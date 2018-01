Ten Radiožurnál je jak za Husáka. V pátek jsem se dozvěděl, že Drahoš navštívil mléčnou farmu a zašel mezi krávy. Doktor Macek glosuje

„Ten Radiožurnál je opravdu jako za Husáka. V pátek jsem se kupříkladu dozvěděl, že Jiří Drahoš navštívil jakousi mléčnou farmu a zašel i mezi krávy. Proboha! Fanatičtí odpůrci Miloše Zemana mají jediný problém, a tím je Jiří Drahoš,“ rýpl si do prezidentského kandidáta, ale také do veřejnoprávního rozhlasu. Současně však připomněl, že Miloš Zeman ještě v roce 2013 hlásal, že je zastáncem společné zahraniční, obranné, ale také měnové politiky. O patnáct let později už současný prezident hovoří jinak.

Stranou jeho společnosti však nezůstala ani farma Čapí hnízdo spadající pod mamutí holding Agrofert.

„Firmy z Agrofertu si objednávaly u Čapího hnízda reklamu za desítky milionů korun, takže zisky z reklamy činily až 91 % obratu Čapího hnízda. Tyto peníze tak zpětně zafinancovaly stavbu Čapího hnízda, neboť se z nich splácely bankovní úvěry. Holdingu Agrofert se také takto zvýšily náklady a snížily daně,“ napsal Macek v pátečních glosách.

Podle jeho názoru se nabízí otázka, jakou reklamu vlastně farma Čapí hnízdo pro Agrofert zajišťovala. Obratem se ptá, jestli nejde o další možný podvod.

Nakonec se pozastavil nad plány Facebooku na mazání nenávistných statusů na sociální síti. Česká eurokomisařka nedávno v rádiu prozradila, že viděla spoustu hnusu, která je ze sociálních sítí mazána. V tuto chvíli se prý klade důraz na to, aby ze sítě mizely výzvy k zabíjení. „Takže reklama na film ‚Je třeba zabít Sekala‘ má utrum…

Psali jsme: Drahoš a Horáček politovali chudé a naštvané občany Pajonk (Svobodní): K volbám půjdu, ale Zemana volit nebudu Zelení podpořili Drahoše, odmítli prohlubování spolupráce s Čínou a vyzvali k omezení plastů „Babiš vyjebává s lidmi. Je načase vyjebat s ním!“ Na Václaváku se demonstrovalo. Drzá Klára, Bára Štěpánová, Knížák burcoval z telefonu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp