Tiskovka ke covidu: Vojtěch spojil síly s mužem z TOP 09. A hlavní hygienička odhalila šokující případ

Očkování, očkování, očkování. To je podle končícího ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha jediná cesta z epidemie koronaviru. Na tiskové konferenci prozradil, že epidemie momentálně zrychluje a popsal, co bude třeba udělat teď, aby epidemie dál nenabírala na obrátkách. Opatření prý konzultuje s expertem budoucí vlády pro oblast zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Hlavní hygienička Pavla Svrčinová poté popsala, co ji šokovalo.

Epidemie koronaviru zrychluje. Za čtvrtek přibylo víc než 1500 nově covid pozitivních, což je o třetinu víc než před týdnem, a v nemocnici leží 448 lidí. Epidemie covidu viditelně zrychluje a odcházející ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou a ředitelem Úřadu zdravotních informací a statistiky Ladislava Duška se na to téma rozhovořili před kamerami.

„Musím bohužel konstatovat, že epidemie se nevyvíjí úplně dobrým směrem. Ta čísla jsou v zásadě rostoucí ve všech indikátorech,“ upozornil hned v úvodu tiskové konference Vojtěch. „To, co je pozitivní, že celková zátěž nemocnic je nízká. Zatíženost JIP je asi na úrovni tří procent, takže nehrozí omezování elektivní péče. Ale ten trend je rostoucí a lidé si musí uvědomit, že to je nedostatečnou proočkovaností. A pokud někdo odkládá očkování, tak bych chtěl poprosit, aby ho už neodkládali a šli se očkovat, protože se blížíme do sezóny respiračních onemocnění,“ uvedl Vojtěch před kamerami ČT.

Důležité to bude i z hlediska třetích, posilovacích očkovacích dávek, protože půl roku po očkování klesá míra ochrany před onemocněním, i když míra proti těžkému průběhu nemoci zůstává po prvních dvou dávkách vysoká.

Pokud jde o nová covidová opatření, Vojtěch zdůraznil, že jsou konzultována s budoucí vládou, s profesorem Vlastimilem Válkem (TOP 09), kandidátem na ministra zdravotnictví. „To, co bychom chtěli navrhnout, je zkrácení platnosti testů a to jak PCR testů, tak v rámci antigenního testu,“ oznámil Vojtěch s tím, že čeká na stanovisko zástupců budoucí vlády. PCR test by platil po 3 dny a nikoli týden, jak je tomu dnes, a antigenní test by platil jen 24 hodin.

Ve hře je i zrušení placení testů z veřejného zdravotního pojištění. „Je otázkou, zda v době, kdy tady máme plně dostupnou vakcinaci, tak je ospravedlnitelné hrazení testů z veřejného zdravotního pojištění,“ uvedl Vojtěch.

„My v tuto chvíli nechceme zavádět žádná nová opatření, ani žádné plošné restrikce, ani plošné testování, ale to, co je zásadní, je kontrola opatření, která jsou v tuto chvíli platná. A znovu opakuji - očkování, očkování, očkování - to je jediná cesta z této situace,“ upozornil Vojtěch s tím, že lidé, kteří se nechají očkovat, pomohou především nemocnicím, které nemusí být přeplněny tak, jak byly přeplněny vloni na podzim a v zimě.

Poté dostala slovo hlavní hygienička Pavla Svrčinová a svůj prostor využila k tomu, aby popsala, co ji šokovalo.

Když se dostal ke slovu Ladislav Dušek, oznámil, že počet nakažených roste, ale čísla jsou pořád čtyřikrát až pětkrát lepší, než byla v loňském roce touto dobou, což je podle Duška jednoznačně dobrá zpráva. „A je to jednoznačně díky očkování,“ zdůraznil Dušek.

Jedním dechem dodal, že neproočkovaných lidí je stále příliš mnoho, takže bohužel nelze tvrdit, že má Česko v souboji s covidem vyhráno. „Je více než 400 tisíc lidí, kterým hrozí velmi vážná nákaza,“ ukázal na skupinu občanů starších šedesáti let.

Státy jako Španělsko a Portugalsko už dosáhly proočkovanosti 90 procent dospělé populace, ale dosáhly toho i tvrdým tlakem na obyvatelstvo, kdy bylo lidem řečeno, že nepůjdou do práce či do restaurace, pokud nebudou očkováni.

