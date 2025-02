Trump chce Gazu. Po překvapení svět slyšel, jak to přesně myslí

Prezident Donald Trump navrhl v úterý, že by Palestinci v Gaze měli být natrvalo přesídleni mimo toto válkou zničené území, a vyjádřil záměr, aby Spojené státy převzaly „odpovědnost“ za přestavbu Gazy a proměnily ji v „riviéru Blízkého východu“. Trump rovněž uvedl, že nevylučuje nasazení amerických vojáků na podporu obnovy Gazy. Takový návrh by ovšem podle agentury AP mohl podkopat probíhající rozhovory zaměřené na prodloužení příměří mezi Izraelem a Hamásem.

„USA převezmou pásmo Gazy a my s ním také uděláme kus práce,“ popsal Trump svůj plán během tiskové konference s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Trump svůj návrh zdůvodnil tím, že by to mohlo zlepšit životní podmínky pro obyvatele Gazy, kteří by byli přesídleni do „pěkných domů, kde mohou být šťastní a nebudou zastřeleni a nebudou zabíjeni a nebudou ubodáni k smrti, jako se to děje v Gaze“. Trump trvá na tom, že Palestinci „nemají jinou možnost“ než opustit „velkou hromadu trosek“, kterou je nyní Gaza.

Návrh na přesídlení a přestavbu by podle Trumpa zahrnoval možné nasazení amerických vojáků a „dlouhodobý“ dohled USA nad oblastí. „Vidím v tom dlouhodobou vlastnickou pozici a vidím, že by to přineslo velkou stabilitu této části Blízkého východu a možná i celému Blízkému východu,“ řekl Trump a dodal, že se nejedná o lehké rozhodnutí.

Plán však narazil na odpor v regionu. Egypt, Jordánsko a Saúdská Arábie vyjádřily obavy, že přesídlení Palestinců by mohlo ohrozit regionální stabilitu a zhatit snahy o dvoustátní řešení. Ministerstvo zahraničí Saúdské Arábie uvedlo, že jejich dlouhodobé volání po nezávislém palestinském státě je „pevným, stálým a neochvějným postojem“.

Kritiku Trumpova návrhu vyjádřili i američtí politici, včetně demokrata Chrise Murphyho, který řekl: „Úplně se zbláznil. Chce americkou invazi do Gazy, která by stála tisíce amerických životů a zapálila Blízký východ na 20 let? To je zvrácené.“

Podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua Trumpův návrh „stojí za to“. „Donald Trump vidí jinou budoucnost pro tento kus země, který byl předmětem tolika terorismu, tolika, tolika útoků proti nám, tolika, tolika zkoušek a tolika útrap. Má jinou představu a myslím, že stojí za to věnovat tomu pozornost,“ řekl Netanjahu s tím, že by to mohlo změnit dějiny, uvádí stanice NBC News.

Steve Witkoff, zvláštní vyslanec USA pro Blízký východ a realitní investor a developer, ve vysílání na Fox News uvedl, že Gaza bude „neobyvatelná“ po dobu nejméně 10 až 15 let v důsledku trvajících konfliktů a vysvětlil dlouhodobější perspektivu plánu Donalda Trumpa pro zajištění míru v Gaze a lepšího života pro její obyvatele. V současnosti pásmo Gazy není bezpečným místem pro život.

„Myslím, že všichni chtějí v regionu mír,“ řekl Witkoff. „A mír v regionu znamená lepší život pro Palestince. Lepší život není nutně vázán na fyzický prostor, ve kterém se dnes nacházíte. Lepší život znamená lepší příležitosti, lepší finanční podmínky, lepší aspirace pro vás a vaši rodinu. To nenastane proto, že si postavíte stan v pásmu Gazy a jste obklopeni 30 000 kusy munice, která může kdykoli vybuchnout. Dnes je to nebezpečné místo k životu.“

Podle Witkoffa chce Trump, který se před vstupem do politiky též zabýval realitním byznysem, jednoduše dát Palestincům „větší naději“ na lepší budoucnost a život mimo oblast, jež je rozvrácena válkou. Witkoff upozornil, že většině lidí, s nimiž o Trumpově návrhu hovořil, se plán zamlouvá.

„Všem, s nimiž jsem mluvil, se líbí představa, že Spojené státy budou vlastnit tento kus země, rozvíjet ho a vytvářet tisíce pracovních míst v něčem, co bude velkolepé – ve skutečně velkolepé oblasti. Teď by tam viděl jenom smrt a zkázu a trosky a rozbořené budovy, které by se všude rozvalovaly. Je to prostě hrozný, strašný pohled,“ uvedl Witkoff.

