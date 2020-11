Trump? Dominik Hašek vyřkl sprosté slovo. Věc řešili i v ČT

reklama

Anketa Bude Joe Biden dobrý prezident USA? Bude 9% Nebude 91% hlasovalo: 3271 lidí

Americké volby zasáhly i do české politické debaty. Jednak v otázce korespondenčního hlasování, které některé politické strany prosazují, ale také v otázce, co se má na obrazovce objevit a co ne. Některé televizní stanice, například MSNBC, ABC či CBS Trumpův projev zařízli poté, co prohlásil, že demokraté spáchali volební podvod, snaží se vítězství ukrást, a pokud by se spočítaly pouze platné hlasy, tak by vyhrál.

Proti této cenzuře už se vyhradil předseda SPD Tomio Okamura . „To se dějí věci. Prezident USA, spojenecké země České republiky, Donald Trump, obvinil veřejně politické konkurenty z podvodů. A namísto demokratické debaty a předkládání faktů ho televize během projevu vypnuly, pod záminkou, že lže,“ řekl a dodal: „V údajné demokracii cenzurují i prezidenta, pokud řekne něco, co se nelíbí těm, kteří média ovládají.“ Podobně se Okamura vyjadřoval i v nedělní Partii na TV Prima.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Touto otázkou se následně začal zabývat i Erik Tabery, šéfredaktor Respektu na twitteru. „Nestává se to často, ale Okamura na Primě zmínil zajímavou věc. Podle něj je v Česku nepředstavitelné, aby televize přerušily vysílání projevu, jako to udělaly Trumpovi. Co myslíte? Kdyby vrcholný politik lhal v zásadním tématu. Prokazatelně lhal. Mají vysílat dál?“ ptal se.

Nestává se to často, ale Okamura na Primě zmínil zajímavou věc. Podle něj je v Česku nepředstavitelné, aby televize přerušily vysílání projevu, jako to udělaly Trumpovi. Co myslíte? Kdyby vrcholný politik lhal v zásadním tématu. Prokazatelně lhal. Mají vysílat dál? — Erik Tabery (@etabery) November 8, 2020

Názorů se sešlo hned několik. „Pro český prostor je to sice zajímavá, ale irelevantní otázka. Myslíte, že je únosné přerušit skoro každý veřejný projev předsedy vlády?“ vztáhnul dilema šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na Andreje Babiše.

Pro český prostor je to sice zajímavá, ale irelevantní otázka. Myslíte, že je únosné přerušit skoro každý veřejný projev předsedy vlády? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 8, 2020

Podle moderátora Reflexu Čestmíra Strakatého záleží právě na tom, jak moc jde o prokazatelnou lež. „Jaká je definice prokázání lži? Neřekl bych, že lži Trumpa byly vysloveně prokázané. Mělo by to být na zodpovědnosti politika. Takže za mě spíš mají,“ vyslovil se.

„Prokazatelne lhal“ je asi klicovy. Jaka je definice prokazani lzi? Nerekl bych, ze lzi Trumpa byly vyslovene prokazane. Melo by to byt na zodpovednosti politika (naivita, vim). Takze za me spis maji. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) November 8, 2020

Naopak proti myšlence se vyslovil ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. „Myslím, že ne. Mají být připraveny hned pak lži vyvrátit a informovaně kritizovat,“ řekl.

Myslím, že ne. Mají být připraveny hned pak lži vyvrátit a informovaně kritizovat. — David Ondráčka (@David_Ondracka) November 8, 2020

„Přerušení hlavy státu musí zůstat zcela výjimečným krokem v zájmu demokratických hodnot. Kontrolní role médií se nesmí změnit ve stínovou vládu,“ mínil Filip Rožánek, editor Digizone.cz.

Přerušení hlavy státu musí zůstat zcela výjimečným krokem v zájmu demokratických hodnot. Kontrolní role médií se nesmí změnit ve stínovou vládu https://t.co/mgUV8PbRbJ — Filip Rožánek (@rozanek) November 9, 2020

Anketa Bude Joe Biden dobrý prezident USA? Bude 9% Nebude 91% hlasovalo: 3271 lidí

Zatím není jiný korektiv než přechod do režimu offline. Jako první pouzito v Kanadě pro Coaches Corner, v nichž bylo vzhledem k nevyzpytatelnosti Dona Cherryho rozhodnuto zpozdit live o 32 sekund. U sdíleného obsahu je samozřejmě problém tlaku konkurence.“

2/2

Zatím neni jiný korektiv než přechod do režimu off line. Jako první pouzito v Kanadě pro Coaches Corner, v nichž bylo vzhledem k nevyzpytatelnosti Dona Cherryho rozhodnuto zpozdit „live“ o 32 sekund. U sdíleného obsahu samozřejmě problém tlaku konkurence. — Robert Záruba (@robertzaruba) November 9, 2020

A ze sportovního prostředí promluvil i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. „Nedělejme to složité. Hrnec trpělivosti jednoduše přetekl. Když se k někomu dlouhodobě chováte jako prase, tak se vám to jednou vrátí. A ta chvíle nastala...“ pravil. Zřejmě se jedná o narážku na to, že Donald Trump dlouhodobě kritizuje média jako zkorumpovaná a zaujatá proti jeho osobě.

Nedělejme to složité. Hrnec trpělivosti jednoduše přetekl. Když se k někomu dlouhodobě chováte jako prase, tak se vám to jednou vrátí. A ta chvíle nastala... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 9, 2020

Proti cenzuře hlavy státu se vymezil také občanský demokrat Jan Skopeček. „Tleskání za přerušení Trumpova projevu některými US televizemi ze strany předsedy STAN Rakušana a ministra Petříčka v Otázkách Václava Moravce mě straší. Je to prachsprostá cenzura, do svobodné společnosti nepatří. Nechť je jeho projev podroben třeba zdrcující kritice, ale cenzura je cesta do pekel,“ mínil. I zde Hašek opakoval svou myšlenku: „To máte tak, když hrnec trpělivosti přeteče... A taky, když jsem viděl v Arizoně hodně lidí s flintama, tak možná tím rozhodnutím zabránili mnohem horším věcem... Prostě, když se někdo k druhým chová jak prase, tak se mu to vrátí. Třeba i takto.“

Nojono. To máte tak, když hrnec trpělivosti přeteče... A taky, když jsem viděl v Arizoně hodně lidí s flintama, tak možná tím rozhodnutím zabránili mnohem horším věcem... Prostě, když se někdo k druhým chová jak prase, tak se mu to vrátí. Třeba i takto. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 8, 2020

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jakub Železný z ČT ať se stydí! padlo. I od Gotta. A teď protiúder Schwarzenberg: Mám radost. V Bidenově projevu nebyla ani stopa nenávisti Veselovský koukal, bylo mi ho líto, řekl Xaver. A koukal i on: Když došlo na mladé L'uboš Blaha: USA? Bude válka, a rychle. Slova Bidena, která už zapadla





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.