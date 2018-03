Tomio Okamura prozradil, co zažívá s „demokraty“: Přišlo mi několik tisíc výhrůžek fyzickou likvidací. V Praze už se bojím jít po ulici

Po volbách se zdálo, že hnutí Svoboda a přímá demokracie bude mít možnost angažovat se ve formování vlády, avšak v druhém pokusu o sestavení vlády to podle vyjádření premiéra v demisi Andreje Babiše vypadá spíše tak, že se bez Tomia Okamury obejde. V rozhovoru pro Právo předseda SPD prozradil, co si o nynějším přístupu premiéra myslí. A také, proč se bojí chodit v pražských ulicích.

Tomio Okamura je přesvědčen o tom, že pokud má vycházet z prohlášení Andreje Babiše, je zcela jisté, že klíčovým problémem v jejich jednáních je návrh zákona SPD o skutečně demokratickém, širokém referendu. Referendum o vystoupení z EU je prý jeden z dilčích bodů. „Odpor vůči přijetí zákona o referendu je evidentní. My například navrhujeme, aby k vyvolání referenda stačilo 100 tisíc podpisů občanů, Babiš hovořil o 800 tisících podpisech,“ připomněl Okamura s tím, že takové referendum nemůže být reálně uskutečněno.

Další problematický bod, v němž se s hnutím ANO rozchází, je pomoc lidem v dluhových pastích. „Chceme zrušit DPH u exekucí, což by snížilo náklady o pětinu, ale ANO s tím nesouhlasí,“ uvedl. Posledním bodem jsou důchody. „Chceme, aby ve vládním prohlášení, bude-li tam SPD, stálo, aby byla výše minimálního důchodu svázaná s minimální mzdou, a to nejen u starobních důchodů, ale třeba i u invalidů,“ dodal v rozhovoru pro Právo.

Bude-li tam SPD, jak říká jeho předseda, je však otázkou. ANO teď bude nejspíše do dubna jednat jen s ČSSD, s níž by složilo vládu, a to s podporou KSČM. „My celé čtyři měsíce mluvíme jen o programu a nepolitikaříme. Doufám, že to každý vidí. Nevyvoláváme obstrukce ani mimořádné schůze, nezdržujeme, jdeme za programem,“ řekl Okamura, podle něhož je problém, že jediné dvě strany, které se rozhodly s nimi jednat o programu a vůbec pracovat celé čtyři měsíce, byly ANO a KSČM.

„Mluvil jsem o tom, že SPD do druhého pokusu sestavení vlády zasáhne. To se zatím neděje. Naším přáním je, abychom se k těm jednáním vrátili,“ uvedl Okamura a doplnil, že jsou ale konzistentní a říkají, že nechtějí jít do vlády s trestně obviněným premiérem. Vláda by tím prý byla nestabilní a kdyby Babišova kauza pokračovala, tak by hrozil pád celé vlády.

Dále vyzdvihl i to, že SPD je zároveň konstruktivní a chce podpořit svůj program a vládu odborníků. Do případného společného programového prohlášení k podpoře vlády odborníků se jim podle Okamurových slov už podařilo prosadit mnoho klíčových bodů. „Trvali jsme i na jasně daném časovém horizontu, kdy ty zákony odejdou ze Sněmovny, což původně pan Babiš nechtěl, a pak to odsouhlasil. Mnoho politiků něco slíbí, ale pak se nic nestane. Akorát dělají populistické kampaně,“ řekl Okamura s tím, že je nikdo nebude tahat za nos, a pokud nebude časový horizont přesně dodržen, vyvolali by hlasování o nedůvěře vládě.

„Je to zhruba zrovna sto dnů od jmenování první Babišovy vlády, zhodnotil jsem to jednou větou. Menšinová vláda bez důvěry není schopná cokoli prosadit, takže ani nic nenavrhuje,“ zdůraznil a dodal, že nyní celá republika stagnuje, protože celé čtyři měsíce se nepředkládají žádné zásadní politické návrhy. „Odpovědnost je na hnutí ANO, protože stojednička tu prostě je. Už se to celé začíná protahovat a společnost začíná být nervózní,“ všímá si předseda SPD.

Není to tak dlouho, co prezident Miloš Zeman, v rozhovoru pro MF Dnes řekl, že SPD už nemá jeho sympatie, protože hlasovali pro návrh Starostů, aby hradní kancléř napříště musel mít nejvyšší bezpečnostní prověrku. „Už v minulosti jsem řekl, že s mnohými názory pana prezidenta nesouhlasíme. Máme mnohem kritičtější pohled na EU, pan prezident prosazoval přijetí eura, my ne. To, že pan prezident má na něco jiný pohled, to je přece normální a nijak to nenarušuje naše lidské vztahy,“ míní předseda SPD, který prý sám Zemana několikát kritizoval a proto ani jeho kritiku nebere špatně, či osobně.

Tomia Okamuru, poslance Miloslava Roznera a třetího poslance už šetří policie kvůli jejich výrokům o táboře v Letech. Podle informací serveru Novinky.cz však předseda SPD uvedl, že o ničem neví. „Je to kolorit celé české politické scény, že na vrcholné politiky podávají nejčastěji neziskové organizace, přisáté na veřejné peníze, trestní oznámení,“ řekl a doplnil, že pak to nezisovky mají domluveno s různými médii, že jim to pošlou a ta média pak reprodukují, že je na někoho podáno trestní oznámení. „Nikdy jsem nebyl z ničeho obviněn, všechna trestní oznámení spadla do koše,“ dodal.

Výrok o „neexistujícím pseudokoncentráku“, jenž zazněl z úst poslance Roznera, by prý Okamura nikdy nepoužil, protože je člověk, který odsuzuje hrůzy druhé světové války a holokaustu. „Nikdy bych nejel na sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jehož zakladatelé byli prokazatelně kovaní nacisté a fašisté,“ pravil připomněl, aby se už skončilo s touto nechutnou kampaní vůči němu, protože on za památník obětem holokaustu několik let bojuje.

Okamura i jeho poslanci při příležitosti nedávných protestů často používali termíny jako majdan, státní převrat. Podle jeho názoru jsou tady mediálně adorovány a popostrkovány akce, které jsou označeny za demonstrace za dodržování Ústavy a demokracie. „A médiím nevadí, že například v Plzni na demonstraci vystupující na mikrofon vyzýval k tomu, a teď cituji, aby všichni nově zvolení poslanci SPD odstoupili a nahradili je poslanci ODS a TOP 09? V Brně zase řekla mluvčí na mikrofon, že by měl Okamura kvůli fašismu odejít okamžitě z politiky. Zpochybnila tím hlas 540 tisíců voličů,“ připomněl a doplnil, že právě tyto akce jsou podporovány mediálním mainstreamem, a to mu skutečně připomíná jakýsi majdan, když zde zaznívají výroky, které nejsou demokratické.

„Situace je bohužel tak vyhrocená tím takzvaným ‚demokratickým blokem‘, že já jsem terčem několika tisíc zpráv, že mě chtějí zavraždit, fyzicky zlikvidovat,“ řekl předseda SPD, jenž prý proto před dvěma týdny napsal interní dopis ministru vnitra Lubomíru Metnarovi, že má obavy o svůj život. „Jsou desítky lidí, kteří mi přímo píšou, že mě chtějí střelit kulkou do čela, zavraždit mě. Vyhrožují mi fyzickou likvidací,“ uvedl s tím, že jsou to většinou lidé, kteří volí strany, které byly na straně pana Drahoše, a jsou to příznivci zmíněného „demokratického bloku“. „Kvůli tomu, že je mi za můj politický program vyhrožováno likvidací, se bojím jít v Praze po ulici, abych nebyl fyzicky napaden,“ zdůraznil.

Že by však k celkové vyhrocené situaci nějakým dílem příspíval, to Okamura razantně vylučuje. „Čím vyhrocuji, že chci zákon o referendu? To, že někdy nazývám lidi parazity, má své důvody. Parazit je cizopasník, ten, kdo je práceschopný, zdravý, ale nepřispívá do systému, pouze z něj účelově a promyšleně bere,“ uzavřel Okamura s tím, že by byl rád, aby lidé respektovali, že každý má různé názory, ale nesmíme si nadávat. Nyní je prý odhodlaný chodit po ulici a lidem vysvětlovat, že je důležité, abychom se spojovali a bavili se normálně.

