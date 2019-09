Ten tón, agresivita a hysterie... Babiš ztrhal projev Grety. A také prozradil, proč se nehrnul na summitu k mikrofonu jako třeba Čaputová

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“

A i když v sále sklízela potlesk, jinde byla zasypána slovy kritiky. Nyní se k jejímu projevu vyjádřil i český premiér Andrej Babiš. Přesto, že podle jeho slov měla Greta Thunbergová v mnohém pravdu, vadil mu její tón, agresivita a její hysterie. „Spousta lidí zase nebude řešit klima, ale šestnáctiletou Švédku, která polarizuje společnost. A vadí mi taky ta její paušalizace, že nikdo nic nedělá. To není pravda,“ píše ve svém facebookovém příspěvku.

Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 8135 lidí

Závěrem zdůraznil, že česká vláda to téma bere naopak vážně. Připomněl tři nové ambiciózní iniciativy. A sice masivní sázení stromů, desítky milionů mimo les a miliardy sazenic v lesích do roku 2050. Do stejného roku investice zhruba 12 miliard eur do restrukturalizace energetiky a hlavně do jádra. A odbourání 80 % emisí CO2 oproti roku 1990 do roku 2050. To jsou podle českého premiéra realistické projekty.

autor: nab