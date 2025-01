Trump plní, co sliboval. Zvěst zdravého rozumu, oceňuje Kobza

31.01.2025 9:32 | Monitoring

Donald Trump udeřil hned po nástupu do prezidentské funkce. Začal okamžitě plnit své předvolební sliby, což je podle Jiřího Kobzy z SPD něco, co české vládní strany neumějí nebo nechtějí dělat. Konec automatického občanství pro děti migrantů, masivní deportace nelegálů, zákaz politiky diverzity a inkluze, a nejen to prosadil během prvních dnů v úřadu. Kobza to označuje za návrat ke zdravému rozumu, který chybí v Evropě. Podobný přístup vidí u Roberta Fica, který na Slovensku ústavně zakotvil ochranu tradičních hodnot a rodiny.