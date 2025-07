Lidé na Ukrajině dávají další den prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najevo, že to přehnal, když podepsal zákon, který omezuje nezávislosti protikorupčních organizací a institucí. Zákon prošel parlamentem, v němž drží většinu Zelenského politická strana a lidé dávají prezidentovi najevo, že by měl urychleně obnovit nezávislost těch, kteří na Ukrajině bojují proti korupci.

Second day of protests. Today, there were a lot of people in Kyiv. Thousands are protesting against the law that restricts anti-corruption bodies. Ukrainians demand the government to restore the independence of anti-corruption institutions #Ukraine pic.twitter.com/tunHhFwqpe — Julia Kalashnyk (@JuliaKalashnyk) July 23, 2025

Na sociálních sítích kolují videa i fotografie, které ukazují, že v ulicích Kyjeva proti omezení nezávislosti protikorupčních orgánů nadále protestují tisíce lidí. „Demokracie v praxi. I za války,“ stojí u jednoho z videí, které dokládá, že do ulic vyrazily nespokojené davy lidí.

massive protests all around Ukraine against weakening anti corruption bodies.

Democracy in action. Even during war. pic.twitter.com/VLt8GzTV4d — vanya ? (@eurovanya) July 23, 2025

Ukrajinská novinářka Olga Ruděnková vidí v protestech naději pro celou Ukrajinu.

„Protest v Kyjevě dnes. Tohle jsem neviděla 11 let. Tisíce lidí, většinou velmi mladých, se postavily za to, co je správné. Rozzlobení, vlastenečtí, kreativní, nároční. Tohle je Ukrajina a tohle je budoucnost. Dává mi to naději,“ napsala k videu, na kterém zachytila pokojný protest proti rozhodnutí prezidenta Zelenského.

Protest in Kyiv today. I haven’t seen this in 11 years. Thousands of people, mostly very young, standing up for what’s right. Angry, patriotic, creative, demanding.



This is Ukraine and this is the future. Gives me hope. pic.twitter.com/COFkBUWydC — Olga Rudenko (@olya_rudenko) July 23, 2025

Na masivní protesty proti Volodymyrovi Zelenskému upozorňuje i nezávislá novinářka Liz Cookmanová, a Zelenskému v licích nadávají i veteráni, kteří na frontě víc než tři roky čelili ruské agresi. „Někteří ho (Zelenského) přirovnávali k Janukovyčovi, který byl sesazen během revoluce na Majdanu,“ napsala novinářka.

Thousand are on the streets in Kyiv for a second night, incl. wounded veterans, to protest @ZelenskyyUa signing of a controversial bill on the independence of Ukraine’s anti-corruption institutions.



Some compared him to Yanukovych, who was ousted during the Maidan Revolution. pic.twitter.com/YESko8b3I2 — Liz Cookman (@liz_cookman) July 23, 2025

Novináři serveru Kyiv Independent vyrazili přímo na frontu a ptali se vojáků ukrytých v zákopech, co si myslí o zákonu Volodymyra Zelenského. I tady zaznělo tvrdé odsouzení ukrajinského prezidenta.

„Myslím, že (Zelenského) vláda právě znovu ukázala svou pravou tvář, kterou vidíme od roku 2019,“ řekl deníku Kyiv Independent 32letý operátor dronu s přezdívkou „Architekt“.

Petro Kuzyk, velitel praporu Národní gardy Ukrajiny, se domnívá, že za demokracii na Ukrajině nyní bojují ukrajinští pěšáci, kteří si i přes nedostatek munice drží své pozice, a ne vládní úředníci, kteří si podle něj chtějí „získat politické body“.

Kuzyk odsoudil rychlý krok jako „fatální chybu úřadů“ a uvedl, že se obává, že zrušení nezávislosti protikorupčních institucí by mohlo vládě poskytnout další příležitosti k potlačování nežádoucí opozice.

Podcasterka, která na sociálních sítích vystupuje jako Anna z Ukrajiny, upozornila, že protesty dokazují jednu věc. Na Ukrajině nefunguje žádná diktatura, protože lidé svými protesty v podstatě dotlačili Zelenského k tomu, aby otočil.

„Ukrajina NENÍ diktatura – a nikdy nebude. Teď to jasně vidíte. Když je naše demokracie v ohrožení, vyjdeme do ulic. Poté, co parlament schválil zákon omezující protikorupční orgány, masové protesty + globální tlak donutily Zelenského slíbit nový zákon, který jim obnoví nezávislost. To je demokracie v praxi,“ zdůraznila podcasterka.

???? Ukraine is NOT a dictatorship — and never will be. Now you clearly see this. When our democracy is at risk, we hit the streets.

?? After parliament passed a law limiting anti-corruption bodies, mass protests + global pressure forced #Zelenskyy to promise a new law restoring… pic.twitter.com/htn5HHqYzq — Anna_From_Ukraine_Official (@AnnaFromUA_YT) July 23, 2025

