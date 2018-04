Trudný příběh provozovatele zoologické zahrady na Krymu: Nejhorší čtyři roky v životě

Oleg Zubkov provozuje na poloostrově Krym dvě zoologické zahrady plné šelem. Když se ukrajinský poloostrov stal součástí Ruské federace, Zubkov to vítal. Věřil, že pod ruskou správou se budou mít lidé i jeho zvířata dobře. O čtyři roky později však vzpomíná na ukrajinskou vládu v Kyjevě a toužebně si přeje, aby se Krym opět vrátil pod ukrajinskou správu. Podívejte se sami, co ho na ruské správě znechutilo nejvíce.

Server Lidovky.cz přinesl příběh Olega Zubkova. Pan Zubkov provozuje na Krymu dvě zoologické zahrady. V jedné z nich chová 75 lvů, kteří jsou pro mnohé návštěvníky velkým lákadlem. Před čtyřmi lety vítal fakt. že nad ukrajinským poloostrovem převzala vládu Ruská federace. Chápal to tehdy tak, že se v referendu dosahuje jakési historické spravedlnosti.

Po čtyřech letech ale jen ve vzteku a rozčarování zatíná pěsti a vzpomíná na to, jak dobře se Krym měl, když se o něj starala ukrajinská vláda. Ruský prezident Vladimir Putin toho prý obyvatelům Krymu nasliboval mnoho. Sliboval, že se nikdo nebude mít hůř, než se měl za časů ukrajinské správy. Sliboval navíc, že zatočí s korupcí. Jenže realita byla úplně jiná.

„Ty čtyři roky na ruském Krymu jsou nejstrašnějším obdobím mého podnikání,“ uvedl Zubkov. Pro dokreslení přidal jeden příklad. „Chtěl jsem jen brát vodu z jiné přehrady. Vyřídit povolení mi trvalo rok. Představte si, rok! Věc, kterou bych za Ukrajiny vyřešil nanejvýš za dva dny. A pak mě šokovalo, jaké obrovské pokuty se tu dávají, za nejmenší nedostatky musím platit desetitisíce rublů,“ pokračoval.

Všechno, co bylo v zoologických zahradách vybudováno, vzniklo ještě za časů ukrajinské správy. Rusové sice vyprávějí světu báchorky o tom, jak Krym rozvíjejí, jenže podle Zubkova to jsou skutečně jen báchorky. Konkrétně do zoologických zahrad ruští vládci v Krymu neinvestovali absolutně nic. Místo dotací ruská administrativa honí krymské podnikatele po soudech. „Každý podnikatel v současném Rusku tak musí mít armádu právníků a celé dny tráví po soudech,“ popsal situaci Zubkov.

Samotného Vladimira Putina si prý váží jako charismatického politika, ale o ruské státní správě na Krymu si Zubkov myslí své. Kritické názory na ruskou správu nad Krymem navíc vyjadřuje nahlas a to může být největší z jeho problémů. Podle podnikatele totiž nová státní správa očekává, že se jí budu podnikatelé klanět, a ne ji kritizovat.

