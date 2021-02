Tragická tiskovka. Blatného už je lidem regulérně líto

reklama

„Neviděl jsem v poslední době nic lidsky smutnějšího a tragičtějšího, než byla dnešní tiskovka ministra Blatného. Beze smyslu, bez podkladů, bez řešení, bez vize, bez energie, nakonec i bez dotazů. Bylo mi ho normálně líto,“ napsal na Twitteru Mirek Topolánek.

„Vláda už od poloviny prosince opakuje, že situace se zhoršuje proto, že občané nedodržují platná opatření. Pokud je to pravda, tak musí udělat něco pro to, aby je dodržovali. Já ale úplně nevěřím, že toto je ten důvod. My tady máme tvrdý nouzový stav už od té půlky prosince, a někdy kolem Vánoc za to mohli občané, kteří podle pana ministra Blatného a pana premiéra si měli udělat test a jet navštívit příbuzné, ale zapomněli si vzít roušky,“ přidal se šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek.

„Projev pana ministra podle mého hraničí s rezignací, protože vláda podle mě už neví, co má udělat, a tak apeluje na občany. A je nezbytné, aby lidé nosili roušku a ta opatření opravdu dodržovali. Nejsem si ale jistý, jestli to opravdu stačí. Já se obávám, že pan Blatný opravdu neví, co má dělat,“ dodal Válek podle informací serveru Echo24.cz.

Kritický byl také pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. „Neskutečný alibismus neschopnosti. Pan Blatný na ČT24 hromuje, že kvůli nedodržování opatření se nelepší situace. Mohl by tedy vysvětlit podnikatelům, kteří kvůli jeho zákazům krachují, mají dlouhé měsíce uzavřené provozovny bez dostatečných kompenzací, co dělají špatně?“ opřel se do Blatného na Twitteru Wagenknecht.

Ministr Blatný na tiskové konferenci lamentoval, že opatření nemají potřebný účinek, protože je lidé nedodržují. I proto se pak musejí neustále opatření prodlužovat. „Je faktem, že epidemická situace u nás se nelepší. Ba co hůř, statistika nekompromisně ukazuje, že je přítomná britská mutace viru, která je agresivnější a šíří se daleko rychleji. Dokazuje to jednoduchý fakt. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat,“ posteskl si Blatný s tím, že jako ministr zdravotnictví nemá nástroje, jak jejich dodržování vymáhat.

Do budoucna tak podle něj přichází v úvahu například zákaz cestování mezi kraji nebo omezení vzdálenosti od bydliště, ve které se lidé mohou pohybovat. „Bez pochopení a sounáležitosti lidí to ale nebude fungovat,“ zopakoval Blatný.

