VIDEO A ven! Donald Trump s křikem vyhnal novináře ze CNN

Donald Trump čelí od začátku svého mandátu nepřízni mainstreamových médií. Některá z nich, jako například deník The New York Times, v prezidentské kampani otevřeně podporovala Hillary Clintonovou, jiná média stranila demokratické kandidátce méně „okatě“. Na přezíravém vztahu amerických médií ke Trumpovi se nic nezměnilo ani po jeho vítězství v prezidentských volbách a nástupu do Bílého domu.

A válečný konflikt mezi americkým prezidentem a médií přetrvává i ve dnech, kdy Trump oslaví první rok v Bílém domě. Naposledy se stal Trump terčem mediální kampaň za svůj výrok na adresu Hatiti, kterou v uzavřeném kruhu s několika senátory v nadsázce označil za „prdel světa“. Dále se podivoval tomu, proč by právě z těchto zemí měli Američané přijímat migranty. Zároveň se dotazoval, proč do USA raději neodcházejí Norové.

Jeho slova se však dostala na veřejnost a mediální mainstream CNN, Washington Post, New York Times a další deníky z toho uměle vyrobené kauzy žijí již několik dní. Včera došlo přímo v Bílém domě k další třenici. Reportér CNN Jim Acosta pokládal Trumpovi během tiskové konference po setkání s prezidentem Kazachstánu Nursultanem Nazarbajevem. A všechny se opět týkaly Trumpových slov o Haiti a Norsku.

„Pane prezidente, říkal jste, že chcete, aby z Norska přicházelo do Spojených států více lidí, že ano,“ provokoval Acosta Trumpa. Ten mu nicméně s nadhledem odpověděl, že si přeje, aby do země přicházeli další a další lidé ze všech koutů světa. S takovou odpovědí se však reportér CNN nespokojil a ptal se prezidenta, jestli by si přál migranty z Kazachstánu či spíš ze zemí, kde žijí lidé jen s bílou barvou pleti.

Na to Trump zareagoval již pouze jedním slovem „out!“, tedy ven. Když se jej pokusil položit otázky na cestě do Oválné pracovny, údajně mu měl prezident říci, aby „vypadl“. Acosta si na prezidentovo chování postěžoval v živém vysílání CNN a také na Twitteru. „To mi připomíná něco, co bychom mohli vidět v úplně jiných zemích. Ale rozhodně ne ve Spojených státech,“ konstatoval Acosta

autor: pro