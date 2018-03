Tomio Okamura před kamerou PL odhalí, co mu provádí mimo politiku „sluníčkáři“. A nejen to

Šéf SPD Tomio Okamura bude hostem televizního pořadu Horké téma Radima Panenky na serveru ParlamentníListy.cz. Prozradí například to, co si myslí o koaličních jednáních ČSSD s hnutím ANO, nebo o válce s investigativním novinářským duem Slonková a Kubík, kteří ho obvinili z útoku na novináře.

„Pro Andreje Babiše je ČSSD ideální partner, pro něj je to ideální stav. Když je tam přece někdo kvůli tomu, že nechce plnit žádný program, a to víme, že ČSSD nikdy nesplnila, jen vždy naslibovala, tak je partner, který nebude nikdy překážet,“ rýpl do sociálních demokratů Okamura s tím, že stačí, když se jim dá nějaké korýtko navíc, a budou spokojeni.

„Se mnou jako s Okamurou je holt problém, společnost je rozdělená a lidi si už nadávají na ulici kvůli rozdílným politickým názorům,“ zhodnotil místopředseda Sněmovny Tomio Okamura, který si prý na tom základě již řekl, že chce být naopak tím, kdo bude lidi spojovat. „Přemýšlel jsem nad tím, chci lidi vyzvat k tomu, že nehledě na politické názory si můžeme pomoci a tahat za jeden provaz,“ míní.

Řeč přijde i na investigativní žurnalisty serveru Seznam.cz Sabinu Slonkovou a Jiřího Kubíka, kteří v uplynulých dnech Okamurovi pili krev především tím, že se zaměřili na něj a také na způsob, jakým hospodaří s veřejnými prostředky, které jeho sněmovní hnutí dostává. Ani tady si předseda hnutí SPD nebude brát servítky. Celý pořad Horké téma uvidíte v úterý večer na serveru ParlamentníListy.cz.

Upoutávka k pořadu Horké téma

autor: nab