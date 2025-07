Dodavatel komparzu: Nabídli mi 20 milionů dolarů za protest proti Trumpovi

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4320 lidí

Crowds on Demand je americká reklamní firma, která poskytuje klientům najaté herce, kteří se vydávají za fanoušky, paparazzi, ochranku, neplacené protestující a profesionální placené protestující.

„Oslovily nás zájmové skupiny spojené s organizátory hnutí 17. července. Ve skutečnosti jsme odmítli nabídku, která má pravděpodobně hodnotu kolem 20 milionů dolarů,“ uvedl Swart pro News Nation.

„Nesnažím se nazývat ctnostným za to, že jsem to odmítl. Co říkám je, že to odmítám, ne proto, že bych nechtěl tu zakázku převzít, ale proto, že, upřímně řečeno, to bude neefektivní. Udělá to nám všem špatnou reklamu.“

Na Swartova slova upozornila řada médií včetně serveru listu Hindustan Times.

The CEO of “Crowds on Demand” tells me he was offered $20,000,000 to recruit demonstrators for the anti-Trump protests on Thursday. pic.twitter.com/2A6ezwo0cc — Brian Entin (@BrianEntin) July 15, 2025

Ve čtvrtek se po celé zemi plánují protesty proti Trumpovi, v jejichž čele stojí organizace Good Trouble Lives On, skupina, která se označuje za pokojnou a nenásilnou protestní a sociální organizaci. Plánují se postavit proti Trumpovi a tomu, co na svých webových stránkách označují za „nejdrzejší rušení občanských práv za poslední generace“.

Protesty plánované na čtvrtek se konají v den pátého výročí úmrtí bývalého zákonodárce Johna Lewise, demokrata za Georgii, vůdce hnutí za občanská práva.

„Amerika prezidenta Trumpa je tak úspěšná, že modrovlasí obyvatelé sklepů jsou placeni za to, aby pořádali falešné protesty proti pozoruhodným úspěchům administrativy,“ uvedl v prohlášení pro Fox News Digital Harrison Fields, zvláštní asistent prezidenta a hlavní zástupce tiskového mluvčího. „Placení agitátoři by si měli najít skutečnou práci, místo aby se prodávali za dárkové poukazy a hubené výplaty, jejichž cílem je rozdělit národ a bránit největšímu návratu Ameriky. Nic neprozrazuje rozvrácenou stranu víc než ta, které evidentně chybí organická podpora a je nucena všechno přetvářet.“

Derrick Evans, politik, kandidát na křeslo v Kongresu SUA a také vězeň z 6. ledna, jak sám sebe popsal, nad informací o organizování protestů kroutil hlavou.

„Co to do prd… je? Firmy platí lidem, aby se dostavili a protestovali,“ poznamenal.

WTF....Companies are paying people to show up & protest.



Adam Swart is the founder of a group called Crowds on Demand. He CONFIRMS he organizes crowds for protests & POLITICAL SPEECHES. pic.twitter.com/6k52yDxl60 — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) May 15, 2025

