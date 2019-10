Trump: V Sýrii je hodně písku. Může pomoci Rusko, v pořádku

Donald Trump včera před tiskem obhajoval své rozhodnutí stáhnout americké vojáky z území Sýrie. Dopustil se hned několika výroků, které mezi novináři vzbudily pozornost.

„S potěšením můžu oznámit, že jsme v Sýrii, Turecku, na hranicích měli jen 28 vojáků, ne 50. Mysleli jsme, že to bylo 50, pak někdo napsal 50. Už byli nějakou dobu pryč. Na místě už žádní američtí vojáci nejsou. Je možné, že Sýrie a Turecko spolu budou bojovat. Sýrie je nakloněná Kurdům, Kurdové jsou velice dobře chráněni, a navíc umí bojovat. Nejsou to žádní andílci, ale byli s námi. Nejsou to žádní andílci. Ale bojují. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 1536 lidí

Jsme téměř stažení z této oblasti, jsme dobře připravení, máme kontingent vojáků a nejlepší vybavení poblíž, ale nemyslím, že ho budeme muset použít.

Sýrie mluví nebo vyjednává s Tureckem, my také mluvíme s Tureckem, uvalili jsme na Turecko obrovské sankce. Upřímně, sankce fungují lépe než boj, rozhodně pokud vám zbývá 28 lidí, tak nebudeme bojovat. Stejně jsme bojovat nechtěli, nemyslím, že by k tomu byl z hlediska Spojených států důvod. Jestli Sýrie chce znovu obsadit svoje území, to je druhá věc.

Jestli o něj chce Sýrie bojovat, to je mezi Sýrií a Tureckem, jako to bylo po stovky let, kdy spolu bojovaly. A Kurdové taky bojovali stovky let. Celý ten problém se táhne hodně dlouho. Sýrie může mít nějakou pomoc Ruska, a to je v pořádku. Je tam hodně písku. Mají hodně písku, na kterém si můžou hrát. Ale my jsme tam měli být jenom 30 dní, ale zůstali jsme 10 let, nejsme pořádkové síly a je čas, abysme se vrátili domů.

Ale pracujeme na tom s Tureckem, mluvíme se všemi hráči v regionu, cokoliv, abychom udrželi stabilitu nebo situaci stabilizovali podle našich možností, a to ve vědomí, že možná nikdy moc stabilní nebude. A myslím, že jsme na Blízkém východě ve velmi dobré pozici,“ vysvětloval Donald Trump.

Zvláště věta, že v Sýrii je hodně písku, vzhudila pozornost. Trumpova slova komentoval například šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl: „Sýrie? Je tam spousta písku, s nímž si mohou hrát Rusové. Ten Trump je neuvěřitelně vtipnej.“

Není to jediný Trumpův projev, který v poslední době na téma Turecko upoutal pozornost. Internetem se šíří také údajný Trumpův dopis prezidentu Turecka.

„Pojďme uzavřít dohodu! Nechcete být zodpovědný za smrt tisíců lidí, já zase nechci být zodpovědný za zničení turecké ekonomiky – ale já to udělám. Už jsem vám dal malou ochutnávku v podobě pastora Brunsona.

Odvedl jsem obrovskou práci na řešení vašich problémů. Nezklamte celý svět. Máte na dosah skvělou dohodu. Generál Mazloum (kurdský velitel) je ochotný vyjednávat a je ochotný udělat ústupky jako nikdy předtím. Přidávám kopii jeho dopisu, kterou jsem zrovna dostal.

Historie k vám bude přívětivá, pokud tuto záležitost vyřešíte správně a humánně. A budete navždy za ďábla, když to nedopadne dobře. Nehrajte drsňáka. Nebuďte blázen.

Ještě zavolám,“ napsal podle dopisu, který zveřejnila americká CNN, Donald Trump.

„Tohle je skutečný dopis prezidenta USA Trumpa Erdoganovi, neuvěřitelný...“ okomentoval Trumpův dopis marketér Jakub Horák. A dodal: „Trochu mě mrzí, že Donald na závěr dopisu nenapsal: ‚LOL, TY NULO!‘, ale jinak dobrý.“

