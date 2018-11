Třicetiletý Somálec řádil na ulici s nožem v ruce. Policisté ho zastřelili

Australská policie rozplétá další teroristický útok. Třicetiletý Somálec Hassain Khalif Shire Ali v pátek v Melbourne vjel s autem plným plynových bomb do rušné obchodní zóny. Z auta vystoupil a pobodal tři lidi. Jednomu člověku způsobil smrtelně vážná zranění. Policisté, kteří dorazili na místo, teroristu zastřelili.

Server britského deníku The Independent s odvoláním na australská média informoval o pátečním teroristickém útoku ve městě Melbourne. Třicetiletý Somálec Hassain Khalif Shire Ali vjel s autem plynových láhví na rušnou obchodní třídu. Z vozu se nakonec rozhodl vystoupit, pravděpodobně vhodil dovnitř zapalovač, a když auto začalo hořet, popadl nůž a zaútočil na kolemjdoucí. Zranil tři lidi, jednoho vážně. Naštěstí nestačil ublížit většímu množství lidí, policisté ho zneškodnili.

Automobil sice hořel, ale naštěstí neexplodoval. Přivolaní hasiči oheň zneškodnili.

Video z místa činu dokládá, že policisté s teroristou napřed vyjednávali a neúspěšně se ho pokoušeli zatknout. Nakonec jim pomohl kolemjdoucí muž s nákupním vozíkem, který do Aliho vrazil. Na to konto jeden z policistů tasil pistoli a střelil agresora do hrudníku.

Vyšetřovatelé oznámili veřejnosti, že se Somálec nechal ke svému činu inspirovat teroristickým Islámským státem. Bratr Shira Aliho byl zatčen už před rokem pro podezření z trestného činu přípravy teroristického útoku. V současné době čeká bratr zastřeleného Aliho na soudní proces.

Hassain Khalif Shire Ali se narodil v Somálsku, ale v 90. letech 20. století přišel do Austrálie a žil na severu Melbourne. Policie po útoku oznámila, že v tuto chvíli ve městě další teroristický útok nehrozí.

autor: mp