Trump? Říkají o něm, že je blbec a zrádce. Skoro všichni. Publicista odhaluje hrozné věci o médiích v USA

O 45. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi říká, že není oblíbený u byrokratů, ať už byrokratů Demokratické či Republikánské strany, protože jim pohrozil, že jim „vypustí bažinu“. „Možná i proto se dnes na Trumpa tak často útočí a v médiích je označován za ‚blbce, zrádce a hlupáka‘. A jemu z toho začíná místy přeskakovat. Ale já se mu vůbec nemohu divit v tomhletom,“ konstatoval Neumann s tím, že 90 procent médií, která běžně sledují Američané, je protitrumpovských.

Vrcholní představitelé opozičních demokratů podle Neumanna v podstatě ztratili kontakt s realitou a v boji o prezidentský post v nadcházejících volbách neuspějí. „Jak já za těch 37 let Američany znám, tak oni někdy přestávají být trpěliví, když se jim omílá pořád dokola to samé a vlastně není jediný výsledek, naopak to vlastně brzdí práci Kongresu, protože od té doby, co Sněmovnu reprezentantů vyhráli demokraté, tak nepřijali jediný zákon, který by posunul Ameriku dopředu,“ nešetřil kritikou Neumann.

V tuhle chvíli už se podle jeho názoru hraje o budoucnost Spojených států. „Podle mě je to o ideologickém zápase budoucnosti Spojených států, kde proti sobě stojí na jedné straně konzervativci, kteří prosazují individuální odpovědnost každého občana a soustředí se na budování americké politické společnosti zespodu. Proti tomu jde snaha, řekl bych evropská snaha, socialistické nebo progresivistické levice vybudovat si skupinu lidí závislých na státu,“ vyjádřil svůj názor Neumann.

Dnes je to prý v USA tak, že si proletariát chrání svého bilionáře, a to i když Trump udělá chyby. Jeho voliči mu to odpustí a stojí za ním, aby nenahrávali již zmíněnému mediálnímu tlaku.

Současnému prezidentovi pomáhá i růst ekonomiky. „Ta ekonomika jede jako blázen, jako pominutá. Nezaměstnanost je nejnižší za 50 let. Ta nezaměstnanost je jen 3,2 procenta, to je, až bych řekl, nezdravé. Druhá věc je, že se podstatně snížila závislost lidí na různých dávkách. Za Obamy pobíralo 47 milionů Američanů nějakou podporu. Dneska je to asi o 20 milionů lidí míň. Je vůbec nejnižší nezaměstnanost černochů od doby, co se to sleduje,“ zdůraznil Neumann.

Trumpovi přičítá k dobru, že odboural celou řadu regulací a snížil daně všem občanům. Je sice pravda, že snížil daně nejbohatším, ale podstatné je podle Neumanna to, že Trump daně snížil prostě všem.

A co ho může ohrozit?„Já bych mu zakázal Twitter. A vojenské dobrodružství, podle mě,“ poznamenal Neumann s tím, že zda se střet s Íránem změní ve válku, se teprve ukáže.

