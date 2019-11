Transparentnost v praxi: Manželka šéfa Hlídacího psa získávala zakázky za stovky tisíc. Záhadně bez výběrového řízení? Dokumenty zmizely, ona odmítá komunikovat

Jak? Když se vydal pátrat po sídle shora uvedeného Ústavu nezávislé žurnalistiky. Proč? „Pravda, trošku mě překvapilo, že Ústav nezávislé žurnalistiky podle rejstříku sídlí, prosím, v Líšnici číslo popisné 208,“ podivoval se Xaver Veselý a dodal, že na mapách Googlu našel hned dva objekty s tímto číslem popisným. „Ale nedá mi to, Chci vidět, jak vypadá instituce, kterou se zaštiťuje Česká televize. Podotýkám, ta Česká televize, která je placena z vašich koncesionářských poplatků,“ zdůraznil.

Luboš Xaver Veselý nakonec nafotil domek, který si můžete prohlídnout ZDE.

Zpět k našemu příběhu. A nejprve fakta.

Ondřej Neumann, ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky (na něhož je napojen web Hlídací pes), a Helena Neumannová provozují každý svou vlastní činnost. Neumann se pyšní Ústavem, který „vznikl v září 2014 jako reakce na razantní změny v tuzemských médiích“. Jeho žena Helena pro změnu pořádá společenské a kulturní akce ve své vlastní firmě. „Chystáte velkou oslavu? Nebo městskou slavnost? Chcete připravit zajímavou akci pro své zaměstnance či obchodní partnery? Potřebujete odvézt kulisy?“ A tak podobně.

Oba mají, troufneme si říci, rádi pravdu, poctivou práci a transparentnost. A tak jsme se podívali, jak se tyto atributy odrážejí v jejich praxi.

Naše pátrání dospělo až na Městský úřad Prahy 5, kde svého času jako starosta působil dnes už zapomenutý Radek Klíma. Lékař, člen TOP 09, o němž se mluvilo v zákulisí pražské politiky velmi často a velmi negativně. Téměř s železnou pravidelností se s Klímou spojovaly jeho údajně nemalé dluhy. O tom jindy. Podle našich zjištění to byl právě tento nechvalně proslulý starosta, který na radnici Prahy 5 přivedl Neumanna. Zřejmě coby věhlasného odborníka. Neumann seděl v redakční radě časopisu Pětka (důkaz, strana 33) a radil. S čím? To je těžké zjistit, jelikož doktor Klíma už několik dnů nereaguje na telefony. Důvod, proč Neumanna přivedl na úřad, jsme se nedozvěděli ani z opakovaných SMS.

Bývalý starosta Prahy 5 za TOP 09 Radek Klíma

A nyní přichází na řadu ona klasická „neuvěřitelná náhoda“. V době, kdy se Klíma ujal Neumanna, se jako zázrakem začalo dařit také společnosti Tři věže jeho manželky Heleny Neumannové. Předtím a ani potom se už o žádné hlubší spolupráci s Prahou 5 nedá rozhodně mluvit. A pokud, tak určitě ne v řádech stovek tisíc, jako tomu bylo v období, které si pečlivě rozebereme.

Tam ovšem žádné záznamy o spolupráci mezi Prahou 5 a firmou Heleny Neumannové neexistují. Nikdy tam zřejmě nebyly ani vloženy. A to je trochu zarážející a dost netransparentní, pakliže už nyní můžeme prozradit, že tato firma od Prahy 5 získala přes milion korun skrze pořádání různých akcí.

Společnost Tři věže vznikla dne 25. srpna 2008 a jejím hlavním předmětem podnikání je „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, zemědělská výroba, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“. Ještě několik let po svém vzniku s Prahou 5 žádné vztahy neměla. A to dokonce ani v letech 2013, 2014, 2015 nebo 2016. Dařit se jí začalo až v roce 2017, kdy byl v čele úřadu Radek Klíma a členem redakční rady se stal Ondřej Neumann z Hlídacího psa. V tomto období vzájemné spolupráce vzniklo hned několik faktur. Za co? Za nákup venkovních prvků pro odpočinek za zhruba 80 tisíc, za pořádání festivalu Vítání jara v Portheimce za 80 tisíc nebo za nákup ploch pro adventní akce. Ty vyšly příspěvkovou organizaci Prahy 5, řeč je o Kulturním centru Prahy 5, na 147 462 korun bez DPH.

Celková vyplacená suma pro firmu Tři věže, ke které se běžným postupem z veřejně dostupných informací nelze jakkoli dostat, činí přibližně 1,2 milionu korun.

A potom se po spolupráci slehla zem. Radek Klíma byl odvolán a z čista jasna přestal být zájem taky o Tři věže a podporu jejího podnikání za stovky tisíc korun. Logicky jsme se proto obrátili na ředitelku uvedeného Kulturního centra. Zajímaly nás detaily popsané spolupráce. Chtěli jsme znát sumy, počty výběrových řízení, chtěli jsme k nahlédnutí smlouvy.

Bývalý člen redakční rady časopisu Pětka Ondřej Neumann

Jenomže tam nás čekalo další nemilé překvapení. Téměř nic z toho, o co jsme žádali, není. Prostě se to vypařilo, zmizelo, neexistuje…

„Ráda bych Vám požadované informace poskytla, ale mnoho jich nemám,“ uvedla bez vytáček současná ředitelka centra Jana Kůtková. „Koncem roku 2017 byla odvolána bývalá ředitelka KC a začátkem roku 2018 došlo k delimitaci objektu Portheimka, který převzala zpět Městská část Praha 5. Já jsem byla do funkce ředitelky jmenována až v březnu 2018. Pokoušela jsem se dohledat nějaké informace o výběrových řízeních, nebo alespoň smlouvu, ale bohužel jsem neuspěla. V archivu Kulturního centra nejsou, městská část je také nemá, společnost Tři věže odmítá jakoukoliv spolupráci,“ uvedla také.

Z doslechu víme, a totéž nám sdělila i ředitelka Jana Kůtková, „že snad existovala nějaká rámcová smlouva, nikdy jsem ji neviděla“. Jak je ovšem možné vyplatit bez bližších podkladů přes milion korun soukromé firmě? Nemít informace o průběhu transparentních výběrových řízení, nemít smlouvy a neznat detaily? To zajímalo nejen nás, ale také zmiňované Kulturní centrum.

„Proč společnost Tři věže, s. r. o. nemíní komunikovat, nevím. Mohu jen soudit, že ukončení spolupráce neproběhlo k jejich spokojenosti. V tomto smyslu také zněla jejich mailová odpověď na moji žádost o informace,“ dodala ředitelka.

Na firmu jsme se logicky obrátili také.

Naše dotazy nabízíme níže. Jednatelka Neumannová do 19. listopadu nereagovala.

1/ Kdy přesně Vaše spolupráce s MČ Prahou 5 začala?

2/ Kolik akcí jste pro MČ (nebo její příspěvkové organizace) jako pro zadavatele uskutečnili?

3/ Jaká byla celková suma, kterou jste fakturovali Praze 5 nebo jejím příspěvkovým organizacím?

4/ Z jakého důvodu nejsou smlouvy s Vaší společnosti v registru smluv?

5/ Podle našich zjištění jste pro akce na území Prahy 5 zajišťovali také moderátory a nákup reklamního prostoru – jaké mediální společnosti se na těchto akcích podílely, můžeme Vás požádat o kontakty?

6/ Můžeme, prosím, nahlédnout do smluv, které jste s MČ Prahy 5 či jejími příspěvkovými organizacemi podepsali?

7/ Kolika výběrových řízení, které organizovala či zadávala MČ Prahy 5 nebo její příspěvkové organizace jste se zúčastnili? A v jakých letech?

