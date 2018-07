Trump a Putin: Nový vývoj. Významná osoba promluvila

Haleyová veřejně komunikovala tvrdý postoj USA vůči Rusku, ovšem ohledně diplomatické komunikace mezi oběma zeměmi se vyjádřila ve smyslu, že k takovým věcem mezi oběma státy musí docházet.

„Nevěříme Rusku, nevěříme Putinovi, nikdy jim věřit nebudeme,“ řekla Haleyová ve vysílání Christian Broadcasting Network. „Nikdy nebudou našimi přáteli, to je prostě fakt,“ dodala. „Myslím si, že ať už si náš prezident sedne s Kimem, nebo s Putinem, to jsou prostě věci, ke kterým musí docházet. Když k těmto konverzacím nebude docházet, ničeho se nedobereme,“ pokračovala.

Haleyová popsala rétoriku Donalda Trumpa během osobních vyjednávání s lídry Číny nebo Ruska jako charakteristický znak jeho vyjednávacích metod. „Udělal to i s ostatními lídry. Udělal to s čínským prezidentem Si, to je prostě jeho styl. Cítí, že může vyjednat víc, když s nimi bude takto jednat jeden na jednoho,“ míní Haleyová.

Nikki Haleyová se v rámci Republikánské strany řadí do křídla, které je k Rusku velmi kritické. V květnu letošního roku popsala anexi Krymu z roku 2014 jako ukázkový příklad porušení nezávislosti jednoho členského státu OSN jiným členským státem.

