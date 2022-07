Topka nebo Piráti? Žádný rozdíl, když jde o svatby gayů a leseb

reklama

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24090 lidí

Iniciativa Jsme fér k tomu na sociálních sítích uvedla, že s touto myšlenkou přicházejí toliko poslanci - muži. Předkladatelky by se u tohoto návrhu v seznamu zákonodárců nenašly.

Zásadní problém však zástupci iniciativy vidí v něčem jiném.

Co to znamená? Přijetí tohoto ústavního zákona znamená zákaz manželství gay a lesbických párů. Výrazně to zhorší postavení a život statisíců LGBT lidí, párů a tisíců duhových rodin s dětmi oproti současnému stavu. Takový zákaz se ale nejvíce dotkne života tisíců dětí, které by nadále žily v každodenní nejistotě a v ještě horším právním vakuu. Pokud by byl přijat zákaz manželství pro gay a lesbické páry v ústavním zákoně, bylo by v budoucnu nutné pro jeho přijetí tento ústavní zákon změnit. A k tomu je potřeba většiny poslanců a poslankyň, tj. 120 hlasů. Tedy podstatně více hlasů, než k přijetí běžného zákona. Skutečný důsledek zákazu rovného manželství je tak zvýšit počet hlasů potřebných k přijetí manželství pro všechny páry.

Iniciativa Jsme fér tvrdí, že tento návrh zákona nám nedělá dobré jméno v EU, které teď Česko předsedá, protože řada zemí EU už možnost uzavření manželství i pro stejnopohlavní páry uzákonila. Platí to i pro katolické země, jakými jsou Irsko či Španělsko.

Fotogalerie: - LGBTQ+ proti Maďarsku

Naproti tomu Maďarsko či Rusko mají sňatky pro stejnopohlavní páry zakázány a iniciativa naznačuje, že Česko se nemá podobat Rusku.

„Údajně je cílem této novely chránit manželství a rodinu před ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či redefinici. Copak gayové a lesby a jejich děti někoho ohrožují tím, že chtějí žít šťastný život? Co přesně tato formulace znamená? Že je podle předkladatelů hlavně nutné zabránit tomu, aby gay a lesbické páry, rodiny a jejich děti získaly stejné podmínky pro život a právní jistotu, jako ostatní páry, vstupující do manželství. Co ohrožuje rodinu a manželství není to, že se budou brát všechny dospělé páry. Největší hrozbou pro jakoukoliv ,tradiční' rodinu totiž nejsou rodiny gayů a leseb, ale ‚tradiční‘ rozvod,“ upozorňují zástupci iniciativy.

Pak přišlo druhé varování před Ruskem.

„Vyvolávání strachů z LGBT lidí, jejich stigmatizace na jedné straně, a stavění se do role jediného ochránce ,tradičních hodnot' na straně druhé, je pevnou součástí Putinovy informační války proti Evropě i České republice. Fámy o dekadentním západu, který údajně ,páchá sebevraždu', protože se mimo jiné rozhodl přestat s diskriminací gayů a leseb, se různými dezinformačními kanály dostávají i k nám. Jejich cílem je vyvolat v lidech strach, znepřátelit navzájem společnost a v důsledku oslabit důvěru v naše instituce a Evropskou unii. K tomu mu slouží jak politické strany, extremisté, tak ultrakatolické organizace a dezinformační média. Rozdělení společnosti je ale to poslední, co v dnešní překotné době zkoušené různými krizemi potřebujeme ze všeho nejméně,“ napsali členové iniciativy.

Skupina 54 poslanců a poslankyň z @kducsl, @ODScz, ANO, @tomio_cz a @TOP09cz v čele s hlavními předkladateli @MarekVyborny z KDU-ČSL, @marekbenda2013 z ODS, @vlvalek z TOP 09, @juchelkaa z ANO a Aleš Dufek z KDU-ČSL - hlavní předkladatelé jsou pouze muži - předložila návrh, ...?? pic.twitter.com/BAhZP7YQyl — Jsme fér (@JsmeFer) July 28, 2022

Ale zatímco iniciativa Jsme fér upozorňuje, že mezi předkladateli konzervativního návrhu zákona figurují jak poslanci ODS, tak lidovců a TOP 09, z některých debat na internetu se zdá že část TOP 09 má v tomto názorově blíže spíše k Pirátům, než ke konzervativnímu přemýšlení.

Pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib naznačil, že pokud něco vyznačuje hranice mezi Východem a Západem, je to právě to, jak se jednotlivé státy staví k manželství stejnopohlavních párů.

„Manželství pro všechny podporuje 67 % Čechů a Češek,“ napsal Hřib na Twitteru.

Přidal k tomu i mapku.

Předseda TOP 09 v Karlových Varech Igor Adamovič k tématu upozornil, že v Česku by se o této otázce měla vést skutečně celospolečenská diskuse. Ta tu podle jeho názoru prozatím chybí. Po takové diskusi by se totiž možná ukázalo, že většina Čechů a Češek je pro uzákonění manželství pro všechny a bylo by o problém méně. Skutečných problémů máme podle ekonoma Adamoviče už tak dost. Především problémů spojených s ruskou agresí na Ukrajině.

„Úkolem politika je nalézat kompromis mezi přáními voličů a programem své politické strany a uvést jej pokud možno v život s ohledem na reálnou situaci společenskou, ekonomickou i mezinárodní. Přání voličů de facto neznáme, protože se je žádná strana v této oblasti nenamáhala zjistit; v programu žádné strany není budování kastovního systému v České republice; ergo kladívko manželství pro všechny v civilním pojetí nic nebrání. Vyjma některých politiků,“ napsal Adamovič.

Celý komentář naleznete zde

Psali jsme: Mluvím s lidmi, co mají 20 tisíc. Ti jsou vyděšení, říká Šlachta Tvrdá hádka z jedné kandidátky: Pirátka a stanař kvůli manželství menšin. „Až mi nějaký svazák zakáže říkat muž a žena...“ To tu ještě nebylo: Kalousek pohřbil „svou“ TOP 09. Veřejně Piráti: Manželství pro všechny prosadíme. A nepřestaneme, dokud to neprojde

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.