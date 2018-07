Tragédie. Lidi jsou strašně naštvaní. Dosud nejtvrdší vyjádření ke kauze H-System, poměrně podstatné

Komentátor Bohumil Pečinka se nekompromisně vyjádřil ke kauze H-System. Soudce, který rozhodl, že se klienti musí do třiceti dnů vystěhovat z domů, kde žili mnoho let, si podle Pečinky vybral to absolutně nejhorší řešení ze všech dostupných.

Nejvyšší soud se postavil na stranu konkurzního správce Josefa Monsporta a nařídil někdejším klientům H-Systemu, že se musí vystěhovat z domů, které si zaplatili a pak si je museli svépomocí dostavět. Dnes už jsou často v důchodovém věku a nemají na to, aby si pořídili bydlení nové, takže je teoreticky možné i to, že se z nich stanou bezdomovci. Podle Pečinky soud přijal jedno z možných řešení, ale fakticky si vybral řešení nejhorší.

„Je to tragédie. Soudce našel nejhorší z nejlepších variant. Za posledních 15 let jsem se nesetkal s žádným rozsudkem soudu nebo justičním verdiktem, o kterém by se tolik mluvilo mezi lidmi, a který by obyčejní lidé na všech úrovních tolik kritizovali,“ prohlásil Pečinka. Jeho slova přinesl Český rozhlas.

Rozsudek je podle komentátora legální, ale schází mu legitimita. Pečinka si to myslí i s vědomím toho, že se týká jen části bývalých klientů H-Systému – asi 60 lidí. Jiní klienti se konkurzním správcem domluvili a teď jim nehrozí nebezpečí vystěhování. Vystěhování v minulosti nehrozilo ani zmíněným šedesáti lidem, protože soudy nižší instance rozhodovaly v jejich prospěch.

„Správce konkurzní podstaty dnes říká, že zákon je zákon. Chce snad ale říct, že soudy nižší instance měly nějaké nekalé pohnutky, když rozhodly ve prospěch rodin? Rozsudek nemá legitimitu a lidé cítí, že je nespravedlivý, vidí v něm hodně alibismu,“ pokračoval Pečinka.

Celá věc může podle Pečinky dopadnout dobře, když např. občané uspořádají sbírku pro oněch šest desítek klientů, ale může to dopadnout také špatně, když někdo zákony špatně vyloží. Jako to dělali komunisté se zákonem na ochranu republiky. Ten měl původně chránit Československo před terorismem. Komunisté z něj udělali bič na své skutečné či domnělé odpůrce.

