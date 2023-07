Trump: Konec, dohodněte se, řeknu Zelenskému. Putina přitlačím. Do 24 hodin hotovo

MONITORING Bývalý prezident USA Donald Trump vysvětlil v rozhovoru pro Fox News svůj plán na zajištění míru na Ukrajině do 24 hodin od svého nástupu do Bílého domu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému i ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi by doporučil uzavřít dohodu. Oba je dobře zná. Trump připomněl, že za jeho vlády by se ruská invaze na Ukrajinu nestala.

„Válka na Ukrajině by se nikdy nestala, kdybych byl prezidentem,“ prohlásil dnes v 9 hodin (EDT) v rozhovoru pro televizní stanici Fox News s moderátorkou Mariou Bartimovou bývalý prezident USA Donald J. Trump. Rozhovor se točil v jeho soukromém golfovém klubu v New Jersey, sám konání rozhovoru oznámil prostřednictvím sociální sítě Truth Social.

„Dnes ráno v 9:00 se mnou bude dělat rozhovor skvělá Maria Bartiromo na Fox News. Užijte si to!“ ohlásil Trump.

Světové lídry včetně francouzského prezidenta i ruského prezidenta Trump označil za inteligentní, ale zákeřné osoby. Zároveň USA dle Trumpa vede prezident Joe Biden, který neví, co se děje. „Jsou to chytří lidé, včetně Macrona z Francie, mohl bych jmenovat jejich celý seznam lidí včetně Putina. Tito lidé jsou chytří, tvrdí a obecně zákeřní a jsou na špičkové úrovni. A my máme muže, který nemá ponětí o tom, co se děje. Je to ten nejnebezpečnější čas v historii naší země,“ řekl Trump.

Pokud by zemi vedl Trump, nikdy by dle jeho názoru nezačala ruská invaze na Ukrajinu a zároveň by nenechal dále eskalovat konflikt ohledně Tchaj-wanu. „Nic z toho by se nestalo. Zaprvé bychom neměli inflaci, ale nestala by se nikdy Ukrajina ani Tchaj-wan, který se v určitém okamžiku pod vedením této skupiny stane,“ řekl.

Trump dodal, že si za svých časů ve funkci byl vědom, že čínský prezident Si Ťin-pching „má rád“ Tchaj-wan, stejně jako ruský prezident Vladimir Putin „měl rád“ a chtěl Ukrajinu. Když byl však ve funkci, nikdo z těchto prezidentů si nedovolil nic udělat. „Ale se mnou jako prezidentem tento krok nikdy neudělal,“ řekl s tím, že sankce za jeho prezidentského období byly vůči Rusku nejtvrdší v historii.

Dále Trump prohlásil, že on sám by byl schopen válku na Ukrajině vyřešit za méně než 24 hodin od nástupu do Bílého domu. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se dobře zná, stejně jako zná Putina. „Znám Zelenského velmi dobře a Putina znám ještě líp. A mám s nimi dobrý vztah. Řekl byl Zelenskému: konec, musíte uzavřít dohodu. Putinovi bych řekl, že jestli se nedohodne, tak mu dáme, co proto,“ vysvětlil svůj plán. „Já tu dohodu uzavřu během jednoho dne,“ slíbil bývalý prezident a kandidát na prezidenta USA 2024 Donald Trump

Volby prezidenta Spojených států amerických jsou určeny na den 5. listopadu 2024. Má se jednat o 60. volbu prezidenta USA, který do funkce nastoupí 20. ledna 2025. Za Republikánskou stranu ohlásil svou kandidaturu včetně Trumpa i guvernér Floridy Ron DeSantis a za Demokratickou stranu pak Robert F. Kennery junior – syn Roberta Kennedyho a synovec Johna. F. Kennedyho.

Před čtyřmi lety se stal prezidentem kandidát Demokratické strany Joe Biden s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.

Trump ještě nepotvrdil svou účast v první debatě republikánských kandidátů v srpnu tohoto roku. Moderátorce na otázku ohledně své účasti v debatě odpověděl, že vzhledem k jeho velkému náskoku, který má nyní před ostatními republikánskými kandidáty, by vlastně nebylo fér vůči němu, dovolit jim klást mu otázky. Zmínil navíc, že ani bývalý republikánský prezident Ronald Reagan se obdobné debaty nezúčastnil. V průzkumech Trump dle svých slov získává mezi 50 až 60 procenty.

Podle americké webové stránky FiveThirtyEight, která se zaměřuje na analýzu průzkumů veřejného mínění, má k 14. červenci Donald Trump 49,7 % a Ron DeSantis 21 %. Zbylí republikánští kandidáti se nedostali nad 10 %.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

