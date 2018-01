Migranti z prdelí světa... Donald Trump opět uvedl svět v úžas

Jako jedna z prvních přinesla zprávy u Trumpově „jadrném“ komentáři právě zmiňovaná CNN, která se odvolávala na zjištění deníku The Washington Post. Trump včera diskutoval se senátory o tématu přistěhovalectví. Když mu senátor Dick Durbin vysvětlovat svůj návrh k ukončení vízové loterie, kterou vystřídá dočasný chráněný statut pro konkrétní země na seznamu, prezident si podle svědků procházel jména zemí a zastavil se u Haiti.

„Proč chceme, aby k nám přicházeli migranti z takových prdelí světa?“ dotázal se k překvapení všech přítomných údajně americký prezident a dodal, že by USA raději měly přijímat Nory. Jeho mluvčí Raj Shah na dotaz médií vše potvrdil a konstatoval, že Trump „usiluje o nalezení trvalého řešení, které posílí Ameriku“. „Přivítáme mezi sebou rádi toho, kdo může naší společnosti pomoci se rozvíjet a je ochoten se přizpůsobit životu našeho velkého národa.“

Deník Los Angeles Times se ke slovům prezidenta vyjádřil přímo ve svém editorialu, kde ho v titulku označuje za lháře. „Ale ještě děsivější je, když nahlas říká, co si myslí. Trumpova slova jsou nehorázná, nehumánní a vulgární. Je šokující, že může americký prezident tímto způsobem smýšlet o jiných národech světa. Jde o další z celé řady rasistických provokací, kterých se hlava Spojených států dopouští,“ píše vlivný deník z Kalifornie.

V podobném duchu reagoval ve svém editorialu deník Miami Herald. „Když Trump lže, je to vždy mizérie. Když však říká, co si opravdu myslí, je to ještě mnohem horší. Ale není to vlastně žádná nová zpráva. Prezident už mnohokrát předtím ukázal, co si myslí o přistěhovalcích s tmavou pletí. Je ironie, že si bude Haiti právě dnes připomínat osmileté výročí ničivého zemětřesení, které dostalo zemi na kolena,“ dodává redakce ve svém textu.

Trumpových slov si však všímají i zahraniční média. Jako například levicový britský deník The Guardian, který cituje Trumpem propuštěného šéfa FBI Jamese Comeyho. Ten na Twitteru cituje nápis umístěný na soše svobody, kde se mimo jiné píše o rozmanitosti a nutnosti poskytnout pomoc těm, „kdo se touží svobodně nadechnout“. Zpěvačka Cher v návalu solidarity napsala, že i oblast Neapole, odkud přijeli do USA její prarodiče, tehdy byla „prdelí světa“.

autor: Josef Provazník