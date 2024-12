Tím se očkovat nemělo. 50 hlášení, ochrnutí, myokarditida. Podle lékaře SÚKL zametl stopy

Jak informoval například Deník N, od začátku září dostaly zhruba čtyři tisíce lidí v České republice starší typ vakcíny proti covidu, ačkoli je k dispozici novější varianta. Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček uvedl, že úřad nyní jednotlivé případy prověřuje. Prý se však ve většině případů jednalo o lidskou chybu, kdy lékaři při vykazování použitých látek v systému omylem vybrali starší typ, lidem však ve skutečnosti podali správný, novější. „Pokud se lékař po domluvě s pacientem rozhodne, že použije vakcínu, kterou má k dispozici – i kdyby to byla ta původní XBB – může to udělat. My mu to nemůžeme nařídit. Ministerstvo pouze vydává metodický pokyn, který doporučuje nejnovější typ látky,“ uvedl však Dvořáček pro Deník N.

Podle dat SZÚ se celkový počet aplikovaných vakcín od 1. září letošního roku zastavil na čísle cca 285 tisíc. Tzv. „plně očkovaných“, tedy lidí se dvěma dávkami vakcíny nebo s jednodávkovou aplikací, je ale z první vlny očkování v roce 2021 podle dat OpenDataLab takřka 6,9 milion u . Stojí za tím propad důvěry v očkování? Podle doktora Jaroslava Henzla z pražských Stodůlek, kterého někdo popohnal před komisi ČLK kvůli letáku, který Henzl vyvěsil v čekárně své ordinace, za poklesem poptávky po vakcíně stojí lepší informovanost veřejnosti a negativní zkušenosti z okruhu rodiny či přátel. „Ztráta důvěry je logickým důsledkem, bohužel, i v širším měřítku, než jen v otázce covidu,“ dodává.

Článek Zuzany Krátké na webu SMIS-lab cituje Petra Šourka a konkrétní případy lidí, kteří utrpěli vážnou a často fatální zdravotní újmu: „Tělocvikář z Plzeňska zemřel krátce po třetí dávce vakcínou Moderna. Patolog případ nahlásil. Příbuzná zemřelého vzápětí dodala čísla šarží. SÚKL se tvářil, že číslo nemá, nezastavil její distribuci a daná šarže se používala v ČR dalších 5 měsíců.“ Nebo: „SÚKL udělal maximum pro to, aby nemusel zastavit žádnou šarži. 16tiletý golfista byl převezen na JIP s těžkou myokarditidou po očkování šarží, která byla už 5 měsíců v oběhu a na niž SÚKL obdržel na 50 hlášení, z nich mnoho na kardiologické nežádoucí účinky. Krátce před expirací stejné šarže byla očkována také 14letá dívka z Brna, která ochrnula a skončila na vozíku. Šarže měla hlášeno také mnoho neurologických komplikací. Tito dva mladí lidé tak byli očkováni šarží, kterou měl SÚKL dávno pozastavit. Jsou to přímé oběti farmakoignorance SÚKLu.“ S tímto závěrem souhlasí i doktor Jaroslav Henzl. „SÚKL absolutně selhal a podílel se na zametání stop, v souladu se zájmy tehdejší (Babišovy), ale posléze i současné vlády. Taková instituce nemůže nadále garantovat bezpečnost léčiv v ČR a bude nutné ji naprosto kompletně rekonstruovat včetně personálních změn,“ říká.

Matematik Tomáš Fürst na webu Neviditelný pes připomněl nedávný skandál kolem Institutu Roberta Kocha (RKI), tedy německého spolkového ústavu pro kontrolu a prevenci nemocí. Whistleblower vynesl z RKI ohromné množství interní komunikace, která se vzhledem ke svému znepokojivému obsahu projednávala i na půdě Bundestagu. Z interní komunikace uniklo například to, že zaměstnanci krizového covid týmu RKI věděli, že vyjádření tehdejšího spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna o „pandemii neočkovaných“ je nepravdivé, ale vzhledem k tomu, že tuto formuli používal opakovaně a mohla sloužit jako motivace k naočkování, jejich ochota mylné tvrzení uvést na pravou míru nebyla z nejvyšších. Doktor Henzl k tomu podotýká, že v Německu byla v uplynulých letech podobná situace jako u nás. „Vystoupit tehdy proti znamenalo riskovat velké osobní problémy,“ podotýká.

Zatímco veřejný obraz proponovaný i německými politiky byl během boje s pandemií takový, že politici se řídí doporučeními RKI (a tedy vědou), uniklé dokumenty přinejmenším naznačují, že to bylo naopak a RKI vytvářel to, co vláda potřebovala. Plnil tak funkci jakéhosi štítu, kterým se německá vláda oháněla, kdykoli bylo potřeba hájit pandemická nařízení.

Dokumenty ukazují také pochybnosti, které měl RKI ohledně účinnosti vakcín – už v lednu 2021, tedy před spuštěním masového očkování. V březnu 2021 už v RKI kolovaly informace o tom, že jedna z vakcín je spouštěčem trombóz. RKI také v rámci interní komunikace řešil, že k očkování dětí boostery není důvod, ačkoli ministr zdravotnictví Karl Lauterbach hlásal 100% účinnost vakcíny. „Pandemie byla řízena zcela dle politické objednávky a různé vážené vědecké instituce byly dobré pouze k tomu, aby šílená rozhodnutí šílených politiků pokrývaly rádoby odbornými stanovisky,“ shrnuje svůj pohled na věc matematik Fürst. S jeho závěrem souhlasí i Jaroslav Henzl. „Celá záležitost sloužila ekonomickým zájmům farmaceutických firem a na ně navázaným světovým finančním skupinám; vydělaly obrovský balík peněz. Zároveň to byl test a pokus, jak se prostřednictvím strachu a dezinformací dá ovládnout společnost,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

