To nebylo násilí, neomluvím se. Novinářka jednu vrazila „praseti“ ze Sputniku. Šťavnatá dohra celé věci

„Není mi příjemné se na to dívat, není to něco, co bych si dávala do profesního života,“ poznamenala k incidentu Procházková. „Nechala jsem se lží zatlačit do kouta a v tu chvíli jsem nevěděla a neměla jsem jinou možnost, jak se proti té systematické lži bránit. Nechci říct, že to bylo správné řešení situace, ale vyčerpala jsem všechny možnosti, jak se bránit jinak. Den a půl jsem se dohadovala nejen s panem Frantou, ale i s lidmi, kteří vedli konferenci,“ sdělila dále Procházková. Anketa Kdyby Milion chvilek uspořádal akci kousek od vašeho domu, co byste udělali? Přišel (přišla) bych je podpořit 4% Přišel (přišla) bych se podívat 2% Ignoroval(a) bych je 80% Přišel (přišla) bych jim vynadat 13% Zalezu, zamknu a fertig, jak padlo ve ,,Slunce, seno..." 1% hlasovalo: 8442 lidí

Video najdete ZDE.

„Absurdní bylo, že ta konference byla o dezinformacích, já jsem chtěla přispět do toho programu svou vlastní momentální zkušeností, nebyla mi dána žádná možnost se k tomu vyjádřit, a hlavně ten důvod toho sporu byl článek, který vyšel ve Sputniku. Já jsem žádala, aby ten článek byl buď změněn a odpovídal pravdě, respektive realitě. A to se skutečně nepodařilo. Musím říct, že se to podařilo asi až deset minut poté,“ vyprávěla Procházková.

„Pokud by pan Franta napsal o mně něco hanlivého, ani nechci ta slova používat, tak bych to musela akceptovat, vnímala bych to jako jeho názor. A proti tomu se dost těžko můžete bránit. Pokud si o vás někdo něco myslí, nebo nemyslí, napsat to může. Ale tam došlo k tomu, že on vytrhal určité věci z kontextu, pak je znovu složil jako mozaiku a vyvstala jaksi úplně nová realita, která byla zcela lživá,“ míní Procházková, podle níž skandál, který kolem celé věci vznikl, ji vyřešil. Promyšlená akce to však podle jejích slov nebyla.

„Jestli jsem tím pomohla Sputniku, nebo ne, jsem v tu chvíli neřešila,“ sdělila Procházková, jejíž čin odsoudili například lídr SPD Tomio Okamura či hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Znovu by to Procházková podle svých slov neudělala. „Vím, že se příště nemám nechat vyprovokovat,“ sdělila s tím, že panu Frantovi by se ale neomluvila. Nešlo dle jejích slov o žádné výrazné fyzické násilí. „Ženy v historii také dávaly políčky mužům a někdy prostě není jiná možnost než se bránit,“ sdělila.

Fotogalerie: - Čínská "polepšovna" u Aksu

A jak celý incident probíhal? Fotograf se redaktora serveru Sputnik snažil vyfotografovat, ten se však bránil tím, že před sebou šermoval mobilem. „Vy se schováváte za ten mobil,“ říkal fotograf. V tu chvíli přišla na scénu Procházková.

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě fakt neviděla,“ dala si Procházková ruce v bok a spustila na novináře. „Takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte,“ ptala se jej dál Procházková. Redaktor serveru Sputnik nereagoval.

Vtom se však Procházková rozmáchla a vyrazila muži z rukou telefon, až odletěl mezi hrníčky. Následně mu vlepila facku. Muž si jej zdvihne a natáčí dále. „Nesahejte mi na můj telefon, paní Procházková,“ sděluje jí a stěžuje si na to, že jej fotograf neustále fotí. „A co by vás nefotil?“ zeptala se Procházková. „A proč bych já nemohl fotit,“ oponuje Franta. Procházková pak při svém odchodu cedí skrze zuby: „Ubožák.“ Oba aktéři se potom rozcházejí.

Psali jsme: Novinářka vlepila facku redaktorovi Sputniku. Do dění vstoupil Rozhlas a tamní boss Pokorný dostal taky. Ale libově. Mlask. Mlask. Pouze na PL Jak se z novinářky Procházkové stala hysterka, mlátící lidi? Osobní vzpomínka Petra Žantovského. Pokrytectví a velká lež o dezinformacích Šílený Novotný! BIS a facka novináři. U Soukupa bylo hodně dusno Klaus ml. s Babišem? Odhalení. Opozici trefí, Soukup se bavil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.