní personál jsou podle Zůny kladeny vysoké nároky. Nejen odborné, ale musí být také jazykově vyspělý a ovládat alespoň základní principy komunikace a diplomacie. V současnosti je služba ve strukturách NATO, EU, OSN a dalších mezinárodních organizací běžnou součástí kariéry vojáka, poznamenal Zůna.

Například na společném výcvikovém velitelství v polské Bydhošti vykonával funkci zástupce velitele a náčelníka štábu generál Ladislav Jung. „Mým úkolem bylo koordinovat celý štáb z hlediska přípravy a provedení všech cvičení NATO, které probíhaly. Pracovali jsme na takzvané takticko-operační úrovni a zabezpečovali jsme cvičení od armádního sboru výše,“ řekl ČTK.

Ve štábu bylo 170 lidí, zastoupeno v něm bylo 20 národů. Příslušníci se v něm podle Junga mohli přiučit zejména procesům, které jsou v NATO uplatňovány. „Já jsem šel vždy tou velitelskou větví. Výcvik je mi vlastní, protože jsme vždycky organizovali výcvik jednotek na národní úrovni. Ale výcvik na úrovni NATO, to jsou jiné procesy, je to jiný cyklus a je to od armádního sboru výše, což je v současné době stupeň, který nemáme. O to je to poučnější, ale také těžší,“ doplnil Jung.

Také podle Zůny armádní personál nabere zkušenosti, které ve struktuře Armády ČR získat nelze. „Ale to se týká naprosté většiny aliančních zemí, zejména těch menších,“ konstatoval. Po návratu příslušníků armáda důsledně zvažuje jejich zpětné zařazení do určitých funkcí, aby nabyté zkušenosti vytěžila v co největší míře ve prospěch České republiky a Armády ČR, dodal Zůna.

Psali jsme: Výzkum, který zaujme nejen armádu: Ochraňte české kluky v boji, kupte špičkovou techniku Projekt radaru MADR se blíží podpisu, Izraelci potvrzují garanci 30 % pro místní průmysl Akce v Praze: Střelba a vojenská policie v pohotovosti Policie navrhla obžalobu kvůli textům chválícím smrt vojáků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp