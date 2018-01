To je sranda: Moravec blázní. Zlé vtípky na Mirka Topolánka. Peszynski otevírá brány do pekla...

„Že si tábor Martina Romana vždycky vybere tak kulhavýho koníka...“ okomentoval v průběhu sčítání tragický výsledek kandidáta Mirka Topolánka šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Plesl si pak ještě rýpl do Drahoše, když uvedl, že máme ve finále druhého Fischera. Drahoš bývá často připodobňován k Janu Fischerovi, jenž kandidoval před pěti lety a přezdívalo se mu Želé.

„Takže druhé kolo je jasné a já mám vyřešené dilema, jestli k němu jít. Drahošův tým je pro mne příliš otřesná představa,“ poznamenal k vedoucí dvojici Zeman–Drahoš politický analytik a někdejší náměstek ministra vnitra Michal Moroz.

„Zatím to rozhodně vypadá dobře. Jestli jsem někoho nesnášel, byl to Horáček. Rok nás všechny opruzoval. Je dobré, že vypadne. A Miloš se drží...“ řekl advokát Jiří Vyvadil.

Další reakci připojil také občanský aktivista Tomáš Peszynski. „OK, Miloš Zeman prezidentem ještě nebude. Máme ještě jednu šanci! Nepromarněme ji!“ uvedl. Odpůrci Zemana jsou totiž s výsledkem voleb de facto spokojeni. Následujících čtrnáct dní tak vypadá na velmi vyhrocenou kampaň.

Do Václava Moravce pak rýpal i šéfredaktor Extra.cz Petr Konečný. „Moravec se už třikát zeptal hostů ve studiu, na co by mohl ‚dojet‘ Zeman,“ uvedl Konečný. Karen Mchitarjan, jeho vlastní redaktor, na něj navázal: „Protože dvakrát mu neodpověděli, tak to zkusil do třetice... a zatímco Drahoš poděkuje svým voličům za podporu, tak Miloš Zeman vystoupí na tiskové konferenci... to není z mé hlavy, to parafrázuju Moravce.“

„Krásně blázní,“ dodává pak Konečný na adresu Václava Moravce.

Aktivista Jan Cemper, který brojil proti Zemanovi, uvedl k průběžným výsledkům voleb následující: „Nevoliči Zemana (kromě Topolánka, Hanniga, Kulhánka a Hynka) se v 2. kole spojí proti MZ a bude to velmi vyrovnané. Jsem optimista,“ poznamenal Cemper, jenž volil Michala Horáčka.

„Zeman bude mít pod 40 procent. Na řadě jsou součty hlasů ve velkých městech. Drahoš bude mít někde okolo 28 procent. Na prvních dvou místech se tedy odhad celkem blíží výsledku. Gratulaci si zaslouži Marek Hilšer, měl by na podzim kandidovat do Senátu,“ řekl k výsledku historik Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek.

Rýpnutí od komentátora Petra Honzejka si vysloužil Mirek Topolánek. „Takže to vypadá, že v oblíbené soutěži ‚Kdo utratí nejvíc prachů v přepočtu na jeden hlas‘ suverénně vítězí Mirek Topolánek,“ sdělil Honzejk.

„Všechny Topolánkovy billboardy teď dostane Jirka Drahoš…“ řekl se smíchem Plesl. A rýpl si i do Horáčka. „Horáček si měl uvědomit, že když chce být prezidentem v Praze, nemůže mu dělat kampaň komouš z Žít Brno,“ sdělil.

Michal Horáček počítá s tím, že v případném druhém kole podpoří Zemanova protikandidáta. Nabídne mu i prostor na billboardech, které má předplacené. Horáček to uvedl v rozhovoru s novináři. To ocenil komentátor Petr Honzejk. „Horáček prohlásil, že bude aktivně pomáhat Drahošovi. Respekt. Tady teda fakt platí ‚čest poraženým‘!“ uvedl.

Před novináře pak krátce před 16. hodinou vystoupil také mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Ten uvedl, že se nyní bude vypracovávat strategie pro finále, které chce, aby bylo pro hlavu státu úspěšné. Nevyloučil tak ani to, že by se Zeman mohl účastnit předvolebních diskuzí. „Udělám vše pro to, aby pan prezident vyhrál,“ řekl mimo jiné Ovčáček.

Sociolog Medianu Daniel Prokop se vpodvečer v České televizi vyjádřil k druhému kolu volby prezidenta republiky, v němž se utkají nynější prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

„Hodně blízko k sobě mají Pavel Fischer, Marek Hilšer a Jiří Drahoš,“ poznamenal podle průzkumů Prokop. Očekávání voličů těchto tří kandidátů jsou podle průzlumů velmi podobná. „Velmi vzdálení jsou pak Miloš Zeman a Mirek Topolánek,“ dodal.

„U Michala Horáčka není tak jasné, koho jeho voliči podpoří. Třicet procent voličů říkalo, že by spíše podpořilo Miloše Zemana,“ nechal se slyšet Prokop. Michal Horáček přitom již dnes podotkl, že podpoří jakéhokoli protikandidáta Miloše Zemana, dokonce Jiřímu Drahošovi nabídl své billboardy.

Podle Prokopa je tak otázkou, zda voliči Michala Horáčka půjdou nyní k druhému kolu voleb. „Jejich volební chování může skončit volební neúčastí,“ míní Prokop.

