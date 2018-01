VIDEO Scéna v USA: V TV ustřihli hlavního poradce Trumpa. Začíná to být vážné

CNN a další americká mainstreamová média využívají novou knihu k dalším útokům proti Donaldu Trumpovi, proti kterému se vymezují od začátku jeho oznámení zapojit se do prezidentských voleb předloni v létě. Válka Trumpa s médii probíhá v podstatě každý den a ani jedna strana si nebere příliš servítky. Americký prezident obviňuje CNN z vysílání „fake news“ a vlivná zpravodajská televize zase ústy svého producenta přiznala, že jeho napojení na Rusko záměrně zveličuje.

Stalo se tak díky skryté kameře pravicového aktivisty Jamese O'Keefe, který vyprovokoval producenta Jimmyho Carra k přiznání, že CNN si v tématu údajného napojení Trumpa na Rusko nepočíná zrovna objektivně. Kniha „Fire and Fury“ je další příležitostí CNN pustit se opět do prezidenta a vykreslit jej před svými posluchači v co nejhorším světle. O to samé se ostatně pokusil i autor knihy Wolff.

Tomu však dodával „munici“ mimo jiné také někdejší hlavní stratég Donalda Trumpa Steve Bannon, kterého však prezident loni v srpnu propustil. Oba muži se nerozešli zrovna v nejlepším a zakladatel konzervativního serveru Breitbart News proto Wolffovi o Trumpovi sdělil jen minimum pozitivních informací. Trump již také na svém twitteru obvinil Bannona z toho, že se zbláznil, a jeho hlavní poradce Stephen Miller mu „nakládal“ přímo ve vysílání CNN.

Wolff mimo jiné naznačil, že Trump není psychicky způsobilý vykonávat funkci amerického prezidenta, a cituje Bannona, který označil Trumpova syna za „zrádce“. Narážel tak na schůzku, které se vedle něho zúčastnil také tehdejší šéf kampaně Paul Manafort. Blízcí spolupracovníci Trumpa se setkali s ruskou advokátkou, která jim měla nabízet kompromitující materiály na Hillary Clintonovou. Nakonec se ale ukázalo, že advokátka k dispozici nic takového neměla.

Otázka právě k této hojně propírané schůzce byla také první, která směřovala na Trumpova hlavního poradce Stephena Millera, kterého si do studia CNN pozval Jake Tapper. Ten také citoval Bannona a jeho označení Trumpa jr. v souvislosti s účastí na zmiňované schůzce za zrádce. Miller uvedl, že Bannon není zrovna důvěryhodný zdroj informací, protože se té schůzky osobně vůbec nezúčastnil.

Miller dále konstatoval, že stejně lživě autor knihy informuje o dalších událostech. „Na některých z nich jsem byl osobně přítomen a odehrály se skutečně naprosto odlišně: Je skutečně nešťastné, že se Bannon snížil k tak útočným a vylhaním komentářům,“ hájil Miller prezidenta s tím, že jej považuje za politického génia. Veškerá další obvinění na hlavu Spojených států označil za fikci a snůšku drbů, fám, lží a polopravd.

Více než dvanáctiminutový rozhovor však skončil velmi netradičně. Tapper byl nespokojen s tím, že mu údajně Miller neodpovídal na otázky, a rozhovor předčasně ukončil. „Už jsem promarnil až spoustu času našich diváků,“ uvedl na kameru, který přestala zabírat stále hovořícího Millera. Mezitím se Steve Bannon částečně omluvil za své útočné komentáře na adresu Trumpa i jeho syna. Vysvětloval, že jeho slova o zradě směřovala k Manafortovi a oba Trumpy jinak on sám považuje za příkladné patrioty.

autor: Josef Provazník