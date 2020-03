To zase bude řevu. Plaga navrhl změnit pobírání dávek u rodin záškoláků

reklama

Hned v úvodu prohlásil, že kdyby se situace ohledně koronaviru v Česku razantně zhoršila, mohlo by se do karantény dostat opravdu velké množství lidí, jak se to teď děje v Itálii „Musela by se ta situace dramaticky zhoršit, ale ta situace rozhodně není taková,“ upozornil Plaga v pořadu natáčeném v pátek, kdy Česko mělo 12 nemocných. V neděli jich je 26. Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Je 75% Není 20% Nevím / nezajímá mě 5% hlasovalo: 13529 lidí

Plaga zdůraznil, že klíčovou roli v této situaci hraje Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice. „Pokud zjistíte, že máte nějaký problém, tak nevoláte na ministerstvo školství. Je tam ten klíčový hráč, což je krajská hygiena,“ uvedl Plaga.

Rodiny s dětmi, které se vrátily z Itálie, mají ze strany státu nařízenou karanténu. Toto rozhodnutí je důležité pro 14 okresů, kde v neděli končí jarní prázdniny a děti by se měly v pondělí vrátit do škol.

Teoreticky by prý bylo možné někdy v budoucnu děti vzdělávat doma, např. pomocí on-line kurzů, aby se v populaci nešířily nemoci jako koronavirus. „Podle mě to otevírá debatu, jaké by v budoucnu mohlo být to on-line vzdělávání.“

Politoval české i zahraniční fanoušky, že se nemohli přijet podívat na světové závody v biatlonu na Vysočině, ale zdůraznil, že z pohledu státu bylo správné zakázat na této akci účast diváků. Jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy bude usilovat o to, aby část finančních ztrát vzniklých rozhodnutím státu byla pořadatelům kompenzována.

Po koronaviru věnoval pozornost maturitě z matematiky. Sám z ní maturoval, ale zdá se mu, že dnes výuka matematiky není dostatečná, takže stojí za to nechat studentům na výběr, jestli budou chtít maturovat z matematiky nebo z cizího jazyka. „Našim cílem musí být, aby matematika byla dobře učena, aby se studenti naučili kritickému myšlení, aby používali matematiku v praxi, a ne aby se jen naučili vzorečky na jeden den a pak měli papír, že mají maturitu z matematiky. Povinná maturita z matematiky ještě nikoho matematiku nenaučila. Ten povinný papír lidi nepřivede k lásce k matematice,“ upozornil Plaga.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle ministra by se měla změnit výuka matematiky minimálně na základních školách na druhém stupni. A samozřejmě na středních školách.

Ve druhé polovině rozhovoru dal najevo, že by si přál, aby každý ministr školství vydržel v pozici celé 4 roky a dal tak celému vzdělávání určitou stabilitu, protože změny ve vzdělávacím systému se projevují až v delším časovém horizontu. V současné době má pocit, že podpora školství je důležitá pro poslance napříč politickým spektrem.

Fotogalerie: - V4 a Covid-19



„U těch zásadních věcí podporu premiéra mám,“ pochvaloval si. Neshodnou se prý v oblasti sportovních dotací a vedou debaty o směřování vzdělávací soustavy a podle Plagy je logické, že se tyto debaty vedou. Pokud by bylo na něm, místo dotací by sportovním klubům dával příspěvky, které se snadněji vyúčtovávají a snáz se s nimi pracuje. „Pokud říkám, že se zavedou příspěvky, tak klesne administrativní náročnost jak na straně státu, tak na straně těch organizací,“ podotkl Plaga. Z tohoto úhlu pohledu teď nevidí důvod pro zřízení samostatného ministerstva pro sport.

Věnoval se i dětem, které opustily školu bez dokončené základní školní docházky. Rád by rodiny motivoval, aby ty děti do školy posílaly. Ostře se vymezil proti ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) a jejímu nápadu odebírat dávky na bydlení rodinám, které neposílají dítě do školy. „Odebráním dávky na bydlení zajistíte, že to dítě bude navštěvovat školu? Rozhodně ne!“ řekl jasně.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Záškoláctví vůbec je problémem nejen u rodin, které pobírají různé dávky. A když už je někdo pobírá, bylo by podle Plagy vhodné některé dávky posílat na školy, a nikoli rodinám. Škola by z toho příslušnému dítěti zaplatila obědy a pomůcky a rodiny by rázem měly o důvod víc posílat děti do školy.

Nakonec ocenil, že vznikl film V síti a konstatoval, že kyberšikaně ministerstvo věnuje pozornost.

„Když jsem já chodil do školy, tak ta šikana byla zjevná, dva kluci se prali na chodbě. Dneska se to děje pod povrchem, v kyberprostoru, ale to dítě uvažuje o sebevraždě a to je z mého pohledu ještě vážnější, než když se dva chlapci vyliskají na chodbě,“ varoval v závěru ministr.

Psali jsme: Ministerstvo zdravotnictví: Nové mimořádné opatření, týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie 96 milionů nakažených? USA podle nové zprávy hrozí naprostá pohroma VIDEO „Řekněte jméno!“ Babiš před kamerou vykoupal Vojtěcha. A ten poslechl... krve by se v něm nedořezal Tam, kde absolutně nesměli být novináři, jednaly špičky ANO. Když přišla řeč na Milion chvilek... my to víme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.