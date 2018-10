To je rychlost. Nové volby ještě nejsou sečtené a ve štábu hnutí ANO už prý zapomněli na Krnáčovou

Přibližně ve dvě hodiny odpoledne dorazil do Lidového domu, do sídla ČSSD, předseda Jan Hamáček. Do Paláce Charitas mezi lidovce dorazil zase Pavel Bělobrádek. Mezi Piráty, kteří na výsledky voleb čekají symbolicky na lodi, dorazil předseda Ivan Bartoš.

Naproti tomu v TOP 09, u komunistů nebo v hnutí ANO zatím předsedové stran schází. Předpokládá se, že předseda vlády Andrej Babiš dorazí mezi své kolegy až kolem šesté hodiny večerní. Na místo zatím nedorazil ani kandidát na primátora Petr Stuchlík. Čeká se ještě na senátní kandidáty za hnutí ANO. Zpravodaj serveru ParlamentníListy.cz z místa hlásí, jaké odpovědi přicházejí, když se novináři ptají, zda dorazí také končící pražská primátorka Prahy Adriana Krnáčová. „Kdo to je?" odpovídají napříkad novináři z iDnesu.cz.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka

