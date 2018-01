Trochu jiný pohled na slavné Trumpovy "prdele světa". Prezident je prý temný a negativní

Jan Macháček, novinář, předseda správní rady think-tanku Institut pro politiku a společnost Andreje Babiše, v pátečních Lidových novinách píše, že mnozí dodnes po hlavě padají do temných pastí negativního smýšlení, které před více než dvěma sty lety nastražil anglický ekonom Thomas Robert Malthus. Do této pasti podle Macháčka spadl také 45. prezident USA Donald Trump, když o některých zemích hovořil jako o „prdelích světa“.

Prezident Spojených států Donald Trump je znám tím, že pro sprosté slovo nejde daleko. Znovu to dokázal, když o některých afrických zemích hovořil jako o „prdelích světa“ a podivoval se nad tím, proč by Spojené státy měly vítat přistěhovalce z těchto končin. Trump sice popírá, že použil výraz „prdele světa“, jenže má smůlu v tom, že to řekl před svědky.

Novinář Jan Macháček se zamýšlí nad tím, kde najdeme kořeny toho, že mnozí lidé i dnes považují některé země za „prdele světa“. Dostává se až k anglickému ekonomovi a pastorovi Thomasi Robertu Malthusovi, který na počátku 19. století – tedy před více než dvěma sty lety – napsal, že se lidstvo řítí do záhuby, protože lidé se množí příliš rychle a nestačí vyprodukovat dost jídla, které by uživilo všechny. To dříve či později nevyhnutelně povede ke krvavým bitvám o zdroje a ke hladomorům. Je to vize světa, kde se řada zemí promění v ony Trumpovy „prdele světa“, kde lidé nemají žádnou naději na lepší budoucnost.

„Pokud začneme s takovými předsudky, je těžké věnovat pozornost klesající porodnosti, snižování chudoby a zvyšování vzdělanosti v naprosté většině afrických zemí. Temné vize malthusiánského stylu mohou sice někdy pomoci, protože hrozba katastrofy může povzbudit reformy, většinou je to ale naopak, podporuje to beznaděj a očekávání nezdaru. A pak se objeví ty ‚prdele světa‘. Trumpův urážlivý slovník reflektuje podvědomý předpoklad, že jsou některá místa a některé země, kde žijí lidé bez naděje na zlepšení své situace. Fakt, že takové negativní myšlení ještě převažuje, je nejhorším dědictvím malthusiánského světonázoru,“ podotýká k tomu Macháček.

Dějiny přitom dávají za pravdu myslitelům, kteří se už v Malthusově době dívali do budoucnosti s optimisem. Ti věřili, že se lidé dokážou neustále zdokonalovat, vynalézat nové technologie a díky tomu dokážou uživit nejen sebe, ale i neustále rostoucí populaci, která pozná blahobyt.

Psali jsme: VIDEO A ven! Donald Trump s křikem vyhnal novináře ze CNN Migranti z prdelí světa... Donald Trump opět uvedl svět v úžas VIDEO Scéna v USA: V TV ustřihli hlavního poradce Trumpa. Začíná to být vážné Z vysokých kruhů USA přišel výsměch Miloši Zemanovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp