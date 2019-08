Tomáš Klus smutní. Zkoušel vzít Nohavicu na milost, ale už je toho příliš

Zpěvák Tomáš Klus se na svém Facebooku tvrdě pustil do textaře a zpěváka Jaromíra Nohavici. Připomíná Nohavicovu temnou minulost, kdy v minulém režimu spolupracoval s tajnou policií, a přikládá i jeho novější kontroverze jako třeba to, že si v minulém roce osobně vyzvedl Puškinovu medaili z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina. Klus by prý svým příspěvkem rád otevřel diskusi o tom, „zda jsme skutečně třicet let po pádu železné opony nezanechali některé její zlomky reznout v hloubce kolektivního vědomí“.

Klus vyjmenovává, že hlavním problémem a onou „poslední kapkou“ pro něho bylo, když si Nohavica v minulém roce v Kremlu osobně vyzvedl Puškinovu medaili z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina, nezapomíná však vyjmenovat ani předešlé Nohavicovy kontroverze. „K jeho spolupráci s StB jsem byl shovívavý, říkal jsem si, chlapče, v té době jsi nežil, nesuď, sám nevíš, jak by ses zachoval. Pak přišla jeho fotka s obchodníkem s chimérami Tomiem Okamurou. I to jsem byl schopen pochopit jako podlehnutí antiuprchlickému boomu. Co jsem však už sežvýknout nedokázal, bylo jeho přijetí vyznamenání od cara Vladimíra, kterým vzal v mých očích Bard do ruky mávátko a legitimizoval hrůzy kleptokratického systému v té době čerstvě vojensky operujícího na cizím státním území. Od člověka, který byl do té doby v mých očích, i přes drobná klopýtnutí, ikonou a bojovníkem za svobodu projevu, neboť to vnímám jako jednu z rolí písničkářů ve společnosti, bych čekal spíše protest a poukázání na fakt, že imperátorské sklony Vladimira Putina, toužebně označovaného jako vtělení Spasitele Rusi, jsou v rozporu se základními lidskými právy, s etikou, s budoucností míru. Bylo a je mi to nesmírně líto a pořád ve mně křičel ten malý kluk, kterého táta v Českém Těšíně propašoval do šatny velmistra, který ho přátelsky pohladil po hlavě a podepsal mu zpěvník,“ tvrdí písničkář.

Klus dále uvádí, že měl Nohavicu i přes to znovu „vzít na milost“. Pak se však k němu měl dostat článek „pana Spurného v Respektu z roku 2006, kde s mistrem otevírá otázku Svazku“. „Vlastně pánové u kávy došli k tomu, že bylo těžké říct ne a že ve výsledku těch pár schůzek nikomu neublížilo a že jsou přece daleko horší ti, kteří s tajnou policií spolupracovali dobrovolně, než ti, kteří museli,“ shrnuje Klus, přičemž dodává: „Jaká relativizace! Jaké rozpuštění! Jaký alibismus! Život v totalitě musí být strašný, strastný a je velmi důležité na něj nikdy nezapomenout, aby nás zase neslupnul. Jak snáz ale zapomenout, než že to, co jej umožňovalo, rozmělníme a zabstraktníme natolik, že zde systém strachu vlastně byl sám od sebe a že jej drželo pohromadě jen pár servilních papalášů, jejichž charakter mizel kdesi v moskevském pozadí.“

Klus tvrdí, že to „není pravda“ a „systém hrůzy byl možný právě proto, že k tomu dostal svolení“. Kritizuje pak především to, že tehdejší umělci, „lidi participující na onom opojném světle veřejného povědomí a bohémství“, nezasáhli. Klus píše, že jejich vstup do veřejného prostoru je dobrovolný a „nese s sebou, mimo lesk, též zodpovědnost“. Odkazuje také na známého spisovatele Solženicyna a jeho dílo Souostroví gulag. „Úctyhodný a daleko chlapštější postoj“ prý Klus nedávno zaznamenal u Evy Pilarové, „která se za podpis Anticharty omluvila, přiznala slabost, které lituje“.

A pak Klus naráží i na paralely tehdejší doby s tou dnešní a s odkazem na zmiňované Solženicynovo dílo píše: „Vnímám to jako nebezpečný precedent, ono postupné přijímání skutečnosti, že to tenkrát dělal kdekdo, čemuž korunu, jakousi nepsanou amnestii svědomí, nasazuje sám premiér naší země, který nejenže sám s děvkou pletky měl, se ještě veřejně miliskuje s přeživším pasákem. Nechci pořádat hon na viníky, nepožaduji tresty a opovržení, jen bdělost před strašákem servility a ochoty pro vlastní klid o něj připravit druhé. Chci cítit, že jsme ochotni a schopni se poučit. Jinak totiž nikdy nebudeme spolu, ale vždy jeden druhému na úkor.“

Závěrem pak Klus dodává, že se nemá jednat o osobní útok, nýbrž že užívá „příkladu pana Nohavici jako symbolu, jako princip, kterým postupně přistupujeme na absorbování drobných slabostí, které mohou mít za následek mohutný útlak“.

A píše, že by svým příspěvkem rád otevřel diskusi: „Patrně bych si mohl s mistrem, byl-li bych přijat, vyříkat vše u kafíčka, ale k čemu by to bylo? Je to problém linoucí se společností napříč a rád bych jím otevřel diskusi o tom, zda jsme skutečně třicet let po pádu železné opony nezanechali některé její zlomky reznout v hloubce kolektivního vědomí.“

Nohavica, jenž roku 2017 obdržel z rukou prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání za zásluhy v oblasti umění, byl již několikrát kritizován některými kolegy z hudební branže i v minulosti, a to například za zmiňovanou Puškinovu medaili, již převzal z rukou Vladimira Putina, o níž se Klus ve svém textu zmiňuje. „Český bard“, jak Nohavicu nazvala agentura RIA Novosti, toto ocenění získal za zásluhy o upevnění přátelství a spolupráce mezi národy a sbližování a vzájemné obohacování národních kultur. V děkovné řeči, pronesené v ruštině, Nohavica zazpíval při předávání ocenění v listopadu loňského roku část písně Bulata Okudžavy.

Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění. Třícentimetrová stříbrná cena má na lícové straně profil ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, na rubu jeho podpis a pořadové číslo. Z Čechů jí zatím byli oceněni bývalý prezident Václav Klaus, který ji dostal v roce 2007, a předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka, který medaili obdržel v březnu minulého roku.

Do Nohavici se po provalení jeho spolupráce s StB pustil i písničkář Jaroslav Hutka. Hutka v roce 2007 k Nohavicovi a jeho spolupráci s tajnou policií napsal i píseň o „udavači z Těšína". „Písničkář udává písničkáře. To je čítanková věc," řekl pak Hutka k tomu, že měl Nohavica donášet i na Karla Kryla.

