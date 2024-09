Tři křesla za celou republiku. Bartoš nad výsledky: V Medianu máme devět procent

Úvodem Bartoš poděkoval voličům. „Výsledek je pro Piráty velmi špatný, nepodařilo se nám obhájit pozice v krajích. Předsednictvo reflektuje výsledek voleb, svolali jsme jednání fóra Pirátů, republikové předsednictvo dává všanc své funkce," sdělil Bartoš a poděkoval všem úspěšným i neúspěšným kandidátům.

Otázka jednoho z reportérů následně směřovala k digitalizaci stavebního řízení, za kterou je Bartoš velmi kritizován. „Nezastírám, že to na ty volby mít vliv mohlo. Spustili jsme komplexní projekt, nedalo se to odkládat. Já osobně čelím kritice dlouhou dobu, byť si myslím, že jsem nemohl z pozice ministra jednat jinak," podotkl Bartoš.

„Krajské volby s účastí Pirátů na vládě bych ale nespojoval. Myslím, že v posledním Medianu mají celostátně devět procent. V krajských volbách jsme v řadě případů hluboko pod pět procent," dodal Bartoš. Výsledek je podle něj bolestný z hlediska krajské práce, celostátní politika má však, jak říká, jiné dimenze.

A plánuje Bartoš něco změnit? „Doba se výrazně změnila, ať už je to pod vlivem globálních událostí, fungují často zkratky než složité vysvětlování komplexních problémů. Důležité je dělat politiku poctivě. Otázkou je, zda dokážete výsledky své práce prodat," řekl Bartoš, že se uvidí, kam Piráty ponesou bouřlivé vody české politiky dál.

„Máme rok do sněmovních voleb, a já bych si skutečně nepřál, aby v České republice vládli oligarchové, populisté a extremisté," poznamenal také ve směru ke sněmovním volbám Bartoš.

Jak volební neúspěch dopadne na financování strany? „Politiku jsme začínali od nuly před patnácti lety, jako strana, která za sebou neměla žádného sponzora ani kmotry. Kdyby se v té politice jen dařilo, jak by to bylo příjemné. Dostali jsme se do Sněmovny, vyráběli jsme dobrou práci v opozici. Stavěli jsme to z nula peněz od začátku, Pirátská strana hospodaří šetrně a samozřejmě, že musíme přizpůsobit možnosti," dodal. Zda povede stranu do sněmovních voleb, Bartoš nechtěl předjímat.

