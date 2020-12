To ne! houkli na Piráta. Ten tahal Berbra, Peltu a zlodějny. A nakonec...

reklama

„Můj návrh je součástí nějakého komplexního balíčku, úsporného balíčku od Pirátů, který snižuje výdaje rozpočtu o 8 miliard korun. Tohle je z něj poměrně malá částka. Do sportu za této vlády se nasypaly obrovské peníze,“ obhajoval svůj návrh, proč snížit rozpočet Národní sportovní agentury, poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „Myslím, že to nikdo ve Sněmovně výrazněji nerozporuje, nicméně ten nárůst je tam gigantický. Se to možná víc než zdvojnásobilo, financování sportu za poslední roky. Takže to je jeden aspekt, který jsme brali v úvahu v situaci totálního hospodářského propadu. A potom skutečně pro nás hrálo extrémní roli ta personální nedůvěra, kterou cítíme k některým svazům, které nakonec ty peníze budou rozdělovat. Lidé jako Berbr, Pelta a další šíbři mají obrovský vliv na to, kam ty peníze půjdou,“ varoval Ferjenčík.

„Na těch okresech se jich všichni bojí. Vědí, že když si tyhle lidi znepřátelí, tak je tam ti rozhodčí zaříznou. Tak to prostě v tom fotbale funguje. Já jsem velký fanda fotbalu, kolegové vědí, že sám hraju. Slavoj Choltice B, to je můj klub. Každopádně prostě já nemůžu souhlasit s tím, abychom těm šíbrům sypali další peníze, dokud v tom nedokážeme udělat pořádek a prostě ten pořádek tam není. Ten pořádek tam není a vy tam sypete další miliony. A já s tím nesouhlasím,“ dodal Ferjenčík.

Na jeho slova pak zareagoval lidovecký poslanec Stanislav Juránek. „Chci panu Ferjenčíkovi říct, že je úplně mimo. Ta záležitost je právě kvůli tomu vzniklá, ta sportovní agentura. Kvůli přesně těmto věcem. Proto jsem za tu agenturu bojoval, a to, že jste to nepochopil, to je právě ta vaše chyba. Protože to právě těm šíbrům, o kterých vy mluvíte, bere z ruky tu možnost, aby ty peníze rozdělovali. Kromě toho se podívejte na všechny programy, které chystá vlastně agentura sportu, která funguje teď už jenom proto, že si převzala covid, jinak měla začít fungovat až od 1. ledna, ale přesto už v tuto chvíli mohu říct, že organizace jsou velmi spokojeny s tím přístupem, který tam je a s vysvětlováním, jak ty věci se mají. Došlo k tomu, že rejstřík, jako takový, je zcela jasný. Ty peníze jdou přesně podle toho, jaké je rodné číslo. Přesně podle toho, jak ten dotyčný cvičí a já si dovolím říct, že tohle napadání Národní sportovní agentury vůbec není namístě a přesně ty věci, o kterých vy mluvíte, tak těm se ta agentura vyhýbá a vy té agentuře chcete sebrat 150 milionů korun!“ láteřil Juránek. Podle něj je to naprosto nepřiměřené. „Stojím na straně kolegy poslance Hniličky a chci vám jenom říct, že jestliže budete něco takového tvrdit, řekněte to konkrétně, a to celému sportovnímu prostředí, které tady tuto záležitost ve své velké většině vítá,“ dodal.

Velmi se pak rozlítil i sociálnědemokratický poslanec Jan Birke. „Já nebudu říkat, kde já kopu nebo za co hraju, to není podstatné, ale já bych se tady chtěl ne zastat, ale uvést věci na pravou míru. Můj předřečník pan kolega Ferjenčík... Buď máte důkaz, tak ho předložte, nebo mlčte. Prostě tohle paušalizování, všechno je špatný, všechno, že se tam krade, to tady furt slyšíme, teď to tady používáte vy, to za prvé, za druhé... Před chvilkou jste to řekl, že jsou tam ti Peltové, někteří jsou ve vazbě, pokud se nepletu... Co chci říct... Díky tomu, co vy říkáte, když se tam sníží ty peníze, tak přijdou o ty peníze i obce, které čekají i na ty investiční programy. Děkuji Milanovi Hniličkovi, že v té nejhorší době, v té covidové době, to Milan s jeho týmem zvládl a dokonce připravil investiční programy, to znamená dříve než MŠMT. Milane, děkuji, a pokračuj dál. Děkuji, takhle to má fungovat. A ne, jak říkáte vy. Tohle vidění světa já nechápu, pane Ferjenčíku, ale to není nic nového,“ odvětil Birke.

„Myslím, že to úplně nepatří do projednávání státního rozpočtu. Jsem pouze reagoval na výhrady k mému pozměňovacímu návrhu. Každopádně jsem chtěl reagovat na kolegu Juránka: Já jsem vůbec nehovořil o sportovní agentuře, já jsem mluvil o sportovních svazech. My chceme snížit ten objem peněz, který se přelije do sportovních svazů. To je podstata našeho návrhu. Já jsem sportovní agenturu žádným způsobem nekritizoval, tak jste si to asi vyložil špatně, ten můj příspěvek,“ zareagoval Ferjenčík. Hnilička následně ve svém příspěvku Ferjenčíka k sobě do agentury pozval na návštěvu, aby mu vše představil. „Abych už nemusel poslouchat nějaká trafika pro mě, to už mě taky nebaví. Makáme na tom se sportovními organizacemi už dost dlouho a rád vám představím všechny transparentní procesy, ať se tady nemusíme dohadovat na půdě Poslanecké sněmovny,“ uzavřel.

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

