Tohle už neříkej! Babiš se loučil a nemazal se s tím

„Od pana prezidenta jsem na rozlučku čekal něco lepšího, ale on se nezměnil, takže zazněla kritika, myslím, že nespravedlivá. A jeho první věta byla, že pravda vítězí. Tak nevím kdy, ale to nechci tady o tom moc mluvit. Já samozřejmě děkuji za pozvání na sněm, děkuji za možnost vás tady oslovit,“ sdělil Babiš úvodem.

„De facto jsme vládli jenom dva roky. Do června 2018 jsme hledali koaličního partnera, ale když bych spočetl 2018 a 2019, tak covid-19 přišel v lednu 2020. A to nám hlavní hygienička říkala, že nic nepřijde, že je to daleko, ta Čína. Takže dva roky. Naše vláda skutečně neměla jenom pandemii covid-19, ale řešili jsme x dalších věcí, které tady nebyly. O té pandemii jsme slyšeli, viděli jsme filmy a slyšeli jsme o ní v hodinách dějepisu, ale neměli jsme žádný návod. Takže nejdřív byly roušky, rozestupy, hygiena, potom jsme museli přikročit k lockdownům, a udělali jsme to de facto stejně jako ostatní. Čelili jsme ale spoustě lidí, kteří naše kroky odmítali nebo přímo sabotovali,“ sdělil dále Babiš.

Podle jeho slov se u nás nakazilo více než 16 procent obyvatel, zato v Německu 5 procent. A jenom díky našim skvělým zdravotníkům byla úmrtnost počtu nakažených 1,7 procenta, naproti tomu Německo mělo úmrtnost 2,1 procenta. „Takže my máme skvělé zdravotnictví, robustní zdravotnictví a je potřeba jim znovu poděkovat. A meziročně jsme dali do zdravotnictví o 90 miliard navíc,“ zmínil Babiš.

„Pandemie přerušila ekonomický růst, bohužel. A to oživení průmyslu provází různé problémy a samozřejmě teď záleží na tom, jakou hospodářskou politikou a s jakým státním rozpočtem bude fungovat příští vláda. Já to nechci hodnotit, ještě jsem nečetl tu koaliční smlouvu a uvidíme, jaké bude programové prohlášení vlády, ale nám se podařilo ustát – a samozřejmě díky vašemu úsilí, úsilí vašich zaměstnanců, ekonomické a sociální dopady pandemie. A masivní podpora vlády od března 2020 do října 2021 byla 460 miliard korun. Tak pokud se ptáte na ten deficit a my jsme snižovali zadlužení, až do konce roku 2019. Nevím, proč stále někdo opakuje, jak jsme na tom špatně. 60 miliard šlo na Antivirus. A my jsme sanovali hospodaření mnoha firem, a díky tomu se podařilo udržet desetitisíce pracovních míst, a tedy nejnižší nezaměstnanost v Evropě,“ zdůraznil Babiš.

„Doufám, že aspoň oceníš, pane prezidente, nebo tady podnikatelé, že přes zvýšené výdaje státního rozpočtu v době covidu jsme nezvýšili žádné daně. A neškrtali investice. Od mého nástupu se nestalo, že by nebyly peníze na dopravní infrastrukturu. A ta D1 je úplně nová. To není žádná oprava,“ řekl také Babiš.

„Jsem zvědav na novou vládu, jak budou šetřit. My jsme měli a máme jasně racionální plán snižování státního dluhu, jakmile se ekonomika vzpamatuje z dopadu pandemie, já si myslím, že i vývoj financí českých firem, a buďme objektivní – ukazuje na to, že naše kroky byly správné. Od začátku roku 2020 do konce září letošního roku vzrostly zůstatky depozit na bankovních účtech nefinančních institucí, tedy také průmyslových a dalších firem, o 166 miliard. Na 1269. Úvěry těchto firem se zvýšily na celkových 1198 miliard,“ míní Babiš.

Finanční situace obyvatel se podle Babiše za poslední dva roky zvýšila. „Z plus 1026 na počátku období na plus 1329 v letošním září. A to neznamená, že lidé utráceli víc, to není pravda. Není pravda, že by lidé způsobili inflaci,“ dodal Babiš.

„Teď nás čeká období, podmínky pro rozvoj naší ekonomiky jsou tvrdší, než byly publikované prognózy. Vidíme, jaké problémy má automotive. Nejprve čipy, teď paní kancléřka mluvila o hořčíku, to je další problém. Takže vidíme, jak vypadá trh s energiemi, k tomu se dostanu v rámci části Green Deal, jaké jsou problémy v dopravě nákladů, kontejnery, jak rostou prudce ceny vstupů, ale to je globální inflace, kterou bohužel ČNB nepochopila. Takže já bych velmi nabádal k velké zdrženlivosti při přijímání velkých škrtů,“ řekl Babiš.

„Pane prezidente, už nikdy neřekni, že já jsem odsouhlasil Green Deal,“ sdělil závěrem svého proslovu také Babiš.

