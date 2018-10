Tomáš Ortel a Aleš Brichta se sešli u Soukupa. Řeč byla o zlém plánu Babiše, Danu Landovi a Tomášovi Klusovi

V pondělních Instinktech Jaromíra Soukupa se na TV Barrandov znovu objevil kontroverzní host – Tomáš Ortel, vedoucí a zpěvák kapely stejného jména – a dále Aleš Brichta, zakladatel kapely Arakain. Jaromír Soukup si nejdříve kopnul do Andreje Babiše, že ani on nemůže zajistit, aby v Čechách nebyli uprchlíci, ale klidně to slíbí. V EU ho prý mají za kuriozitu, která si s každým dělá selfie. A pak se začalo řešit umění a politika. Aleš Brichta řekl, že polovina Sněmovny je na drogách a že EET a zákaz kouření jsou schválně dělané, aby se lidé v hospodách nescházeli a nedomlouvali se. Tomáš Ortel zase mínil, že Češi jsou vlastenci hlavně při sportovních utkáních a prý hledají krásné věci jinde než v Čechách.

Jaromír Soukup nejdříve nakousl otázku politické angažovanosti umělců a zmínil například Tomáše Kluse. Tomáš Ortel řekl, že je teď mezi umělci módní se k politice vyjadřovat. Uvedl, že o tématech, která ho zajímají, zpívá už dlouho, ale pořád se ještě může ukázat na ulici. Aleš Brichta prohlásil, že podle určitých lidí jsou rasisti všichni včetně kocoura Mikeše. A vyprávěl historku, jak na Žižkově jednomu svému kamarádovi řekl Rome, načež ten mu odvětil, aby mu nenadával, že on není Rom, ale „poctivej cikán“.

Soukup se dále tázal na něco, co vyplynulo už v jeho pořadu Jaromír Soukup LIVE. Jak to, že Landa prodává stadiony, zatímco Tomáš Ortel je na pranýři veřejného mínění. Aleš Brichta na to odpověděl, že se vždy hledá obětní beránek. Landa mu po vydání jeho písně Deratizér volal a gratuloval k převzetí pozice mediálního otloukánka. Tomáš Ortel řekl, že si nechtěl vytýčit publikum, chtěl „vykřičet“ to, co ho trápí. Chce prý sjednocovat lidi se stejným názorovým smýšlením.

Aleš Brichta ještě doplnil, že podle jistého druhu lidí je špatně, že se určité skupiny lidí scházejí. Česko popsal takto: „Země příkazů, nařízení, zákazů.“ A pak dal příklad. Na Žižkově v ulici, kde žije, zavřeli všechny hospody. Zahubila je údajně trojkombinace EET, zvýšení nájmů a zákazu kouření. Podle něj se to děje schválně, aby se lidé nescházeli a nemohli se v hospodách domluvit, že takhle už to dál nejde. Také se vyjadřoval k vlastenectví. Kdo je v Čechách patriot, ten je obviněn, že je nacionalista nebo fašista, což je podle něj samozřejmě špatně. Tomáš Ortel mu přizvukoval, že v Česku se vlastenectví a zejména vlajky vytahují jen při sportovních utkáních. A dodal, že hledáme něco krásnějšího vždycky jinde než u nás.

Když bylo okrajově zmíněno téma drog, Brichta prozradil, že mu připadá, že v Poslanecké sněmovně je „půlka lidí na koksu“ a prý má i podobné informace. Také se dostal k Michalu Davidovi, který obdržel od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání. Tady se Brichta řečnicky ptal: „Proč by ho neměl dostat spíš než někdo, kdo se mlátí lopatou do hlavy a chce se umlátit?“

Jako poslední se řešily protest songy. Jaromír Soukup uvedl, že Karel Kryl byl jediný a jedinečný a kopnul si i do Tomáše Kluse za statusy psané obrozeneckou češtinou. Umělecká úroveň se vytratila, zbyl jenom protest, tvrdil moderátor. Ortel se vyjádřil, že Karel Kryl ho ovlivnil, ale nezakládal Ortel kvůli protest songům. Aleše Brichtu štve, že si určitá skupina osobuje právo rozhodovat, co je správné a co ne.

