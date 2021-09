To Klusák nebude rád. Máme snímky, jak ho Orbán vypekl. A nejen jeho. Aktivisté chystali akci, utřeli

Návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána a předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) v Ústí nad Labem, která probíhala za přítomnosti demonstrantů, nabrala dosti nečekané vyústění. Fotograf Vít Hassan zaznamenal, jak to u ústeckého divadla obleženého demonstranty a aktivisty dopadlo. Protestujícím zřejmě dnes příliš do zpěvu nebude.

Již v Praze Orbána „přivítali“ „proevropští“ demonstranti, kteří oběma státníkům na místě vyčítali „politiku nenávisti“.



Poté se maďarský předseda vlády přesunul do Ústí nad Labem, konkrétně na zámeček Větruše.

Místo, na němž Orbán poobědval, vešlo neblaze ve známost celého Česka už na počátku měsíce, když zde Andrej Babiš zahajoval volební kampaň a během mítinku k němu přistoupil jeho syn. Andrej Babiš ANO 2011



„Tati, ahoj, otec, tady Andrej mladší. Právě jsem vyšel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš, vidět mě?“ zvolal tehdy Babiš junior na premiéra a tvrdil, že má být psychicky v pořádku.



Premiérova syna na místo zavezl dokumentarista Vít Klusák, který vše navíc natáčel, podle pozdějšího vyjádření prý šlo o náhodu. „Osud,“ odmítl Babiš junior, že bylo setkání s otcem připravené. Klusák tvrdí, že jej Babišův syn prostě jen požádal, aby spolu jeli do Ústí nad Labem na polévku. „Andrej mě požádal, abych ho odvezl do Ústí. Vím, že to zní absurdně,“ vysvětloval.

AKO SA CÍTIŠ, OTEC? pic.twitter.com/xR5KjeUTqF — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

Psali jsme: „Č*rák a k*nda Zeman“. Nájezd Babišova syna má své pozadí. Stačí zapátrat

Podle reportéra ParlamentníchListů.cz se Klusák snažil dostat do divadla na besedu s Orbánem, byl však odmítnut, jelikož je vstup jen na akreditaci.

Při příchodu na besedu na Viktora Orbána před ústeckým divadlem nashromáždění demonstranti i LGBT+ aktivisté křičeli různé pokřiky a mávali transparenty. „Putinova děvko,“ sneslo se kupříkladu k maďarskému státníkovi a na místě zavlála i vlajka Evropské unie. Kromě aktivistů a Klusáka dorazil na besedu Babiše s Orbánem i překladatel Otakar van Gemund, jenž se „proslavil“ při oslavách 17. listopadu roku 2018, kdy na Národní třídě vyhodil do koše květiny od premiéra Babiše, prezidenta Miloše Zemana a lídra SPD Tomia Okamury.



„Oni jsou ztělesněním antidemokratického, nacionalistického, populistického a velmi nebezpečného hnutí, které u nás roste. Jestli si nedáme velký pozor, a obávám se, že si ho vůbec nedáváme, tak tou svou salámovou metodou udělají z demokracie v Česku do několika let věc minulosti. Bylo prostě nutné velmi jasně bránit odkaz 17. listopadu,“ obhajoval svůj čin s tím, že by to udělal znovu. Psali jsme: Gemund, co vyhodil Zemanovy a Babišovy kytky do koše: Udělal bych to znovu

Maďarský premiér si z nastoupených demonstrantů příliš starostí nedělal, naopak vypjatou atmosféru přivítal. „Jsem za to rád. Žil jsem v komunismu a tam lidé nemohli říkat svůj názor. Nyní mohou,“ byl rád Orbán i za přítomnost odpůrců.

Kromě těchto slov přítomné protestanty zřejmě nepotěšilo ani to, co následovalo dále.



Jak z místa informoval fotograf ParlamentníchListů.cz, nastoupení aktivisté totiž na místě čekali marně. Fotogalerie: - Viktor Orbán zavítal do Čech

Přestože se přítomní na Orbána připravovali dlouhé chvíle, jejich snaha byla marná – Orbán totiž odešel zepředu, zatímco tak demonstranti čekali na Orbána s transparenty před úplně jiným východem, maďarský premiér byl již dávno pryč.

FOTO: Demonstranti čekají, ovšem marně, Orbán je již pryč.

