Toto se mělo dít za Šabatové? Hlídali z Bruselu, jak se chováme k menšinám? Exposlanec Chalupa přinesl zajímavé informace

ROZHOVOR „Panu Hřibovi gratuluji k tomuto postupu, gratuluji Pražákům, jaké lidi si tam zvolili,“ hodnotí ironicky zahraničněpolitické kroky Prahy namířené vůči Rusku a Číně exposlanec Bohuslav Chalupa. „Pro mě je úřad ombudsmana za působení paní Šabatové rozvědný orgán Evropské komise,“ prozrazuje na sebe. Na Ministerstvu obrany budou podle něj další průšvihy, protože je chybný systém. A počínání Věry Jourové proti Polsku? „Je úplně jasné, co se děje. Evropská komise a ti, co stojí v zákulisí Evropské komise, to znamená podle mého názoru Německo a Francie, chtějí rozbít V4,“ myslí si.

Co říkáte na nápad pojmenovat pražské náměstí Pod kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi?

Je potřeba se podívat, kdo to navrhuje, a je třeba se ptát, co se tím vlastně sleduje. Že se panu Hřibovi a celé té partě na pražském magistrátu podařilo naštvat Číňany, je zřejmé. Tato parta dělá vše proto, aby naše vztahy byly poškozeny. Aby tu panovalo trvalé napětí. Místo toho, aby se věci řešily, nacházely se společné zájmy a rovnocenné vztahy mezi národy, tak neustále funguje parta lidí, která rozeštvává nejen národ, ale i tyto vztahy. Což poznáme i na ekonomice a na dalších věcech. Panu Hřibovi gratuluji k tomuto postupu, gratuluji Pražákům, jaké lidi si tam zvolili. Doufám, že u příštích voleb si toto všechno pražští voliči zváží a připomenou. Anketa Komentátor Mitrofanov tvrdí, že Česko NENÍ chytrá země, když se největší podpoře těší Babiš. Má Mitrofanov pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 4234 lidí

K tomu můžeme připočíst i další pražské akce kolem soch, odstraňování sochy Koněva v Dejvicích a postavení sochy vlasovcům v Řeporyjích, a jak jste připomněl, stranou nezůstává ani Čína. Praha vypověděla smlouvu s Pekingem. Ale to jaksi nestačilo, a tak uvažuje o smlouvě s hlavním městem Tchaj-wanu Tchaj-pejí. Není problém v tom, že to vypadá, že Praha mluví za celou Českou republiku?

To si myslím, že nikoliv. Tady se ukazuje jeden z problémů České republiky. V poměrně malé zemi s deseti miliony obyvatel máme čtrnáct malých vlád. Každá si dělá, v podstatě co ji napadne v rámci platné legislativy. Není tu žádný systém, koordinace, centrální řízení jak politiky, či ekonomiky i dalších věcí. Praha si skutečně v tomto směru dělá, co chce. Bohužel, ze strany Parlamentu či vlády nepřicházejí nějaké vyloženě kritické postoje vůči pražskému magistrátu. Ale i kdyby to chtěli udělat, tak nemohou kvůli legislativě zasáhnout. Proto říkám zrušit kraje. Komplikuje to a paralyzuje celou zemi. Je to takový průtokový ohřívač na peníze, které se jenom přerozdělují. Kraje paralyzují fungování země.

Tento týden vzbudila velkou pozornost volba ombudsmana. Jeden z kandidátů, Stanislav Křeček, který přitom pracoval na tomto úřadu řadu let, se stal terčem kritiky. Milion chvilek dokonce pohrozil, že pokud ho poslanci zvolí, tak vyjdou do ulic. Sám jste poslancem byl, myslíte že u části poslanců to zafungovalo přesně opačně a že i díky tomu byl Křeček zvolen?

Češi jsou samozřejmě národem, který funguje na just. Moje zkušenost je, že při předčasných volbách v roce 2013 stejným způsobem pracovala Rekonstrukce státu, která vysloveně vyhrožovala kandidátům politických stran, že pokud nebudou prosazovat zákony, které oni jako naprosto nevolená skupina si vzali do hlavy, tak že budou občany masírovat v tom smyslu, aby se tito kandidáti do Sněmovny vůbec nedostali. Milion chvilek kopíruje stejný vzor jako Rekonstrukce státu. Kam to celé vedlo, vidíme dneska na fungování zákona o státní službě. Kdy lumpy sedící na ministerstvech nelze ani vyhodit. O nějakém nepolitickém řízení ministerstev se také nedá hovořit.

Jak se vlastně na úřad ombudsmana díváte?

Podle mě úřad ombudsmana je výmysl Evropské unie a my ho nepotřebujeme. Český právní systém umožňuje každému občanovi, aby si svá práva hájil standardním způsobem a nemusel běhat k nějakému ombudsmanovi. Když jsem se dozvěděl, že nějakých 120 pracovníků pod úřadem ombudsmana dělá analýzy o jakési situaci ohledně menšin a rasismu a posílají je do Bruselu, tak pro mě je úřad ombudsmana za působení paní Šabatové rozvědný orgán Evropské komise. Pokud už ale úřad ombudsmana akceptujeme a nejsme schopni ho zrušit, tak potom je volba pana Křečka podle mě správnou volbou. Milion chvilek ať si dělá, co chce. Podle zákona mají právo shromažďovací.

Fotogalerie: - Volba předsedy Senátu

Známý brněnský aktivista Jakub Patočka však chce dokonce Křečkovi fyzicky zabránit v nástupu do úřadu...

V tom případě předpokládám, že nastoupí Policie České republiky, nebo zásahovka a panu Patočkovi velmi rychle předvedou, proč si my daňoví poplatníci platíme silové složky. Anketa Měla by policie zakročit proti těm, kteří by blokovali Stanislavu Křečkovi přístup do kanceláře ombudsmana? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 9630 lidí

Na Ministerstvu obrany, které určitě sledujete více než jiná ministerstva, nastal velký problém se zakázkou na nákup radarů, v důsledku čehož rezignoval náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Filip Říha. Jak tuto záležitost okomentujete?

Problémy s akvizicemi, nákupy, vypukávají jaksi průběžně. Co si pamatuju, byl problém s balistickou ochranou majáků, velmi dobře vím, jak probíhala veškerá jednání ohledně výběru vrtulníků. To je další problém. Ochrana hlavy vojáka – přilby – další problém. Stejně tak noktovizory, tasy, teď se řeší bévépéčka. A pak jsou tu ty radary, kde se cena najednou zvedla o polovinu. To samé ale platí o vrtulnících. Pan ministr říkal, že budou stát nějakých 14 miliard, a najednou před koncem roku přišla informace, že to bude 30 miliard. O tom se nemluví.

Že odešel úředník, který to měl na starost, nejsem schopen posoudit, jestli udělal někde chybu. To je ale nepodstatné. Celý problém je v systému, jakým způsobem se vybavují branné a bezpečnostní složky. Dodneška není centrální agentura, která by koordinovala, systematizovala a centralizovala tyto nákupy. Nevím, jestli to občané vědí, ale když si kupují košile celníci, tak si je kupují sami. Policisté i vojáci taky tak. Jak to, že se nenakupují najednou pro všechny? Co já vím, tak celý odbor, co má na starosti akvizice, je personálně podstřelený. Další potíž je, že nejsou odborně vybavení. Jak funguje resortismus, tak každé ministerstvo má pár lidí, kteří jsou dobří. Pak jsou tam ti normální. Proč stát nesoustředí odborníky do jedné agentury, aby byla co nejlépe odborně vybavená? Aby měla zbožíznalce, kteří se vyznají na světovém trhu, a nevymýšlejí se blbosti. Nemáme orgán, jako je DARPA, což je organizace, která shromažďuje informace, vyhodnocuje je, zabývá se vědou a výzkumem, ví, kde se co vyrábí. To u nás není. A ministerstvo se zbavilo lidí, kteří se v těch akvizicích alespoň trochu vyznali. To, že vyhodili nějakého úředníka, nic neřeší. Je to jenom zástupné populistické poukazování na to, že problém je vyřešen. Není. A budou další průšvihy.

Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

Naše eurokomisařka Věra Jourová tvrdí, že je v Polsku situace vážná a že Evropa je odhodlána zajistit vládu práva v Polsku. Co tomu říkáte?

Říkat, že Věra Jourová tam není za Českou republiku či že hnutí ANO s tím nemá nic společného, to tak není. Byl to pan premiér, který ji dosadil do funkce komisařky. Paní komisařka si tuto práci vybrala dobrovolně. Předpokládal jsem před volbami, že Evropský parlament přistoupí k nějaké racionální reformě věcí, které nejsou v pořádku a jejichž důsledkem je i brexit, zhoršení bezpečnostního prostředí, nekontrolovaná migrace a tak dále. Nic takového se nestalo. Stal se opak. Do čela Evropské komise určí paní, která měla na starosti bundeswehr. Jeho tankové vojsko dnes trénuje tak, že jeho vojáci tam jezdí osobními auty. Tato paní bez uzardění mluví o tom, že by chtěla postavit ozbrojené síly Evropské unie. To mi hlava nebere.

Fotogalerie: - V krytu civilní ochrany

Tato paní má kolem sebe komisaře, kteří nevím, koho zastupují. Pokud ale paní Jourová mluví o tom, že je potřeba tak trochu omezit naše právo vyjadřování, pokud vyhrožuje Maďarsku a Polsku, tak je úplně jasné, co se děje. Evropská komise a ti, co stojí v zákulisí Evropské komise, to znamená podle mého názoru Německo a Francie, chtějí rozbít V4. Paní Jourová se toho velmi zdatně a ochotně ujala. Na Slovensku mají Čaputovou, nicméně parlament se stále ještě chová racionálně a rozumně – odmítá Istanbulskou úmluvu. Česká republika se kvůli paní Jourové dostává do jakési opozice vůči Polsku a Maďarsku, přitom občané to tak necítí. Jde o to rozbít V4 jako uskupení, které by bylo schopné čelit tlakům, ke kterým dochází na půdě Evropského parlamentu. Odešla Velká Británie, která podporovala Polsko. Tak se Evropská komise vrhla na Poláky. Pokud si to nenecháme líbit, tak to opravdu můžeme zabalit.

Bohužel musím říci, že mě zklamalo, že ANO se podílí na těchto věcech. V Bruselu se mluví úplně jinak a souhlasí se tam s věcmi, které se v prostoru České republiky prezentují úplně jinak. Hraje se tu na dvě strany. Ne každý občan umí anglicky nebo má čas číst materiály Evropské unie. Naši občané jsou neinformovaní, a pokud pan premiér potom vykládá v televizi o tom, jak bojuje proti Evropské unii, tak je potřeba dát si to do souvislostí – a zjistíme, že tady se mluví jinak, než se mluví v Bruselu. Svědčí o tom jak Istanbulská smlouva, tak podpis Marrákešské úmluvy a další. Doporučuji – občané buďme ostražití. Zvláště v těchto zásadních věcech, které se týkají existence České republiky a přežití českého národa uprostřed Evropy. A pamatujme si je do příštích parlamentních voleb.

