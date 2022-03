Ten jede natvrdo: Zelenskyj nám i Rusům. Zásadní info

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj natočil další proslov k válkou zkoušenému národu. „Moudří lidé silné Ukrajiny,“ oslovil své spoluobčany přes facebook.

Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13733 lidí

Hned jim oznámil, že starosta okupovaného Melitopolu Ivan Fedorov, kterého ruští agresoři jednoho dne odvlekli z města a dosadili vlastní starostku, která za jediná správná média šířící pravdu označuje ruská státní média, je opět na svobodě. „Náš ukrajinský Melitopol se nikdy okupantům nepodrobí,“ ujistil prezident své spoluobčany.

„S Federovem jsem již hovořil. Okupanti se ho snažili přimět ke kolaboraci, ale on odolal. Nevzdal se. Vydržel. Stejně jako my všichni. Ani my se nevzdáme! A vždy budeme chránit své spoluobčany,“ přislíbil prezident.

V přístavním městě Berďansk, který leží na cestě mezi ruským Rostovem a dnes Ruskem okupovaným Chersonem, lidé vyšli do ulic, aby ruským okupantům dali najevo, co si o nich myslí.

„Tisíce statečných mírumilovných lidí beze zbraní vyšly do ulic a čelily ozbrojeným ruským okupantům. Bylo to pro ně jistě těžké, ale takovýto čin je velmi důležitý. Lidé to Rusům řekli jasně: Okupanti, běžte domů! Tuhle možnost mají všichni ruští vojáci vyslaní na ukrajinské území. Pokud nebyli zajati, zraněni, nebo dokonce zabiti,“ prohlásil Zelenskyj.

„Ruská vojska už utrpěla tak vysoké ztráty, že jsou na tom hůř, než byli v Sýrii, než byli v Čečensku, nebo před tím ještě Sověti v Afghánistánu. Pokud vaše válka, válka Ruska proti ukrajinským lidem bude pokračovat, pak ruské matky ztratí ještě mnohem víc svých dětí. Ještě víc, než v afghánské a čečenské válce dohromady,“ varoval ruské vojáky i jejich rodiny.

„Každý ruský voják, který složí zbraně, dostane šanci. Šanci přežít. Speciálně mluvím k novým brancům, kteří jsou posíláni do této válečné pece. Tohle není vaše válka. Obracím se na všechny vojáky, kterým ještě zůstal instinkt sebezáchovy. Složte zbraně! Bude to lepší, než zemřít na válečném poli, než padnout v naší zemi."

Konstatoval také, že během středy bohužel nebylo možné udržet průchozí dohodnuté humanitární koridory pro civilisty z obležených měst, protože Rusové neustali v palbě. „My jsme byli připraveni nechat zbraně ztichnout a poskytnout humanitární pomoc těm, kteří ji potřebují,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že navzdory ruskému barbarství se dál daří zachraňovat obyvatele Mariupolu. Při poslední operaci bylo zachráněno i na 2 tisíce dětí. Děti se podle Zelenského podařilo zachránit takřka zázrakem.

„V Černihovu okupanti dokonce stříleli do lidí, kteří jen stáli ve frontě na chleba. Představte si to! Deset zabitých lidí,“ zaznělo od Zelenského. Hned také připomněl, že Rusové vybombardovali i divadlo v Mariupolu, kde se skrývalo přes tisíc lidí před hrůzami války. Ale nakonec jim neunikli.

„Počet obětí zatím není znám. Ale naše srdce jsou už teď rozervána na kusy z toho, co Rusové provádějí našim lidem. Našim lidem v Mariupolu, našim lidem v Doněcké oblasti. Ruští občané? V čem se chování vašich vojáků v Mariupolu liší od nacistické blokády Leningradu za druhé světové války? My nezapomeneme, co okupanti provádějí. Budeme si pamatovat každou zavražděnou duši. Věčně uchováme jejich památku a budeme si pamatovat teror a válku rozpoutanou Ruskou federací,“ zdůraznil Zelenskyj.

Poté se znovu obrátil na západní politiky a zeptal se jich, kolik Ukrajinců ještě musí zemřít, než Západ zřídí bezletovou zónu nad Ukrajinou? A pokud Západ odmítá učinit tento krok, musí podle Zelenského ještě víc zesílit sankce proti Rusku, protože ruská ekonomika má stále dost sil na to, aby udržela v chodu válečnou mašinerii, aby ruští vojáci mohli na Ukrajincích páchat další a další válečné zločiny.

„Západ musí Rusko konečně označit za teroristický stát. A Ukrajině musí poskytnout další pomoc. Větší, než poskytuje dosud, řekl jasně Zelenskyj. Západ by měl poslat dost techniky schopné bránit ukrajinský vzdušný prostor, neprůstřelné vesty a další vybavení.

V projevu k Ukrajincům a současně k celému světu zvolal, že je třeba ustavit novou mezinárodní organizaci, kterou by bylo možné nazvat U-24. Taková organizace by podle něj měla garantovat, že na jakékoli rozpoutání války ve světě se nebude reagovat v řádu měsíců, týdnů či dnů, ale do 24 hodin. Na příkladu ruské invaze na Ukrajinu se totiž podle Zelenského ukázalo, že na dosavadní mezinárodní instituce se již nelze spolehnout.

Obrátil se také přímo na Ukrajince a přislíbil každému, komu zničil dům ruský granát, že se dočká náhrady. Ukrajina bude podle Zelenského znovu postavena na nohy, postaví nové domy, novou infrastrukturu. „Jsem přesvědčen, že to dokážeme rychle,“ ujistil všechny ukrajinský prezident. „Náš projekt historické obnovy Ukrajiny inspiruje celý svět,“ přislíbil.

Nakonec konstatoval, že jeho prioritou je návrat k míru, kvůli čemuž udržuje v chodu i nelehká jednání s Ruskem. „Mé priority jsou jasné: Ukončení války, garance bezpečnosti a suverenity pro Ukrajinu a obnova hranic.“

Sláva našim hrdinům! Sláva Ukrajině, zvolal na závěr.

Psali jsme: „Špíno, zrádci.“ Putin vyděsil. Projev zní i Západem Ukrajina: Ruské zločiny. Stovky mrtvých v divadle. Další ve frontě na chleba Ceny plynu rostou, uprchlíků z Ukrajiny přibývá. Fiala a odboráři budou řešit, co teď Příští týden na Ukrajině rozhodne, myslí si americký generál. Petr Pavel tuší pat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.