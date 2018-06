Trestat za psaní na internet! Český soudce pohrozil vážnými kroky

Internet je z pohledu práva stále ještě Divokým západem. Ačkoliv mnoho výroků by z pohledu práva bylo trestně stíhatelných, pokud by česká policie stíhala každého, kdo se jich dopustí, musela by mnohonásobně navýšit své kapacity. Právníci však jsou toho názoru, že i sociální sítě by měly být kontrolovány a šiřitelé rasové či etnické nenávisti stíháni. Vadí jim například situace, kdy účastníci diskuse oslavovali úspěch Tálibánu a zabití českých vojáků na misi nebo nabádání typu „podřezat děcka vítačů“, což je autentická věta z komentáře k otázce migrantů v ČR.

Petra Gříbková na téma uvedla. „Pokud někdo po diskusi na Facebooku nebo jiné síti půjde a skutečně vyvolá násilí proti nějakému člověku nebo skupině lidí, je jasné, že byl dokonaný trestný čin a všichni účastníci diskuse se velmi pravděpodobně dostanou do hledáčku policie. Ale co, když se zatím ještě nic nestalo…?“

Prevence leží na mysli i Liboru Vávrovi. „Je mnoho důvodů, proč se nemá trestní právo do sociálních sítí pouštět. Ale naopak prevence je zcela zásadním důvodem, proč mají diskuse o trestní odpovědnosti v kyberprostoru smysl,“ míní. Vadí mu, že rasismus a nenávist na sociálních sítích míří nejen na dospělé, ale i na děti. A téma trápí i nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. „Protože agrese, která v tomto prostoru stoupá, bude průvodním jevem pro jiné typy trestných činů, které se tam budou odehrávat. Jestliže policie tento typ trestných činů vyhledává a stíhá v reálném prostoru, v každodenním životě, tak potom neshledávám omluvu, proč by stejný typ trestných činů měl být tolerován v prostředí internetu,“ uvedla na začátku února pro Právo.

Pokud by se situace v Česku posunula směrem k tvrdším a důslednějším postihům, zařadilo by se Česko mezi země západní Evropy, jako je například Velká Británie. Jeden příklad za všechny, Andrew Littlefair po sérii teroristických útoků opilý na Facebooku napsal, že islám je zhoubná nemoc, muslimy je potřeba střílet a mešity spálit. Za tyto výroky vyfasoval 20 měsíců za šíření materiálu, který rozpoutává rasovou nesnášenlivost. Soudce popsal jeho výroky jako „útočící přímo na samé srdce demokracie“.

Ještě dál v této problematice zachází Německo. V červnu minulého roku provedla německá policie razii v 36 obydlích v akci koordinované přes 14 spolkových zemí. Většina zatčení byla za pravicový extremismus na síti, ale došlo i ke dvěma zatčením za levicový extremismus a jednomu za útok na základě sexuální orientace. „Že nenávistné posty neubývají, je jasným znamením, že se policie v této problematice musí více angažovat,“ uvedl Holger Münch, prezident německé federální kriminálky.

autor: kas